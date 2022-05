Een nieuwe titel voor PSG, maar vooral een kampioenschap met mooier spel en meer spektakel dan gewoonlijk. De 'Ligue des talents' maakte zijn naam dit seizoen helemaal waar.

De kampioen: PSG

Als het opwindende voetbal waarop werd gehoopt toen Lionel Messi in Parijs arriveerde om zich bij Neymar en Kylian Mbappé aan te sluiten, er nooit echt is geweest, waren de bijna wekelijkse heldendaden van de Franse spits genoeg voor Mauricio Pochettino om een ??titel te behalen zonder echte uitdager. PSG heeft zo een financiële en individuele voorsprong op de rest in de competitie dat het al zijn tegenstanders eenvoudig over de knie legt zonder te moeten schitteren. Zo komt het ook dat de Parijzenaren kampioen werden met 15 punten voorsprong. Maar die dominantie zet zich allesbehalve door op het Europese toneel, waardoor deze zomer een diepgaande revolutie wordt verwacht in de Franse hoofdstad.

De tegenvaller: Bordeaux

De mythische club, die al verschillende seizoenen in financiële en sportieve moeilijkheden verkeert, ging dit seizoen kopje onder door de fouten van nieuwe coach Gérard Lopez. De baas van Mouscron is er nooit in geslaagd om met de Zuid-Franse club na te maken wat hij in Lille had weten neer te zetten, en het gebrek aan individuele en collectieve kwaliteit was grotendeels onvoldoende om een ??voorziene schipbreuk te voorkomen. Voor het eerst sinds het begin van de jaren negentig zal de club opnieuw moeten overleven in de kelder van het Franse voetbal. De laatste keer duurde die tocht maar één seizoen. Een van de weinige redenen voor hoop voor de Bordeauxfans.

© GETTY

De verrassing: Lens

Hoewel dit seizoen de teams met positief voetbal zeker niet ontbraken, van het spectaculaire Rennes van Bruno Génésio tot de schitterende reeks van Strasbourg onder Julien Stéphan, is het toch in het Noorden van Frankrijk dat het mooiste verhaal van dit seizoen te vinden was. Met een gedurfde 3-4-3, de kalmte onder de soms hoge druk en het vermogen om elke tegenstander pijn te kunnen doen, pakte het Lens van Franck Haise veel punten met een uiteindelijke zevende plaats en won het de harten van menig Frans supporter dit seizoen. Tot het punt zelfs dat rechtsachter Jonathan Clauss werd opgeroepen voor de Franse nationale ploeg, en dat bijna op zijn 30ste.

De topschutter: Kylian Mbappé

Wie anders dan de pijlsnelle Fransman domineerde voor de vierde keer op rij het topschuttersklassement? Onhoudbaar, ongetwijfeld sterker dan ooit dankzij zijn onophoudelijke vooruitgang, bereikte Kylian Mbappé zelfs een unieke dubbel: topscorer en beste assistgever, dankzij een seizoen afgesloten met 28 goals en 17 assists. Zijn runner-up, Wissam Ben Yedder, mag dan wel op drie lengtes eindigen, niemand leek dit seizoen echter in dezelfde categorie te boksen als het wonderkind van PSG.

Mohamed Bayo © GETTY

De revelatie: Mohamed Bayo

Met het etiket van topschutter in de Ligue 2, heeft Mohamed Bayo dit seizoen bevestigd. Nog steeds in dezelfde kleuren, die van een verrassend Clermont dat zichzelf in één ruk wegspeelde uit de strijd om degradatie. Een club die maar wat blij is met de veertien rozen van zijn speler van het huis. Het is moeilijk voor te stellen dat de Guineeër volgend seizoen zijn verblijf in de Auvergne verlengt.

Als het opwindende voetbal waarop werd gehoopt toen Lionel Messi in Parijs arriveerde om zich bij Neymar en Kylian Mbappé aan te sluiten, er nooit echt is geweest, waren de bijna wekelijkse heldendaden van de Franse spits genoeg voor Mauricio Pochettino om een ??titel te behalen zonder echte uitdager. PSG heeft zo een financiële en individuele voorsprong op de rest in de competitie dat het al zijn tegenstanders eenvoudig over de knie legt zonder te moeten schitteren. Zo komt het ook dat de Parijzenaren kampioen werden met 15 punten voorsprong. Maar die dominantie zet zich allesbehalve door op het Europese toneel, waardoor deze zomer een diepgaande revolutie wordt verwacht in de Franse hoofdstad. De mythische club, die al verschillende seizoenen in financiële en sportieve moeilijkheden verkeert, ging dit seizoen kopje onder door de fouten van nieuwe coach Gérard Lopez. De baas van Mouscron is er nooit in geslaagd om met de Zuid-Franse club na te maken wat hij in Lille had weten neer te zetten, en het gebrek aan individuele en collectieve kwaliteit was grotendeels onvoldoende om een ??voorziene schipbreuk te voorkomen. Voor het eerst sinds het begin van de jaren negentig zal de club opnieuw moeten overleven in de kelder van het Franse voetbal. De laatste keer duurde die tocht maar één seizoen. Een van de weinige redenen voor hoop voor de Bordeauxfans.Hoewel dit seizoen de teams met positief voetbal zeker niet ontbraken, van het spectaculaire Rennes van Bruno Génésio tot de schitterende reeks van Strasbourg onder Julien Stéphan, is het toch in het Noorden van Frankrijk dat het mooiste verhaal van dit seizoen te vinden was. Met een gedurfde 3-4-3, de kalmte onder de soms hoge druk en het vermogen om elke tegenstander pijn te kunnen doen, pakte het Lens van Franck Haise veel punten met een uiteindelijke zevende plaats en won het de harten van menig Frans supporter dit seizoen. Tot het punt zelfs dat rechtsachter Jonathan Clauss werd opgeroepen voor de Franse nationale ploeg, en dat bijna op zijn 30ste. Wie anders dan de pijlsnelle Fransman domineerde voor de vierde keer op rij het topschuttersklassement? Onhoudbaar, ongetwijfeld sterker dan ooit dankzij zijn onophoudelijke vooruitgang, bereikte Kylian Mbappé zelfs een unieke dubbel: topscorer en beste assistgever, dankzij een seizoen afgesloten met 28 goals en 17 assists. Zijn runner-up, Wissam Ben Yedder, mag dan wel op drie lengtes eindigen, niemand leek dit seizoen echter in dezelfde categorie te boksen als het wonderkind van PSG.Met het etiket van topschutter in de Ligue 2, heeft Mohamed Bayo dit seizoen bevestigd. Nog steeds in dezelfde kleuren, die van een verrassend Clermont dat zichzelf in één ruk wegspeelde uit de strijd om degradatie. Een club die maar wat blij is met de veertien rozen van zijn speler van het huis. Het is moeilijk voor te stellen dat de Guineeër volgend seizoen zijn verblijf in de Auvergne verlengt.