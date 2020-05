Vandaag zou normaal gezien de finale van de Europa League gespeeld worden. In dat toernooi moet de meest memorabele eindstrijd ooit die van 16 mei 2001 geweest zijn. Liverpool nam het toen op tegen het verrassende Deportivo Alavés. Maak u op voor 'the best final ever'.

De feiten

Met iets meer dan 48.000 zijn ze, opeengepakt in het stadion van Borussia Dortmund. De Spanjaarden staan tiende in La Liga, de Reds zijn favoriet en ze maken die status ook vrij snel waar.

Eerst scoort rechtsachter Markus Babbel, daarna Steven Gerrard. Ivan Alonso scoort nog tegen, maar aan de rust is het toch 3-1, na een strafschop die wordt opgezet door Gary McAllister.

In de tweede helft vecht Alavés echter terug. Javi Moreno, later nog een flop bij Bolton, maakt er twee en brengt de stand op 3-3. Tijd voor een goal, vindt Robbie Fowler, die voor 4-3 zorgt. Als Liverpool de trofee binnen handbereik heeft, gebeurt het onverwachte: Jordi Cruijff scoort, vlak voor het einde van de reguliere speeltijd. Met 4-4 gaan we de verlengingen in, die kunnen worden beslist met een golden goal. Wie scoort, is de winnaar.

Alonso denkt na drie minuten de matchwinnaar te zijn, maar zijn doelpunt wordt afgekeurd voor buitenspel. Daarna schieten de Spanjaarden zichzelf in de voet: Magno Mocelin wordt met rood van het veld gestuurd. Liverpool neemt weer over en scoort op het einde van de eerste verlenging via Fowler. Opnieuw is er geen feest, want het is buitenspel.

In de tweede verlenging kantelt de wedstrijd definitief: Antonio Karmona (Alavés) wordt ook uitgesloten en een vrije trap van McAllister wordt door Delfí Geli in de 116e minuut in eigen doel gewerkt. Vier dagen na het behalen van de FA Cup kunnen de fans van de Reds opnieuw juichen. 2001 is hun bekerjaar, want eerder won de ploeg ook de League Cup.

De UEFA Cup was in 2001 voor Liverpool. © GETTY

Making-of

Zullen we beginnen met de David van de finale? Het kleine Deportivo Alavés, een dwerg uit Vitoria-Gasteiz, de hoofdstad van Baskenland. Een paar keer in hun geschiedenis staan ze in eerste klasse, maar veelal vegeteren ze in tweede, derde, zelfs vierde klasse. Tot er rond de millenniumwisseling een gouden periode aanbreekt. De ploeg wordt plots zesde in La Liga en speelt een Europese finale in Dortmund.

Hoe komt dat? Een groep zakenlui, bekommerd om het verdwijnen van de ploeg in die donkere periode, heeft er zijn schouders onder gezet en begint te investeren. Dat leidt tot succes. Een club die op de rand van verdwijnen staat, wordt plots een speler op het hoogste niveau in Spanje.

Nog als tweedeklasser schakelt Alavés Real Madrid uit in de beker. Daarin raakt het dat jaar zelfs tot in de halve finale, waar het botst op Real Mallorca. In 1998 promoveert die kern naar eerste klasse, twee jaar later eindigt de ploeg daar zesde. Tussendoor is er ook winst in Camp Nou, de fans knijpen zich in de arm...

Dromen doen ze bij Liverpool al veel langer. Vooral van een titel, maar ook van nieuw Europees succes. Dat was 'vanzelfsprekend' in de jaren zeventig en tachtig, tot de Heizel en de Europese uitsluiting hun opmars een halt toeriep. In de jaren negentig zien The Reds hun dominantie overtroefd door Manchester United. De Fergie Boys heersen, in eigen competitie én in Europa. Het is tijd voor revanche.

Liverpool en Man United, de twee grote rivalen © GETTY

Alavés heeft er tot de finale een mooie campagne opzitten als underdog. In de eerste ronde ontmoet de ploeg het Turkse Gaziantepsor. Omdat het de eerste Europese match uit zijn bestaan is, komt er iets speciaals: de club wil zijn trouwe socio's eren en de spelers verschijnen op het veld met een truitje waarop de namen van al die fans staan.

De 0-0 thuis lijkt doorstoten te bemoeilijken, maar in Turkije komt er een eerste wilde uitslag: Alavés wint met 3-4. Daarna gaan Lillestrom en Rosenborg voor de bijl. Tegenstander vier wordt Inter. In Milaan verrassen de Spanjaarden met een 0-2. Thuis komt spectaculaire wedstrijd nummer twee: Inter zet alles op alles en de match eindigt op 3-3.

Rest nog één horde voor de finale: Kaiserslautern. De Duitsers weten niet wat hen overkomt: ze verliezen met 5-1 in Baskenland en thuis met 1-4. De Basken wervelen en stelen de harten van de neutrale voetbalfan.

The Reds worden op dat moment geleid door de Franse coach Gérard Houllier. Die brengt een fysiek sterke Engels getinte ploeg op de been, met ook de Duitsers Markus Babbel en Dietmar Hamann als centrale figuren. Voorin bikkelen Michael Owen en Robbie Fowler om een stek naast de sterke Emile Heskey.

Liverpool incasseert tegen tegenstanders als Rapid Boekarest, Slovan Liberec, Olympiacos, AS Roma, Porto en Barcelona, vooral weinig goals (slechts vijf). In Porto (kwartfinale) en Barcelona (halve finale) eindigt de match twee keer op 0-0, waarna thuis telkens het verschil wordt gemaakt.

En daarna

Alan Hansen noemt dit op de BBC de 'best final ever'. Liverpool wint de UEFA Cup voor de derde keer, en komt daarmee op de erelijst naast Juventus en Inter met de meeste winst in deze beker. McAllister, op dat moment 36, wordt alom geloofd voor zijn inbreng.

Er breekt voor de fans opnieuw een periode van succes aan: in 2005 wint Liverpool de Champions League, maar op een titel is het wachten tot... Nou ja, normaal tot dit seizoen verder wordt afgewerkt. Ergens vanaf medio juni, hopen ze.

Deportivo Alavés blijkt eerder een eendagsvlieg te zijn. In 2002 mag de club nog een tweede keer Europees aantreden, maar botst het al snel op Besiktas en een vroege uitschakeling. Op het einde van dat seizoen zakt het naar tweede klasse. Financieel is het weer een drama en opnieuw flirt de ploeg met de verdwijning. Ze degradeert in 2009 nog een reeks.

Maar Basken zijn weerbaar, en na nieuwe bestuurswissels en financiële injecties leeft de club weer op. In 2016 promoveert ze opnieuw naar La Liga, en op 27 mei 2017 haalt ze weer een finale. Die van de Copa del Rey. De tegenstander heet die avond FC Barcelona en Messi, Neymar, en Paco Alcacér doen de wedstrijd eindigen op 3-1.

Momenteel staat Deportivo Alavés in La Liga op een veertiende plaats.

Bekijk hieronder de hoogtepunten uit de finale.

