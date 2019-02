De metamorfose van Manchester United

Sinds zijn intrede als coach van Manchester United heeft Ole Gunnar Solskjaer nog geen wedstrijd verloren: 10 keer gewonnen en 1 keer gelijkgespeeld. Maar hij zal pas beoordeeld worden na het seizoen. Een goede prestatie in de Champions League tegen PSG kan een eerste stap zijn richting een vast contract.

De grauwe en donkere sfeer die heerste onder Mourinho heeft plaatsgemaakt voor de positieve attitude van Solskjaer. De Noor is een heel andere persoonlijkheid, meldt de BBC in een artikel op zijn website. Zo hielp hij met het verplaatsen van de stoelen tijdens een Unicefevenement op Old Trafford en, getrouw aan zijn routine tijdens zijn periode als trainer in Noorwegen, deelt hij wel eens een chocoladereep uit aan de medewerkers van de club als blijk van waardering voor hun goede werk.

De kaart van de jeugd

Solskjaer wilde bij zijn aantreden meteen iets rechtzetten: hij haalde Mike Phelan terug. De assistent van Sir Alex Ferguson mocht in 2013 van David Moyes zijn biezen pakken. Pas na een zoveelste telefoontje ging Phelan overstag en trok hij weer richting Carrington, het trainingscomplex Manchester United. Verder is Solskjaer altijd goed geluimd terug te vinden op zijn persconferenties, bewonderen alle spelers van de club hun coach en - niet onbelangrijk - wordt de kaart van de jeugd weer getrokken.

Terwijl hij zijn technische staf aan het samenstellen was, ging Solskjaer meteen praten met zijn voormalige ploeggenoot Nicky Butt, nu hoofd van de jeugdopleiding bij Manchester United. In tegenstelling tot zijn voorgangers wil de Scandinaviër de jeugdspelers actief betrekken bij de hoofdmacht van de club. Met Angel Gomes en Tatih Chong hebben al twee spelers onder zijn prille bewind gedebuteerd.

Jan Modaal

De Noorse manager heeft er ook een punt van gemaakt om toegankelijk te zijn voor iedereen binnen en naast de club. Zo ging hij de trainingen van de vrouwenelftallen bezoeken, waar de ouders en andere verwanten van de speelsters langs de zijlijn stonden. In de regen hield hij met iedereen een praatje en ging hij zonder aarzelen op de foto. Sommigen van de mensen aan de zijlijn herkenden hem zelfs niet, omdat hij zo'n modaal voorkomen had.

Een van de ouders was na het gesprek met the Baby-faced Assassin heel erg onder de indruk: "Ik heb nog nooit een aangenamere persoon in het voetbal ontmoet."

Anders dan zijn voorganger José Mourinho hangt Solskjaer de vuile was niet buiten. Wanneer hij een speler bekritiseert, houdt hij dat binnenskamers. Dat heeft een positief effect op de hele selectie.

Te gast op gala

Solskjaer bloedt, ademt en leeft Manchester United. Behalve de positieve stempel die hij drukt op het spel, ondergaat de club ook buiten het veld een metamorfose dankzij zijn aanwezigheid. Op het Unicefevenement van vorige maand kwam hij aan in een uitgemeten pak, in tegenstelling tot Mourinho, die vorig jaar minder formeel gekleed was.

Opmerkelijk: op een gala van Manchester Citykapitein Vincent Kompany, dat in het teken stond van de daklozen in Manchester, kwam Solskjaer ook opdagen. Het toont zijn betrokkenheid bij de stad, in tegenstelling tot Mourinho, die nooit de stad introk maar altijd op zijn hotelkamer bleef. Solskjaer zat aan een tafeltje vlak bij Pep Guardiola. De twee begroetten elkaar hartelijk en bleven een tijdje praten. Kompany was vol lof over de komst van de coach van de aartsrivaal: 'Een teken van klasse.'

Kortom, United kan weer naar boven kijken en Ole Gunnar Solskjaer is de talisman.