Met meer dan tien spelers uit de ruime selectie van de nationale ploeg die op vertrekken staan, belooft het een duivelse zomer te worden. Een overzicht.

Eén geruchtmakend bericht. Meer was er niet nodig om gedurende enkele uren de aankomst van Chelsea in Bakoe en de voorbereidingen rond Eden Hazards laatste match in het shirt van de Blues naar de achtergrond te verwijzen. In Catalonië was het groot nieuws: Roberto Martínez stond op de shortlist van Barcelona om Ernesto Valverde te vervangen, die ondanks vier trofeeën in twee seizoenen een onvoldoende kreeg van het bestuur. De splinterbom die de Catalaanse pers liet ontploffen, was tot in België voelbaar. Maar het was niet de eerste keer dat er gealludeerd werd op een Spaanse comeback van de bondscoach. Na het ontslag van Julen Lopetegui circuleerde de naam van Martínez al in de wandelgangen bij Real Madrid. De Spaanse voetbalbond had zelfs het lef om hem rechtstreeks te contacteren, enkele uren voor de historische kwartfinale tegen het Brazilië van Neymar. Het vuurtje werd telkens opgepookt, maar het doofde even snel uit.

...