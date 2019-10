Manchester United dat ongeveer zijn slechtste start ooit meemaakt en Tottenham dat slaag krijgt. Zou het kunnen dat we afstevenen naar een herschikking van de rangorde in de Premier League? Wat er nu gebeurt, kon je vorig seizoen ook al zien.

Nog een 'geluk' dat Arsenal en Chelsea zondag hun wedstrijd wonnen, of het Londense voetbal stond helemaal op zijn kop. Geen van de grote Londense drie stond zaterdagavond immers het hoogst geklasseerd in de Premier League. Evenmin het nummer vier qua publieke belangstelling, sinds de verhuis naar het nieuwe stadion speelt West Ham, vorig seizoen tiende, zijn thuiswedstrijden ook voor een kleine 60.000 mensen. Dan verzamel je snel wel wat budget. Maar neen, zaterdagavond was de best geplaatste Londense ploeg Crystal Palace.

...