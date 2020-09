Redacteur Frédéric Vanheule vraagt zich af of er eigenlijk wel winnaars zijn in de twist tussen Lionel Messi en de gecontesteerde voorzitter Josep Bartomeu.

In het Spaans is het begrip culebrón, vrij vertaald 'een lange slang', om te verwijzen naar een telenovela door de vele wendingen en het grote aantal afleveringen. De meeste reeksen besluiten met een happy ending, want uiteindelijk overwint de liefde alles. Dit tv-genre, oorspronkelijk afkomstig uit Latijns-Amerika en bijzonder populair in Spanje, Portugal en de VS, kreeg met het Messithema zijn eigen versie, want het zorgde voor bijzonder veel zenuwachtigheid en bepaalde dagelijks de headlines van het nieuws.Een soap mag je de spanningen tussen Lionel Messi en Josep Bartomeu (voorlopig) niet noemen, want dat telt altijd een einde. En dit is hier waarschijnlijk nog lang niet het geval, ook al maakte het clubicoon bij uitstek van Barça afgelopen weekend dan wel bekend dat hij zeker tot eind dit seizoen in Catalonië blijft.Het lijkt eerder op een vervolgroman, waarbij beide hoofdrolspelers elk op hun manier het gelijk aan hun zijde proberen krijgen. Messi was zogezegd voor 700 miljoen euro te koop, zijn vader en zaakwaarnemer Jorge kwam zelfs speciaal vanuit Argentinië naar de Catalaanse hoofdstad gevlogen. Zijn weinige woorden en blikken werden geanalyseerd als die van een orakel. Een juridisch klinkende mededeling volgde vanuit zijn naam. Om te eindigen met een georchestreerd tv-interview, waarbij Lionel Messi zijn liefde voor Barça uitspreekt en zegt dat hij blijft.Maar niemand kan inschatten wat er werkelijk leeft bij Leo. Twintig jaar geleden kwam de Argentijn als dertienjarige naar opleidingscentrum La Masía, al zijn sportieve successen beleefde La Pulga (de Vlo) in de Catalaanse havenstad. Maar zijn laatste verklaring klinkt absurd. Het zijn banaliteiten die je wel vaker hoort terugkeren in de topsport en het topvoetbal. Wie het nuchter bekijkt, weet en stelt vast dat Messi naast de bestbetaalde prof ook als een koning leeft en wordt aanbeden in Barcelona. Het is lang niet zeker dat hij diezelfde status zou bereiken bij pakweg PSG of Manchester City.Het vermoeden bestaat dat Messi eerder op basis van juridische gronden blijft, dan de pure clubliefde. Alleszins is duidelijk dat deze Messitelenovela betere scenarioschrijvers verdiende. Want zowel boegbeeld Lionel Messi als clubvoorzitter Josep Bartomeu toonden niet meteen hun fraaiste kant met uitspraken en beweringen. Want de kans bestaat dat Barça over een goed jaar geen euro meer incasseert bij een eventueel vertrek van zijn aanvoerder, terwijl de nieuwe trainer Ronald Koeman in zijn spelerskern met een oude en dure vedette opgezadeld zit.