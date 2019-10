Schrik niet als u morgen Jürgen Klopp vanaf de middenlijn ziet toekijken hoe de spelers van KRC Genk opwarmen. Het is een van de vaste rituelen van de Liverpoolcoach. In Sport/Voetbalmagazine vertelt hij waarom.

De aanleiding voor het gesprek met Jürgen Klopp is het boek A Game of Two Halves. De opbrengst van dat boek gaat naar het UNHCR, het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties. Hier alvast een interessant deel voor de Genksupporters, zo weten ze wat hen woensdagavond te wachten staat in de Luminus Arena.

Waarom sta je aan de middenlijn te kijken hoe de andere ploeg zich opwarmt voor een wedstrijd?

Jürgen Klopp: 'Ik zie mijn eigen ploeg al heel de week, dus ik hoef ze niet te zien opwarmen. Voor de wedstrijd krijg je de opstelling van de tegenstander, maar je weet niet in welk systeem ze zullen spelen. Soms kun je dat afleiden uit hun opwarming. Je kunt bijvoorbeeld zien of ze met vier man achterin zullen spelen. Als de achterste lijn tijdens de opwarming uit vier spelers bestaat, dan is dat allicht de manier waarop ze zullen spelen.

'Ik sta daar dus om zoveel mogelijk informatie te verzamelen, maar ook om een gevoel te krijgen over het andere team. Toen we tegen Dortmund speelden, wist ik dat het voor mijn voormalige spelers wat vervelend zou zijn, maar dat hield me niet tegen! Dat was de eerste kleine overwinning van de avond.'

'Als spelers heel dichtbij komen, is dat wat ongemakkelijk, maar daar ben ik aan gewend. Ik weet dat ze denken: 'Waar kijkt hij naar?' Dan hoor ik soms de assistent-trainers van de tegenstander naar hun spelers roepen dat ze bij me uit de buurt moeten blijven. Ik probeer hen nochtans niet te intimideren, ik ben gewoon geïnteresseerd in wat de andere ploeg aan het doen is.'

Kun je je ooit voorstellen dat je gewoon zou zitten en toekijken?

Klopp: 'Ik ben al veel rustiger dan vroeger. Ik weet dat het moeilijk te geloven valt, maar echt, ik ben al een compleet andere persoon. Ik vind dus dat je mijn job kunt vergelijken met een reservetank voor de jongens: als hun energiepeil zakt, heb ik nog genoeg om te delen. Het is beter voor hen dat ze agressief zijn en kwaad op mij dan dat ze niet reageren op een situatie en uiteindelijk denken: 'Oei, dat was een gemiste kans.' Het is beter dat ze denken: 'Boss, je bent een eikel' en vervolgens bewijzen tot wat ze in staat zijn. Ik weet dat veel mensen mij zien als die emotionele mens langs de lijn.'

Terwijl ze Pep Guardiola als de coach zien.

Klopp: 'Pep is ook hevig, maar niet zó hevig. Het ziet er bij hem beter uit wanneer hij schreeuwt. Pep ziet er altijd perfect uit - lichaam, kleren, allemaal perfect. Wanneer ik schreeuw, lijk ik op een seriemoordenaar. Dat komt door mijn gezicht, ik bijt op een bepaalde manier op mijn tanden. Ik kijk met exact hetzelfde gezicht naar baby's. Dan zeg ik: 'Wat ben jij schattig!' En dan beginnen ze vaak te huilen.'

John Bishop en Amy Raphael

