Het is erop of eronder voor de Azzurri. Als de Europese kampioen nog naar het WK in Qatar wil gaan, moet het donderdag winnen van Noord-Macedonië en dinsdag van de winnaar tussen Portugal en Turkije. Een erg lastig parcours waardoor ze in Italië het doemscenario van 2017 opnieuw zien opduiken. Toen verloor het in de barrages van Zweden en was het afwezig op het WK in Rusland. Om dat grote doel te halen, zijn alle ogen op Domenico Berardi gericht. De 27-jarige winger zit namelijk in de vorm van zijn leven.Berardi is een echte clubman. Hij kende zijn opleiding bij Sassuolo en speelt op zijn 27e nog steeds voor de neroverdi. Tussenin zat er wel een kleine periode bij Juventus. Of het is te zeggen, dat was toch de bedoeling. Berardi werd namelijk al op 16-jarige leeftijd naar Turijn gelokt voor zo'n 4,5 miljoen euro, maar werd onmiddellijk voor twee seizoenen terug uitgeleend aan Sassuolo. Toen liet hij al een eerste keer echt van zich horen met 17 goals en 6 assists in zijn eerste seizoen en 15 doelpunten en 11 assists het jaar erop. Bij Juventus zagen ze echter niet de grootste toekomst in Berardi en na die twee seizoenen werd hij opnieuw verkocht aan Sassuolo, maar deze keer wel voor 10 miljoen euro. Mooi meegenomen voor de Oude Dame.Bij de neroverdi bleef 'Mimmi', zo luidt zijn bijnaam, bijna altijd weg uit de spotlights. Nochtans waren zijn statistieken erg goed met gemiddeld zes goals en acht assists per seizoen. Maar op zijn 23e leek de grote toekomst al vervlogen. Zijn rendement was dan wel hoog, het vertrouwen van de buitenwereld niet. Hij dribbelt zich te veel zoek, kan het spel niet lezen en denkt te veel aan zichzelf. Zo klonk de kritiek op de talentrijke Italiaan. Bij het drama tegen Zweden was er van Berardi dan ook geen enkel spoor bij de Azzurri.Dat veranderde snel. Roberto Mancini moest Italië opnieuw naar de top brengen en deed dat op geheel eigen wijze: hij riep spelers op die het erg goed deden bij hun clubs, maar die niet op het allerhoogste niveau speelden. Berardi hoorde bij die nieuwe lichting en mocht op 1 juni 2018 zijn debuut maken voor de nationale ploeg. 'Met de kwaliteiten die hij heeft, snap ik niet waarom hij nog geen ster is', verklaarde Mancini zijn keuze voor de flankspeler.De oproep voor de nationale ploeg deed Berardi duidelijk deugd. Het volgende seizoen was nog niet meteen om van de daken te schreeuwen, maar daarna was het wel bingo. Onder coach Roberto De Zerbi groeide Berardi uit tot de nieuwe ster van Sassuolo en haalde hij eindelijk terug het niveau van tijdens zijn uitleenbeurt. In het seizoen 2019/20 kwam hij opnieuw in de dubbele cijfers met 14 goals en 10 beslissende passes en vorig jaar scoorde hij maar liefst 17 keer, aangevuld met 8 assists. Het leverde hem een plaatsje op als basisspeler bij de Azzurri op het EK, al kon hij daar niet meteen potten breken.Hét hoogtepunt moest echter nog volgen, want dit seizoen is Mimmi helemaal ontploft. Coach Alessio Dionisi gaf hem de sleutels van zijn ploeg en dat resulteerde tot dusver in 14 goals en evenveel assists. Niemand in de Serie A is bij meer doelpunten betrokken, in de vijf grote Europese competities doen zelfs enkel Mo Salah (20 goals, 10 assists) en Karim Benzema (22 goals, 11 assists) beter. Berardi behoort dit seizoen dus echt tot de absolute top in Europa.En zo moet Domenico Berardi deze Italiaanse ploeg dus leiden naar het WK. Onder meer ook omdat Federico Chiesa al enkele maanden out is en de spitsen niet echt trefzeker zijn in het blauwe shirt. Zo is het laatste interlanddoelpunt van nummer 1 Ciro Immobile al geleden van juni op het EK tegen Zwitserland en met Andrea Belotti, Gianluca Scamacca en Giacomo Raspadori zit er wel veel kwaliteit op de bank, maar ook zij konden het tot dusver nog niet waarmaken voor de Azzurri. Donderdagavond zijn dus voor een keer wel alle spotlights op Berardi gericht. Of mist Italië voor de derde keer in de geschiedenis een WK?