Nu de transfer naar AC Milan volledig rond is, kan Charles De Ketelaere zich focussen op zijn nieuwe ploeg. Maar op welke plaats zal hij worden uitgespeeld en wie zijn z'n concurrenten?

Nadat de Rossoneri vorig jaar voor het eerst sinds 2011 kampioen van Italië werden, is het grote doel dit jaar om die titel gewoon te verlengen. Maar ook om zich te laten zien in de Champions League. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen, dat over twee weken begint, toonde de ploeg van Stefano Pioli zich al erg competitief. Zo werd er gewonnen van Köln, Wolfsberger en dit weekend ook overtuigend van Marseille. Enkel tegen het Hongaarse Zalaegerszegi liep het mis (3-2-nederlaag). Milan lijkt dus al gerodeerd te zijn en daarin zal Charles De Ketelaere, zonder al te veel matchritme of trainingen in de benen, meteen zijn plaats moeten opeisen. Van de jonge Rode Duivel wordt namelijk veel verwacht in San Siro, daarom trok de club ook bijna 40 miljoen euro uit voor hem. Paolo Maldini en zijn rechterhand Ricky Massara zien in de Belg een speler die zowat op alle posities in de aanval uit de voeten kan. Dat toonde hij ook al bij Club Brugge waar CDK op de flanken, het middenveld en op de positie van diepe spits meerdere keren werd uitgespeeld.Het is iets waar coach Stefano Pioli specifiek naar zocht deze transferperiode. Zo werd ook Divock Origi transfervrij naar het noorden van Italië gehaald om zowel op de flanken te spelen als concurrent te zijn voor Olivier Giroud en Zlatan Ibrahimovic in de punt. En ook Hakim Ziyech, nog zo'n polyvalente speler, zou verregaande interesse genieten van de Rossoneri.In het 4-2-3-systeem van Pioli zou De Ketelaere echter niet meteen in aanmerking komen om als spits uitgespeeld te worden. Die rol is weggelegd voor Giroud, Ibrahimovic en dus ook Origi. Van CDK wordt meer verwacht dat hij de nieuwe trequartista van de ploeg, de man die de verbinding vormt tussen middenveld en aanval. Het is een rol die vorig jaar niet geweldig werd ingevuld door onder meer Brahim Diaz en Franck Kessié en waar dus dringend een kwaliteitsinjectie nodig was. Die kan De Ketelaere brengen.De grootste concurrentie komt momenteel dus van die Brahim Diaz. De man die ooit moest doorbreken bij Real Madrid wist zijn carrière te herlanceren bij Milan, maar kon vorig seizoen niet echt voldoen aan de hoge verwachtingen. Als de club dan een nieuwe speler voor 40 miljoen euro koopt, lijkt hij plaats te zullen moeten ruimen. Verder is het nog afwachten welk gewicht de jonge Yacine Adli (22) in de weegschaal kan leggen. De Fransman speelde vorig seizoen op uitleenbasis bij Bordeaux en lijkt nu zijn kans te krijgen in het A-team van de Italiaanse kampioen.Een andere plek waar CDK neergezet kan worden, is die van de rechtervleugelaanvaller. Op links is de revelatie van vorig seizoen Rafael Leão incontournable, maar op rechts gaapt er nog een groot gat. Vorig seizoen speelden daar voornamelijk Junior Messias en die andere Rode Duivel Alexis Saelemaekers, maar groot gevaar kwam er van hen echter niet uit. Messias kwam bijvoorbeeld maar aan 9 goals en 4 assists in 34 Serie A-wedstrijden. Saelemaekers deed het beduidend slechter met 2 treffers en 3 beslissende passes. In de meeste transfergeruchten van Milan komt de 9-voudige Rode Duivel ook voor als pasmunt. Het is dan ook nog maar de vraag of hij komend seizoen te bewonderen is in San Siro. En dan is er ook nog Origi die eventueel op de rechterflank kan worden uitgespeeld.Grote concurrentie heeft de peperdure De Ketelaere dus niet meteen als hij aankomt bij Milan. Bovendien geniet hij het volste vertrouwen van de bestuursleden en de coach, die hem koste wat kost bij de ploeg wilden hebben. De komende weken zal hij wel zijn conditie snel moeten opbouwen, want Milan lijkt met de dag meer gerodeerd te zijn. Het wordt een race tegen de tijd voor CDK om in de seizoensopener volgende week zaterdag tegen Udinese volledig klaar te zijn.