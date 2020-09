De voormalige verdediger en ex-international spreekt met de Nederlandse voetbalbond over de vacature van bondscoach voor Oranje na het vertrek van Ronald Koeman richting Barcelona.

In totaal twee interlands fungeerde assistent Dwight Lodeweges als sportief eindverantwoordelijke. De 62-jarige Nederlander met Canadese roots nam op 19 augustus 2020 ad interim over en kreeg met thuisduels tegen Polen en Italië in de UEFA Nations League meteen twee stevige opdrachten voorgeschoteld. Na de 1-0-zege tegen Polen, zonder sterkhouder Robert Lewandowski, volgde tegen de Squadra Azzurra een mentale opdoffer. Want een fris en dominant Italië haalde het met 0-1, waarmee een einde kwam aan een reeks van zeven interlands zonder nederlaag.De KNVB wilde graag voor de volgende interlandperiode, die op 7 oktober aanvangt met een oefenduel tegen Mexico, de opvolger van de naar Catalonië vertrokken Ronald Koeman voorstellen. Frank Rijkaard (57), tussen juli 1998 en juni 2000 bondscoach van Oranje, liet al snel weten dat hij geen interesse had in de job. Peter Bosz (56) was voorlopig niet beschikbaar, omdat hij nog tot 2022 onder contract ligt bij het Duitse Bayer Leverkusen. Louis van Gaal (69) leek bereid om eventueel uit voetbalpensioen terug te keren, terwijl ook de naam van Henk ten Cate (65) al werd genoemd.Maar de afgelopen dagen volgde de bevestiging dat de KNVB gesprekken voert met Frank de Boer (50). Hij ligt in poleposition voor de vacante functie. Komende woensdag wordt immers de voorselectie bekendgemaakt voor de volgende interlands. Want na Mexico volgt al snel in de UEFA Nations League de verplaatsing naar Bosnië-Herzegovina (11 oktober) en Italië (14 oktober). De Boer mag daarna uitkijken naar het EK, dat op 11 juni volgend jaar start. Nederland speelt zijn eerste groepsduel twee dagen later tegen Oekraïne.De Boer, 112-voudig international, werd op 24 juli aan de deur gezet bij het Amerikaanse Atlanta United. Op de commerciële tv-zender Fox Sports had hij al laten weten interesse te hebben voor de taak. 'Ik zou het een eer vinden mocht de KNVB bij mij uitkomen', verklaarde de broer van ex-prof Ronald toen.De voormalige verdediger werkte eerder als assistent-bondscoach. Dat was in 2010, toen Nederland de finale van het WK haalde (0-1 in Johannesburg tegen Spanje) onder de hoede van Bert van Marwijk.Aan het begin van zijn trainerscarrière bij Ajax kende De Boer vooral hoogtepunten. In Amsterdam kreeg hij in december 2010 zijn kans tijdens de fluwelen revolutie en veroverde er meteen vier opeenvolgende titels. In 2016 werd een nieuwe titel op de laatste speeldag alsnog verspeeld, voor de coach toen het moment om eind juni te vertrekken.Daarop volgden een aantal buitenlandse avonturen, die grotendeels mislukten. De Boer werd bij Inter op straat gezet na amper drie maanden dienst in november 2016, bij Crystal Palace liep het dan alweer mis na slechts 77 dagen. En met Atlanta United won De Boer wel de Campeones Cup en de US Open Cup, maar duurde de termijn kort tussen januari 2019 en juli dit jaar. Met Oranje volgt dus een ferme kans op eerherstel.