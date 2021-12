Een uitschakeling in de Champions League kan Barça zich eigenlijk niet veroorloven. De druk op Xavi en co is immens.

Van het seizoen 2000/01. Zo lang is het geleden dat FC Barcelona uitgeschakeld werd in de groepsfase van de Champions League. Het eindigde toen derde na groepswinnaar AC Milan en Leeds United.Op dit moment staat Barça tweede in groep E met 7 punten. Dat zijn twee punten méér dan Benfica, maar de Portugezen nemen het vandaag thuis op tegen Dinamo Kiev, dat slechts 1 punt vergaarde in deze campagne.De mannen van Xavi spelen op verplaatsing bij Bayern, om meer dan één reden een nachtmerrieploeg voor de blaugrana. In de laatste twee confrontaties was de Duitse recordkampioen immers duidelijk de betere. Midden september werd Barça in het eigen Camp Nou nog geklopt met 0-3 en er is natuurlijk de zure herinnering aan de 2-8-pandoering in de kwartfinale van de vorige campagne, toen door de coronacrisis in augustus 2020 gespeeld.Plaatsing voor de 1/8 finales van de Champions League brengt 9,6 miljoen euro in het laatje. Haal je de kwartfinales, dan komen daar nog eens 10,6 miljoen euro bovenop.Geld dat FC Barcelona sowieso goed kan gebruiken, maar wat blijkt? Voorzitter Joan Laporta is er in zijn budgettering al van uitgegaan dat de kwartfinales van de Champions League bereikt worden. Gebeurt dat niet, dan wordt er alweer een gat geslagen in de begroting van de Catalanen.Onvoorstelbaar dat dit na al de fratsen van voorganger Josep Bartomeu nog is kunnen gebeuren. De druk op Xavi en co wordt op die manier alleen maar groter.Het beleid van Laporta blinkt alleszins niet uit in consequentheid. In zijn verkiezingscampagne maakte hij er een erezaak van dat hij Lionel Messi in Barcelona zou kunnen houden, maar hij kon niet verhinderen dat de Argentijn op het vliegtuig naar Parijs stapte. Over Ronald Koeman blies hij de ene dag warm en de andere dag koud tot hij hem uiteindelijk toch ontsloeg. In het begin van zijn verkiezingscampagne droomde hij er nog van om Pep Guardiola terug naar de Catalaanse hoofdstad te halen, maar toen dat niet mogelijk bleek, kwam hij niet echt met een nieuwe naam op de proppen.Xavi was eigenlijk de kandidaat van Víctor Font, de tegenstander van Laporta in de verkiezingscampagne. Tot voor kort vond Laporta de oud-middenvelder zelfs nog te groen achter de oren als coach, maar toch haalde hij hem als een soort deus ex machina naar Camp Nou.Het is duidelijk dat de komst van Xavi niet de mirakeloplossing is. Daarvoor zijn de problemen in het Barçahuishouden té groot. Als het team straks uitgeschakeld is in de Champions League, gaat er alweer 20 miljoen euro in rook op. De volgende uitdaging wordt dan om het seizoen in de Spaanse competitie af te sluiten bij de eerste vier, wat een CL-ticket oplevert maar vooral: de broodnodige miljoenen.Ook dat mag niet als een evidentie beschouwd worden. Op dit moment staat Barça zevende, op zes punten van plaats vier en op zestien punten van leider Real Madrid.