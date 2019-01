De meest productieve spits van Europa: Simon Terrode (FC Köln)

Gemiddeld 19.151 toeschouwers kwamen in Duitsland tot aan de winterstop kijken naar de matchen in de 2. Bundesliga.

Dat heeft voor een groot deel te maken met de aanwezigheid van traditieclubs als Hamburger SV en 1. FC Köln. Zij zagen respectievelijk 50.210 en 49.270 supporters de loketten passeren.

Nadien volgt cultclub FC St. Pauli, die iedere thuismatch in een uitverkocht stadion speelt: 29.500 toeschouwers. Vervolgens zijn het drie clubs uit de voormalige DDR die het meeste volk trekken: Dynamo Dresden (27.987), het gepromoveerde FC Magdeburg (21.494) en Union Berlin (21.494).

SV Sandhausen sluit de rij: 7277 toeschouwers per wedstrijd. Nog altijd meer dan pakweg Lokeren, Mouscon of Waasland-Beveren.

Hamburger SV en FC Köln, die vorige zomer degradeerden, staan nu op één en twee in de 2. Bundesliga. Het ziet ernaar uit dat zij straks naar de hoogste klasse zullen terugkeren.

En de meest opmerkelijke speler tot dusver is Simon Terodde, de spits van FC Köln. Die kwam in januari 2018 voor 3 miljoen euro over van VfB Stuttgart, nadat hij eerder al in de jeugd van de club uit de Domstad speelde.

Terodde maakte 22 goals in 18 competitiewedstrijden en overtreft daarmee qua gemiddelde zelfs Lionel Messi of Cristiano Ronaldo. Sterker zelfs: niemand uit een Europese topcompetitie deed beter.

De 1,92 meter grote en fysiek sterke aanvaller is een man van de zestien meter. Hij scoort uit alle mogelijke hoeken.

In alle stilte jaagt de 30-jarige Simon Terodde op een record dat Horst Hrubesch vestigde: die tekende tijdens het seizoen 1977/78 voor Rot-Weiss Essen 41 doelpunten aan, toen deze reeks nog regionaal was opgedeeld. Hrubesch vertrok na die voetbaljaargang naar Hamburg.