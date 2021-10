De snelste voetballer ter wereld is sinds juni niet weg te denken uit de koppen op de sportpagina's: 'Een zomer in Parijs', 'Een dodelijke zomer', 'Frans kampioen zijn blijft niet plezant'... De afgelopen maanden in het leven van Kylian Mbappé lijken wel op een slechte film.

Kylian Mbappé staat niet bekend als een dwarskop. In de kleedkamer, of in het dagelijks leven, is hij eerder een goeie kameraad. Goedlachs, ontspannen, positief. Maar soms, heel zelden, gaat hij uit de bocht. Zoals voor het EK, toen hij op de persconferentie een ploegmaat bij de nationale ploeg verbaal tackelde, Olivier Giroud. Of zoals onlangs, toen hij door Mauricio Pochettino nog voor de negentigste minuut naar de bank geroepen werd en iets zei dat door liplezers werd ontcijferd als: 'Die clochard wil me geen pass geven.' Met dat scheldwoord doelde hij op Neymar. Waarom zoveel nervositeit en slechte luim? Er zijn twee grote oorzaken. Eén: het draait niet bij de nationale ploeg. Twee: bij Paris Saint-Germain loopt hij te mokken. Want gedurende heel de zomerse transferperiode droomde hij van Real Madrid. Hij mocht evenwel niet vertrekken. Een terugblik op de klotezomer van een speler die zijn hoop op de Ballon d'Or nog wat in de koelkast moet zetten - nog een reden om zijn slechte humeur te verklaren. Het is een erg optimistische Kylian Mbappé die een groot interview geeft aan France Football. Hij is al wereldkampioen geworden, maar speelt nu zijn eerste EK. Een aanzienlijk deel van het interview gaat over zijn ongelooflijke topsnelheid. Die snelheid is een tweede natuur voor hem, hij praat er soms over met vedetten uit andere sporten, zoals motorrijder Fabio Quartararo of formule 1-rijders als Pierre Gasly en Max Verstappen. Hij zegt: 'We praten over hun gewaarwordingen wanneer ze waanzinnige snelheden halen.' En hij gaat verder met enkele forse uitspraken over dat thema: 'Je weet al heel gauw of je snel bent of niet. Dat springt in het oog, dat plakt aan het netvlies.' En dan onthult hij een verbazingwekkend getal: 'Wanneer ik op een keeper af storm, loop ik ruim 38 kilometer per uur. Ik heb daarom moeten leren afremmen.' Mbappé is een speler die altijd al rap is geweest, in alles wat hij deed. Toen hij 22 was, had hij al vier titels en drie Franse bekers gewonnen en evenveel trofeeën voor beste speler en topschutter in de Ligue 1. Bovendien was hij wereldkampioen geworden met Les Bleus. 'Ik ben trots en ik heb haast', zegt hij in France Football. 'Ik wil geschiedenis schrijven.' Alles is met elkaar verbonden: zijn zucht naar snelheid, zijn ambitie, zijn verlangen om onsterfelijk te worden. 'Ik ben erdoor geobsedeerd om speciaal te zijn en te worden erkend voor wat ik de mensen geef. Die brandende ambitie heb ik altijd gehad. Dat is geen pretentie, het is gewoon mijn doel.' En dus is hij van mening dat de Franse competitie te klein geworden is voor zijn groot talent. In het interview weigert hij om met zoveel woorden te zeggen dat hij weg wil uit Parijs, hij laat alleen enkele ballonnetjes op: 'Ik moet de juiste beslissing nemen en rustig de tijd nemen om te beslissen. Waar ik nu ben, voel ik me goed, maar is dat wel de juiste plaats voor mij? Daarop heb ik nog geen antwoord.' Hij denkt even na en stelt iedereen dan gerust. 'Bij PSG weten ze wel dat ik niks achter hun rug zal doen', zo besluit hij. 'Ook naast het veld moet je tonen dat je een grote speler bent met klasse.' En zo vertrekt hij naar het EK, met heel wat extrasportieve vragen die hem duidelijk wat uit zijn evenwicht brengen. Concreet: hij heeft nog een contract voor een jaar bij PSG. Als hij blijft en de contractverlenging die men hem voorstelt weigert, zal hij eind juni 2022 een gratis speler zijn. Dan mag hij vanaf januari elders gaan onderhandelen. Maar in Madrid hebben ze geen zin om te wachten. Ze hebben geen zin om het risico te nemen dat Mbappé ondertussen van gedacht verandert en elders tekent. 'Kop op, Kylian! Morgen begint een nieuw avontuur.' Die publieke boodschap wordt gepost door de grote Pelé. Het is wel sympathiek, maar Mbappé zit diep in de put. Heel Europa verwijt hem de vroegtijdige uitschakeling van Frankrijk tegen Zwitserland. Hij had in de verlengingen de kwalificatie aan de voet, maar hij miste. Hij nam zijn verantwoordelijkheid tijdens de strafschoppen, maar miste opnieuw. Zijn misser vanop elf meter stuurde de Zwitsers naar de volgende ronde. Nauwelijks terug in het hotel postte hij op Twitter: 'Het is heel lastig om de bladzijde om te draaien. Ik ben heel droevig. We hebben ons doel niet bereikt. Het spijt me van die penalty. Ik wilde de ploeg helpen, maar ik heb gefaald.' Op het WK van 2018 was hij medetopschutter van Les Bleus, op dit EK maakte hij geen enkel doelpunt. De pers maakte hem niet af maar somde de nuchtere feiten op. 'Samen met Antoine Griezmann en Karim Benzema vormde hij een trio dat iedereen ons benijdde, maar Mbappé heeft gefaald.' 'Tegen Zwitserland leek Mbappé fysiek niet top. Zijn benen deden niet wat ze gewoonlijk doen.' 'Zijn schot op doel was zoals heel zijn EK: teleurstellend.' 'De Ballon d'Or zal nog niet voor morgen zijn.' 'Hij straalde geen rust uit, in München noch in Boekarest noch in Boedapest.' Met dezelfde belabberde prestaties zouden andere internationals de volle laag gekregen hebben. Hij niet. Want - we zeggen het nog eens - Kylian Mbappé is geen dwarskop maar eerder een goeie kameraad. De Fransen vergeten al gauw het EK. Of ze verdringen het. Er duikt immers een nieuw gespreksonderwerp op, dat wekenlang het nieuws blijft beheersen. Hét verhaal van de zomer is het potje armworstelen tussen enerzijds de bazen van PSG en anderzijds Kylian Mbappé en de bazen van Real Madrid. Sportief directeur van PSG Leonardo en voorzitter Nasser Al-Khelaifi hebben Mbappé meermaals een verlenging voorgesteld van zijn contract dat in 2022 afloopt. Zij vonden 'het moment gekomen om een beslissing te nemen'. De speler en zijn entourage treuzelden, zeiden dat ze 'nog aan het nadenken' waren. De voorzitter zei daarop: 'Ik ga duidelijk zijn: Mbappé blijft in Parijs. We gaan hem nooit verkopen en hij zal nooit gratis vertrekken.' De international wilde vooral gerustgesteld worden wat betreft de inkomende transfers, want hij had er genoeg van om telkens naast eindwinst in de Champions League te grijpen. 'Ik wil winnen. Ik wil voelen dat ik bij een club zit die echt kan winnen, een project om me heen hebben dat winnen mogelijk maakt.' PSG werft bij het begin van de grote vakantie Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum en Achraf Hakimi aan, maar dat vindt hij onvoldoende. Het bestuur van Real en dat van PSG zit samen over het dossier van een andere Parijse speler en de Spanjaarden maken daarvan gebruik om eens te polsen naar Mbappé. Het antwoord van de Franse club is kort: 'Hij mag niet weg.' Het zou tot oktober duren vooraleer de speler toegeeft: 'Eind juli heb ik aan PSG gevraagd om me te laten gaan.' Real gaat niettemin tot de aanval over en dient een bod in van 160 miljoen euro. PSG weigert meteen. Het bestuur legt uit dat ze aan AS Monaco al 145 miljoen betaald hebben voor Mbappé en die club nog eens 35 miljoen verschuldigd zijn. Er kan wat hen betreft geen sprake van zijn om de speler voor minder te verkopen dan ze hem gekocht hebben. De Parijzenaars weten ook dat Real een van de weinige Europese topclubs is die financieel niet te lijden hebben. De verkoop van Raphaël Varane aan Manchester United en Martin Ødegaard aan Arsenal heeft 90 miljoen opgebracht. Dan hoeft Mbappé niet voor een spotprijsje verkocht te worden. Bovendien liet de Qatarese voorzitter van PSG tijdens de officiële voorstelling van Lionel Messi optekenen: 'Iedereen kent de toekomst van Mbappé. Hij is Parijzenaar en competitief ingesteld. Hij wil in een sterke ploeg spelen. Welnu, er is momenteel geen sterkere ploeg dan PSG, dus heeft hij geen excuses meer.' Enkele dagen later zet Leonardo de deur op een kier: 'We hebben alles gedaan voor Mbappé, zelfs deze transferperiode draaide helemaal om hem. Als hij echt wil vertrekken, zal hij vertrekken. Maar het zal aan onze voorwaarden zijn.' In dat spelletje poker is er één factor waarover PSG niet communiceert: het bedrag waarvoor Mbappé weg mag. Ondertussen heeft het bestuur de rekening gemaakt. De komst van Messi heeft veel meer opgebracht dan verhoopt. De truitjes met de naam van de Argentijn gaan als zoete broodjes over de toonbank, de socialemediakanalen van PSG ontploffen en nieuwe commerciële partners dienen zich aan. De club heeft dus meer middelen dan ooit en biedt Mbappé steeds meer voor een contractverlenging. Men komt tot een netto jaarsalaris van 25 miljoen euro tot 2026. Aan de club kost dat drie keer meer. De speler weigert, tot 2026 is hem te lang. PSG doet een nieuw voorstel, met hetzelfde salaris en tot 2024. De entourage van Mbappé weigert opnieuw. Real begint dan aan een nieuw offensief en biedt 180 miljoen euro. De Spaanse media strijken neer in het Camp des Loges, het trainingscentrum van PSG, in de overtuiging dat de transfer niet lang meer op zich zal laten wachten. Het pokerspel blijft duren, Leonardo herhaalt: 'Er is niks veranderd, we zitten nog altijd in dezelfde situatie.' Het bedrag waarvoor de wereldkampioen weg zou mogen, noemt hij ook nu niet. Erger nog: PSG zal nooit ingaan op een bod van 180 miljoen. Wanneer PSG eind augustus de verplaatsing maakt naar Reims, schrijven de Franse kranten dat Mbappé waarschijnlijk zijn laatste match van dit seizoen in de Ligue 1 zal spelen. Zo zouden het grote debuut van Messi en het afscheid van Mbappé samenvallen. De Fransman doet alleszins zijn job en schenkt PSG met twee goals de overwinning. Zijn shirt van de eerste helft geeft hij weg aan een supporter, dat van de tweede helft aan Thierry Henry, die aanwezig is als tv-analist. Het lijkt formeel: Mbappé en Parijs, dat is voorbij. Geen witte rook in de laatste uren van de transfermarkt. L'Equipe kopt: 'De non-transfer van de eeuw'. Florentino Pérez, de grote baas van Real, is het niet gewend dat men koppiger blijft dan hij in een transferdossier, maar hij heeft zijn meester gevonden in de Franse hoofdstad. Alles is evenwel nog niet verloren. Hij heeft getoond dat hij Mbappé koste wat kost wil. En als hij erin slaagt om de speler aan het eind van dit seizoen aan te trekken, dan heeft hij bijna 200 miljoen uitgespaard. Hij zal dat bedrag bewaren om aan de wereldkampioen een astronomisch tekengeld en een historisch salaris te geven. Hij vreest immers de concurrentie van de Engelse clubs en wil daarom hoog inzetten. Tezelfdertijd rondt Pérez de transfer af van Eduardo Camavinga, het goudhaantje van Rennes dat ... PSG wilde kopen. Maar het laatste woord is natuurlijk voor de emir van Qatar. Er vonden gesprekken plaats in zijn paleis, hij heeft geluisterd naar degenen die Mbappé wilden verkopen en degenen die hem absoluut wilden houden. En hij heeft de kant van die laatsten gekozen. De emir wou de kans niet laten schieten op een seizoen met het trio Messi-Neymar-Mbappé. En van zodra het seizoen weer is begonnen, zijn de bazen van PSG van plan om Mbappé opnieuw te overtuigen om bij te tekenen. Als hij dat niet doet, vertrekt hij in de zomer van 2022 gratis. Dat zou een kaakslag zijn voor de Qatari, enkele maanden voor het WK in hun land begint. Vorig seizoen zat Mbappé aan een gemiddelde van bijna één goal per match (42 in 47 duels). Dit seizoen is hij daar ver vanaf. En vooral: zijn statistieken zijn in vrije val sinds hij met Messi en Neymar op het veld staat. Zijn invloed verkleint. Het aantal keer dat hij aan de bal is vermindert. In Brugge raakte hij de bal slechts 28 keer, tot hij in minuut 51 vervangen werd. Een abominabele balans voor hem. Enkele dagen later raakte hij tegen Lyon maar 38 keer de bal in negentig minuten, zijn zwakste totaal in anderhalf jaar in de Ligue 1. In Frankrijk begint men zich af te vragen of het trio wel complementair is - en of het dus wel de moeite waard was om die 180 miljoen te versmaden. Messi en Neymar hebben lang samengespeeld bij Barcelona en hebben dus automatismen. Angel Di María speelt al tien jaar naast Messi in de Argentijnse nationale ploeg en dat zie je ook wanneer ze bij PSG spelen. Kortom, Mbappé wordt soms wat overgeslagen. Vandaar die opmerking over de clochard die hem geen pass gaf. Een oud-speler van PSG, die nu tv-analist is, vatte het zo samen: 'Hun verhouding is niet zuiver. Ik zou niet in Pochettino's schoenen willen staan, want het is niet simpel om de mayonaise te doen pakken. En als dat niet lukt, wordt het een echt horrorscenario.'