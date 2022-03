De bondscoach geeft tijdens de oefenmatchen tegen Ierland en Burkina Faso de volgende generatie een kans in plaats van Hazard en Lukaku vertrouwen te laten tanken. Heeft hij gelijk?

Een goal van Olivier Giroud en eentje van Aurélien Tchouaméni. De namen van de twee spelers die scoorden voor Frankrijk in de oefeninterland tegen Ivoorkust zegden ook iets over de strategie. Didier Deschamps opende de deuren van zijn selectie zeker voor enkele nieuwe namen, maar liet de belangrijkste spelers ook niet thuis. De oud-middenvelder van Juventus bereidt zo de nabije toekomst voor. Roberto Martínez, van zijn kant, heeft ervoor gekozen om verder te kijken. Hij heeft natuurlijk zijn petje van bondscoach op maar ook dat van technisch directeur van de voetbalbond. In die functie is hij bezig met wat men in Tubeke 'generatie 2026' noemt. Charles De Ketelaere, Jérémy Doku en Alexis Saelemaekers maken deel uit van de toekomstige gezichten van de Rode Duivels, aangevoerd door Youri Tielemans. Oefenmatchen in maart vallen traditioneel slecht voor de protagonisten van de nationale ploeg die de belangrijke wedstrijden bij hun clubs dan opstapelen. Sommigen zagen in de ontmoetingen met Ierland en Burkina Faso de kans om Eden Hazard en Romelu Lukaku matchritme te laten opdoen, maar het WK begint pas over acht maanden. En voor het zover is, is er ook nog een erg belangrijke zomermercato.Zelfs in mindere doen hadden de kapitein en de topschutter aller tijden van de Duivels de match in Dublin een andere wending kunnen geven. Zelfs op de bank hadden ze waarschijnlijk tijdens de rust de ploeg wakker geschud. Zonder hen moest de generatie U50 (met minder dan 50 caps) zelf zijn plan trekken, als een pasgeborene die men in een zwembad gooit om te zien hoe hij naar de oppervlakte zal komen.Met de aanvoerdersband rond de arm gaf Youri Tielemans niet de indruk dat hij sereen bleef in de Ierse branding. Wat de opbouw van het spel betreft, was het veeleer Hans Vanaken die het voortouw nam. Gedisciplineerd met de bal aan de voet heeft België zijn 60 procent balbezit toch niet kunnen omzetten in een stortvloed van kansen. De Duivels hebben uiteindelijk maar zeven keer de bal geraakt in het vijandelijke strafschopgebied, waarvan alleen al Michy Batshuayi vijf baltoetsen voor zijn rekening nam.Wijzen die moeilijkheden erop dat de toekomst breekbaar is of versterken ze de keuze van Martínez om de NextGen eens in echte en moeilijke omstandigheden aan het werk te zien? De bondscoach heeft er sinds het begin van zijn mandaat altijd voor gekozen om oefenmatchen als een laboratorium te zien. Soms bracht hij zijn ploeg bewust in moeilijkheden: door met een valse negen te gaan spelen op verplaatsing in Amsterdam, door het collectief bloot te stellen aan de Mexicaanse pressing enkele maanden voor het WK in Rusland of met verjongde ploegen tegen Ivoorkust, Zwitserland en nu Ierland.Uiteindelijk zijn oefenwedstrijden, die overigens steeds schaarser worden op de internationale kalender, toch ideale gelegenheden om te experimenteren? De verplaatsing naar Dublin bewees dat de opvolgers nog niet klaar zijn, maar misschien is het een eerste stap geweest om de kloof met de gouden generatie te dichten.