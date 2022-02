Dusan Vlahovic (22) is de ­nieuwe posterboy van het Italiaanse voetbal. Alleen Robert Lewandowski maakte in 2021 meer doelpunten dan de Servische spits. Reden voor Juventus de hele transferkas aan hem te spenderen. Tijd voor een introductie.

Door Süleyman Öztürk (Voetbal International)

Een week eerder, tegen Benevento, had hij zijn eerste hattrick in de Serie A gemaakt. Dusan Vlahovic brak halverwege vorig seizoen door als talentvolle goalgetter. De kranten begonnen over hem te schrijven en verdedigers begonnen hem serieuzer te nemen. Als tiener in Belgrado beeldde hij zich in dat hij Zlatan Ibrahimovic was. Hij wilde net zo goed worden als de Zweed en voor de grootste clubs ter wereld spelen. De eerste keer dat hij met Fiorentina tegen AC Milan voetbalde, durfde hij niet op zijn grote idool af te stappen. Want wat had hij nou gepresteerd? Wat moest Zlatan van hem denken? Vlahovic was nog niet de superman die Juventus ertoe bracht 75 miljoen euro voor hem uit te geven. In maart 2021 lag dat anders. Hij had als Fiorentina-talent twaalf keer gescoord in de Serie A, waaronder dus een week eerder zijn eerste hattrick en stond nu in het Artemio Franchi-stadion tegenover zijn grote voorbeeld. De jonge spits voelde dat hij het recht had verdiend hem aan te spreken en zocht hem na het duel op, vertelde hij een paar maanden geleden in gesprek met het Servische Telegraf. 'Ik ging de kleedkamer van Milan in en we wisselden een paar woorden uit. Hij gaf me een shirt en we gingen samen op de foto. Hij sprak me in het Servisch toe en schreef een boodschap in onze taal op het shirt. Dat bezorgde me kippenvel.'Vlahovic was vier jaar oud toen Ibrahimovic in 2004 Ajax verliet voor Juventus. Hij genoot als jongen van de arrogantie van de Zweed, diens zelfverzekerde blik en weergaloze goals. Achttien jaar later treedt hij in zijn voetsporen als de nieuwe steraanvaller van De Oude Dame. Acht maanden nadat hij op hem afstapte en van Zlatan te horen had gekregen dat hij op de goede weg was, maar vooral niet achterover moest gaan leunen. Hij moest nu doorbijten, nog beter worden. Eigenlijk moest alles voor hem nog beginnen, luidde het vaderlijke advies.Tijdens zijn perspresentatie eind januari toonde de Serviër zich trots en bescheiden. Vlahovic is naar Turijn gekomen om te winnen, zei hij onder meer. 'Er is veel gezegd en geschreven over aanbiedingen van buitenlandse clubs, maar voor mij was de keuze niet zo moeilijk. In het DNA van Juve zit het karakter opgesloten dat je tot het einde vecht, om te lijden zelfs. Dat maakt ook allemaal deel uit van míjn mentaliteit.' Verleiden tot grote uitspraken liet de man van 75 miljoen zich niet. Ook niet toen hem werd gevraagd waarom hij voor het rugnummer van Cristiano Ronaldo had gekozen. 'Het shirt met nummer 7 heeft geen bijzondere betekenis. Alle nummers zijn hier erg belangrijk, van 1 tot 100. Ik koos 7 omdat het bijna 9 is. Ik ben op zoek naar een huis in Turijn, maar dat zal niet het huis van Cristiano worden. Ik moet nederig zijn. Die dingen buiten het veld interesseren mij ook niet zo.'Zijn teamgenoten bij Fiorentina hebben Vlahovic de afgelopen vier seizoenen leren kennen als een voorbeeldprof. De meesten hadden zich vaak al gedoucht als hij na de training nog oefende op zijn vrije trap, zijn koptechniek, aanname en schieten met zijn zwakkere rechterbeen. Voordat hij op achttienjarige leeftijd een contract tekende in Florence, was hij van plan te gaan studeren. Hij had zich in Belgrado ingeschreven voor een opleiding geneeskunde. Voor het geval het voetbal op niets zou uitlopen. Na zijn verhuizing naar Italië bleek het onmogelijk die studie met voetbal te combineren. Hongerig naar kennis is hij wel gebleven. De medische afdeling van Fiorentina heeft nooit eerder een speler meegemaakt die zo tot in detail doorvroeg over een bepaalde blessure als Vlahovic. Hij wilde alles begrijpen. Zoals hij ook allerlei boeken heeft gelezen om zichzelf geestelijk en mentaal te verrijken. Ibrahimovic was dan wel zijn idool, de omstandigheden waarin Vlahovic in Belgrado opgroeide waren totaal anders. Hij komt uit een welgestelde familie, met een moeder die tandarts is en een vader die hem verplichtte na elk duel al zijn tegenstanders een hand te geven.Bij Fiorentina vond hij in Franck Ribéry een inspirerende kleedkamergenoot. Vlahovic dacht dat het met zijn arbeidsethos wel goed zat. Totdat hij erachter kwam dat de 38-jarige Fransman veel eerder dan hij op de club was. Het maakte hem nog maniakaler en preciezer in zijn voorbereiding. Ribéry had al alles gewonnen, niets meer te bewijzen, was eigenlijk uitgevoetbald en trainde nog steeds als een kampioen. De vroegere ster van Bayern München speelde een belangrijk rol in Vlahovic' tweede jaar bij de club, toen hij het mentaal zwaar had omdat hij vaak niet speelde en weinig scoorde. Ribéry spoorde hem aan nog meer energie in het voetbal te steken. 'Nu ik er een beetje toe doe, moet ik nog meer pushen, nog harder trainen', sprak de aanvaller vorig jaar maart in de Corriere dello Sport. 'Om er te zijn, moet je consistent zijn. Dat is het pad dat grote kampioenen als Messi, Lukaku en Cristiano Ronaldo volgen. Ze kunnen allemaal een voorbeeld zijn voor jongen mensen zoals ik. Ik moet met mijn voeten op de grond blijven en me concentreren op goals en assists, maar vooral op de bewegingen. 'De lessen van Ribéry zal ik niet vergeten. Hem komt de aandacht toe die hij verdient. Ik zal je een voorbeeld geven. Na de lockdown was Franck minstens twee uur voor het afgesproken tijdstip op het trainingscomplex. Als hij dat doet, bijna 38 jaar oud en alles gewonnen wat een voetballer zich maar kan voorstellen, kan ik, een jonge gast die zichzelf moet laten gelden, dan blijven slapen of toekijken? Nee, dat is een luxe die ik me niet wil veroorloven. Hij heeft me vanaf het begin veel praktische tips gegeven en reikte me de hand buiten het veld. Als ik in de put zat, praatte hij met me. Zo kwam ik erachter wat het betekent een kampioen te zijn op het veld en in het echte leven.'Met Vlahovic heeft Juventus een spits gehaald die weinig aan het toeval overlaat. Hij is een trainingsbeest. Bij Fiorentina moest hij vaak van het veld worden gehaald. 'Ik heb een dagelijkse routine in het leven', bekende hij in Telegraf. 'Naar de training gaan, herstellen en slapen. Op het gebied van voedsel volg ik ook een strikt dieet. Het voetbal is zodanig geëvolueerd dat elk detail telt. Alleen als je dagelijks in jezelf investeert, kun je een bepaald niveau halen en succes hebben. Hard werken is het belangrijkste in het voetbal. Er zijn allerlei manieren om beter te worden. Niet alleen fysiek trainen, wedstrijden kijken en je tegenstanders bestuderen. Het klopt dat ik na elke training op het veld blijf om voor mezelf te werken. Ik denk dat het een voorwaarde is om succesvol te zijn.'Vlahovic heeft wel een aanloop nodig gehad om in de Serie A een killer te worden. Tot ruim een jaar geleden scoorde hij zelden. In zijn eerste anderhalf jaar kwam hij opgeteld tot zeven goals. Dat veranderde toen Cesare Prandelli in november 2020 trainer werd van Fiorentina. Volgens Vlahovic is diens komst het kantelpunt geweest in zijn loopbaan. De warme en emotionele Prandelli sprak met hem, legde uit wat hij van hem verlangde en het belangrijkste: hij geloofde onvoorwaardelijk in hem. Vlahovic had tijdens het seizoen 2020/21 pas één keer gescoord toen hij in de vijfde wedstrijd onder leiding van Prandelli een strafschop mocht nemen tegen Sassuolo. Een treffer waarmee een enorme last van zijn schouders viel. Drie dagen later mocht hij tegen Hellas Verona opnieuw vanaf elf meter schieten. Opnieuw raak. Zijn echte doorbraak beleefde hij weer drie dagen later, op bezoek bij Juventus. Na drie minuten stuurde Ribéry hem de diepte in. Vlahovic sloop weg uit de rug van Matthijs de Ligt, bleef de Nederlander en Leonardo Bonucci in een sprintduel voor en chipte de bal daarna stijlvol over de uitstormende Szczesny heen. Het was zijn derde goal op rij en het begin van een onwaarschijnlijke reeks. Een doelpuntenlawine die uitmondde in een miljoenentransfer. Vlahovic scoorde in 2021 vaker dan Erling Haaland, Kylian Mbappé, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en Mohamed Salah. Alleen Robert Lewandowski maakte in het voorbije kalenderjaar meer goals. De komende maanden kan Vlahovic voor het eerst de Italiaanse topscorerstitel pakken. Namens Fiorentina maakte hij tot vorige maand zeventien competitietreffers.Voetbal was niet de eerste liefde van Vlahovic. Hij deed eerst in clubverband aan basketbal en heeft ook een tijdje getennist. Lengte had hij als kind niet, in tegenstelling tot de kolos die hij nu is. Toen hij twaalf was, groeide hij naar eigen zeggen ineens vijftien centimeter. Als lange slungel bleek voetballen hem beter te liggen dan de andere sporten die hij beoefende. Vlahovic probeerde het bij drie grote clubs in Belgrado. Hij begon bij OFK, speelde even voor Rode Ster en koos op zijn veertiende voor Partizan. Daar werd hij op 27 februari 2016 de jongste debutant in de clubhistorie. Bijzonder was ook dat hij als zestienjarige bij Partizan het shirt met rugnummer 9 kreeg overhandigd.Op YouTube zijn filmpjes te vinden waarop hij als tienjarig spelertje van Altina Zemun uitpakt met volleys, slaloms en een zelfs omhaal. Alles op techniek en met veel gevoel. Alles heel Zlatanesk. Die voetballer is nooit helemaal verdwenen. Voor iemand van 1 meter 90 heeft Vlahovic een vrij soepel en elegant bewegingsritme. Hij is sneller dan je op het eerste oog inschat en in de kleine ruimtes is hij nauwelijks van de bal te krijgen. Met zijn grote lijf houdt hij verdedigers gemakkelijk van zich af en dankzij zijn technische vaardigheden en zijn intelligente manier van bewegen is hij als spits vrij compleet. De vergelijkingen met Ibrahimovic zijn begrijpelijk. De Zweed was in zijn topjaren ook veel losser in de heupen dan je van iemand van zijn lengte zou verwachten.Vlahovic is altijd als toptalent beschouwd. Op vijftienjarige leeftijd kon hij al naar Juventus, Manchester City, Anderlecht, Liverpool en Chelsea. Het voetballen ging hem mogelijk wat te gemakkelijk af. Hij heeft bij Fiorentina moeten leren dat een spits op het veld staat om de bal tegen het net te rammen. In het Primavera-elftal had hij er soms plezier in zijn tegenstander te kleineren en te laten zien hoe goed hij kon voetballen. Strafschoppen nam hij het liefst met een panenka. Die speelsheid maakt deel uit van de sierlijke speler die hij is. In zijn laatste wedstrijd voor Fiorentina miste hij vanaf elf meter, uiteraard omdat hij Genoa-doelman Salvatore Sirigu dacht te foppen met een boogballetje. Nu hij de aanvalsleider is van Juventus, zullen dergelijke momenten nog meer worden besproken. De Serviër heeft een kleine vier jaar de tijd gekregen om te ontdekken wat voor speler hij is. Het wordt tijd dat hij de Ibrahimovic van de Balkan in zich loslaat en laat zien wie Dusan Vlahovic is. Hij koos 7 omdat het bijna 9 is. In dat terloops uitgesproken zinnetje zit eigenlijk alles opgesloten.