Nederland maakt zich op voor een 'gedeeltelijke lockdown' van drie weken. Dat heeft ook zijn gevolgen voor het voetbal.

Donderdag werden 16.364 positieve coronatests afgelegd in Nederland. Opnieuw een record (het vorige werd gevestigd op 20 december) en dus grijpt de overheid van onze noorderburen in: vanaf morgen/zaterdag zal het land in een 'gedeeltelijke lockdown' van drie weken gaan. Horeca en niet-essentiële winkels moeten dan om 19 uur 's avonds sluiten.

Ook het voetbal in Nederland wordt door de nieuwe maatregel getroffen. De NOS en RTL Nieuws meldden namelijk vrijdag dat de WK-kwalificatiewedstrijd van Oranje tegen Noorwegen in een lege Kuip in Rotterdam zal moeten doorgaan. Nochtans werden wel alle tickets verkocht voor de cruciale interland. Het nieuws zou vrijdagavond om 19 uur officieel gemaakt worden tijdens een persconferentie.

Maar niet enkel de nationale ploeg zal het opnieuw zonder fans moeten doen. Alle sportwedstrijden in Nederland tijdens de komende drie weken zullen in lege stadions gespeeld worden. Dat betekent drie speeldagen in de Eredevisie en een Europese wedstrijd.

