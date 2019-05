Liverpool greep net naast de titel, maar plaatste zich wél voor de CL-finale. Met dank aan de onnavolgbare Jürgen Klopp.

Het gebeurde eerder dit seizoen tijdens Chelsea-Liverpool, vertelde Maurizio Sarri. 'Op een bepaald moment draaide ik me naar Jürgen Klopp en ik zag hem breeduit lachen. Ik liep naar hem toe en vroeg hem waarom hij zo lachte. "Omdat ik me geweldig amuseer. En jij?" "Ik ook", antwoordde ik hem. Als je zulke situaties meemaakt, realiseer je je dat je echt aan de top zit.'

Het typeert Jürgen Klopp. Zijn immer positieve instelling en zijn glimlach beginnen stilaan legendarisch te worden. Zelfs na de 3-0-nederlaag in de Champions League tegen Barcelona stond de Duitser aan de zijlijn te grijnzen.

Het is ook Verónica Boquete, Spaanse voetbalinternational die een column heeft in El País, niet ontgaan: 'Klopp weet zijn overtuiging op de spelers over te zetten. Drie jaar geleden nam hij een ploeg op drift over. Nu leidt hij hen voor de tweede keer op rij naar de finale van de Champions League en laat hij hen meestrijden voor de titel tot de laatste speeldag. En daar heeft zijn glimlach veel mee te maken. Ik zeg dat niet als grap. Hij glimlacht altijd, zelfs na de 3-0 in Camp Nou. Dus, beste trainers, in momenten van spanning en wanneer alles slecht lijkt te gaan, glimlach alstublieft!'

Virgil van Dijk, de Nederlandse verdediger die door Klopp naar Liverpool gehaald werd, vindt zijn trainer ook een fascinerend figuur. 'Soms vraag ik me af wat hem nu zo speciaal maakt, maar hij heeft gewoon iets', zei de Nederlandse verdediger eerder dit seizoen in een interview. 'Is het uitstraling? Is het die energie? Ik denk er weleens over na.

'Alles heeft volgens mij te maken met spelersmanagement. Dat is tegenwoordig ontzettend belangrijk. Klopp geeft je gewoon een heel goed gevoel, hij is bijvoorbeeld altijd oprecht blij als-ie je ziet. Zoiets doet toch wat met je. Neem nu die hug na wedstrijden, die bekende knuffel die hij geeft aan al zijn spelers. Het is maar een klein iets, alleen voelt het wel goed.'