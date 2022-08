Met een pijnlijke en blamerende 0/6 begon Manchester United onder nieuwe coach Erik ten Hag dramatisch aan het nieuwe seizoen. Hoe is het zover kunnen komen? Een uitleg in vijf etappes.

'You're getting sacked in the morning! Sacked in the mooooorning! You're getting sacked in the morning!' Het rolde afgelopen weekend van de tribunes in het Gtech Community Stadium van Brentford. De fans van de Bees namen de Nederlandse coach onder vuur nadat zijn team net 4 goals in 35 minuten had geslikt. Een dramatische vertoning was het van de Mancunians en dan komt de coach natuurlijk als eerste onder vuur te staan.

...

'You're getting sacked in the morning! Sacked in the mooooorning! You're getting sacked in the morning!' Het rolde afgelopen weekend van de tribunes in het Gtech Community Stadium van Brentford. De fans van de Bees namen de Nederlandse coach onder vuur nadat zijn team net 4 goals in 35 minuten had geslikt. Een dramatische vertoning was het van de Mancunians en dan komt de coach natuurlijk als eerste onder vuur te staan.De balans na twee speeldagen is dan ook echt om van te huilen voor de Unitedfans. Met nul punten na wedstrijden tegen Brighton (vorig seizoen 10e) en Brentford (15e) staat de club allerlaatste in de Premier League. De laatste keer dat dat gebeurde voor speeldag drie was al geleden van 1921. Kan je je voorstellen wat voor een schokgolf door Old Trafford ging. Erik ten Hag werd deze zomer naar Manchester gelokt omdat hij bij Ajax uitzonderlijke prestaties had neergezet. Hij werd er drie keer kampioen en won twee bekers, terwijl hij in Europa alle monden deed openvallen met prachtig aanvallend voetbal. Maar voor de spelers van United bleek dat nog niet genoeg te zijn om van minuut één respect af te dwingen. En dat gebeurde zeker niet nadat de 52-jarige Nederlander zich als een schoolmeester gedroeg op training. De spelers, die jarenlang nauwelijks tactische richtlijnen meekregen met onder meer Ole Gunnar Solksjaer, moesten ineens een enorme lading info verwerken. En dan botst het al eens.Erik ten Hag aan de kant schuiven na slechts enkele speeldagen, zouden zelfs de Glazers, de familie die Man. United in handen heeft, niet doen. En terecht, want bij Ajax ging het ook niet meteen van een leiden dakje voor Ten Hag, getuige de dramatische 3-0-nederlaag in de kampioenswedstrijd van concurrent PSV. De spelersbus van Ajax werd opgewacht, Ten Hag kreeg flinke kritiek te verduren. Maar hij hield vast aan zijn eigen visie en overwon alle weerstand.Bovendien kenden ook Jürgen Klopp en Pep Guardiola niet meteen succes in hun eerste seizoen bij respectievelijk Liverpool en Man. City. Zo werden de Reds pas achtste en Guardiola moest het stellen met een derde stek. Kijk waar beide clubs nu staan. Als het je niet lukt om alle spelers te verenigen in je filosofie, zal een buitenstaander als Cristiano Ronaldo al helemaal niet helpen. De Portugees was vorig seizoen nog de grote man bij Manchester United, maar wil deze zomer weg omdat de Mancunians geen Champions Leaguevoetbal spelen. Hoewel hij lange tijd in de voorbereiding uit de selectie werd gehouden om 'familiale redenen', maakten Ten Hag en het bestuur er zich nog niet al te druk in. 'Hij is een geweldige speler en een belangrijk deel van deze groep. Ik verwacht dit seizoen gewoon dat hij doelpunten scoort voor ons', vertelde Ten Hag nog voor de transferzomer. Maar Ronaldo had/heeft geen zin meer in Manchester United. Volgens info van The Athletic zou hij apart eten en zich continu ergeren aan zijn medespelers op training. De maat was al snel vol voor Ten Hag: 'Ronaldo moet zich schikken naar de situatie, hij is een deel van het geheel.' Niet veel later ging de Nederlander ook naar het bestuur om te vragen 'de vervelende afleiding' van de hand te doen, waarop hij een positief antwoord kreeg. Maar wie wil de 37-jarige Portugees nog? Makelaar Jorge Mendes wou hem slijten aan half Europa, maar kwam steeds van een kale reis terug.Wie speelde er dit seizoen eigenlijk al op niveau bij Manchester United? Niemand, als we de analisten mogen geloven. David de Gea blunderde er nog op los tegen Brentford, rechtsachter Dalot werd neergezet als een verkeerskegel tegen de flankaanvallers van de Bees, kapitein Harry Maguire verviel weer in zijn oude zelve en van de aanvallers is geen spoor meer te bekennen. Dat dit Manchester United met een mentaliteitsprobleem sukkelt, was al langer duidelijk. Ook tegen Brentford was er nauwelijks inzet getuige de 95 gelopen kilometers tegenover de 110 van de thuisploeg. Maar het zit dieper bij deze spelersgroep. 'Vorig seizoen zit nog in ons hoofd. Als er iets misloopt, worden we paniekerig', vertelde De Gea na de wedstrijd. Een spelersgroep zonder vertrouwen, dus. Al is dat ook niet verrassend. Hoe zou je zelf zijn als je een bommelding kreeg zoals Harry Maguire enkele maanden geleden? En na de wedstrijd word je helemaal onderuit gehaald door ex-spelers die deze ploeg dag in dag uit vergelijken met die van de gloriejaren onder sir Alex Ferguson. Analisten als Roy Keane en Gary Neville zijn ook een van de redenen voor het gebrek aan vertrouwen in de rode kleedkamer. Ze graven hun eigen club dieper en dieper de put in. Ook die mentaliteit moet veranderen. Het tijdperk-Ferguson is gedaan, dit is een andere club.Sinds Ferguson afscheid nam als coach van Man. United gaf de club onder leiding van de Glazer-familie meer dan een miljard euro uit aan spelers als Paul Pogba, Jadon Sancho, Harry Maguire, Anthony Martial en Fred. Allemaal spelers die hoog aangeschreven stonden voordat ze de overstap naar het noorden van Engeland maakten. De club werd al vaak vergeleken met een omgekeerde wasmachine: je gaat er proper in en komt er vuil uit. Bovendien is het nu al zover gekomen dat topspelers hun neus ophalen voor de club. Kijk recent maar naar Darwin Núñez, die meer salaris aangeboden kreeg door United, maar toch voor Liverpool koos. Of Frenkie de Jong die weg moet bij Barcelona, maar echt niet naar Old Trafford wou verhuizen. En voor de rest loopt het de ene na de andere transfer mis. Deze zomer was dat nog het geval met Yann Sommer, Sergiño Dest, Rubén Neves, Adrien Rabiot, Moises Caicedo, Christian Pulisic, Jamie Vardy en Marko Arnautovic. Dat zij allemaal niet konden of wilden komen, zegt genoeg.En als het dan toch een speler op de kop dan tikken, dan spelen de andere clubs de situatie van Man. United perfect uit. Iedereen weet dat de Mancunians op dit moment op zowat iedere speler een bod willen uitbrengen en dus willen de clubs een zo hoog mogelijk bedrag. Ajax weigerde zo bijvoorbeeld nog een bod van, hou je vast, 80 miljoen euro voor Antony. En Real Madrid lijkt nog meer dan 70 miljoen euro te vangen voor de 30-jarige Casemiro. Waarom komen die anderen niet? 'Dat is een moeilijke vraag. Heb je een uurtje..', deed Ten Hag er nog lollig over enkele weken geleden.'Toen ik hier terug aankwam, zag ik geen enkel verschil met toen ik vertrokken was 13 jaar geleden', vertelde Cristiano Ronaldo vorig seizoen over de accommodatie van Manchester United. Die is op zijn minst gezegd verouderd. Letterlijk alles, van het stadion tot het opleidings- en trainingscentrum, is toe aan een grondige renovatie. Het instituut Manchester United staat bijna letterlijk op instorten en dat merkte Zlatan Ibrahimovic ook op toen hij aankwam in Noord-Engeland. 'Ik hoorde dat United een topploeg was met een topomkadering, maar toen ik er arriveerde, stelde ik een bekrompen mentaliteit vast. Van een groot instituut was niets te merken', was de Zweed duidelijk in zijn biografie 'Adrenaline'. Zo'n zaken zijn allemaal niet gunstig voor het proces waarin Erik ten Hag zit. Voor transfers lijkt er de laatste jaren geld genoeg te zijn - de Glazers willen de fans op die manier wat koest houden - maar achter de schermen wordt iedere penny dubbel omgedraaid. Nieuwe spelers gaan een instituut er niet opnieuw bovenop helpen op de lange termijn, investeringen in infrastructuur kunnen dat wel.