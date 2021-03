Terwijl zijn ex-clubs RE Mouscron en Cercle Brugge nog niet uit de gevarenzone zijn, voert Bernd Storck alweer een nieuw kunststukje op in Slowakije.

De Duitse oefenmeester leidde Hongarije naar het Europees Kampioenschap in Frankrijk in 2016 en zorgde ervoor dat de Hongaarse clubs via een beloningssysteem meer jonge talenten zouden opstellen. Bernd Storck houdt ervan om een project aan te pakken en dat ook af te ronden met een concreet doel.

Dat hebben we in België gemerkt. In september 2018 kreeg hij de opdracht om RE Mouscron in 1A te houden, wat hem ook lukte. Hij bleef zelfs ongeslagen tussen de winterstop en het einde van de reguliere competitie. Een nieuw contract sloeg hij echter af. 'Mijn missie is volbracht', vertelde hij op de clubwebsite van Les Hurlus.

Hij werd in verband gebracht met Hertha Berlijn, waar ze met het project 'Big City Club' bezig zijn, maar die overstap ontkende Storck nadrukkelijk. De verwachtingen waren dat hij naar een club 'hogerop' zou gaan, maar uiteindelijk maakte de tacticus geen overstap in de zomer van 2019. In oktober nam hij uiteindelijk het roer over bij een in degradatienood verkerend Cercle Brugge.

'He will lead the sportive side of the project', zei gedelegeerd bestuurder Oleg Petrov. Met een contract tot het einde van het seizoen had de voetballeraar opnieuw een concreet doel voor ogen: het behoud volgens zijn voetbalvisie. Hij slaagde, waarna onder andere Genk en Antwerp aan zijn mouw trokken, maar niemand hem te pakken kreeg.

Iedereen bleef dan ook verbaasd achter toen Storck in juni 2020 een contract tekende bij FC DAC 1904 Dunajská Streda, een ploeg die al enkele jaren met ruime achterstand de vaste derde is in de Slowaakse competitie na een lange periode in de grijze middenmoot.

Project DAC

Storck tekende in het gelijknamige stadje nabij de Hongaarse grens - met een bevolking die bestaat uit voornamelijk etnische Hongaren - een contract tot de zomer van 2022. De club wilde hem in december al, maar gaf een andere coach even de kans. Ze zocht een tweede keer contact en dat aanbod kon Storck niet laten passeren.

De derde van vorig seizoen is erg ambitieus en heeft een grote Hongaarse aanhang, een volk waar hij al populair is. Ook kan de Duitser samenwerken met zijn vaste sportieve staff én misschien meestrijden voor de titel. Oszkár Világi en zijn Belgische schoonzoon Jan Van Daele als sportief directeur willen met 'Project DAC' de kloof met topclub Slovan Bratislava, dat vorig seizoen 'de dubbel' won, verkleinen.

Daar is Bernd Storck in zijn eerste seizoen al goed mee bezig. In 2019/20 eindigde Streda maar liefst 18 punten achter de Slowaakse recordkampioen. In het Centraal-Europese land is de reguliere competitie pas voorbij en zijn de eerste wedstrijden van de kampioenschapsronde is net gespeeld.

Momenteel blijft Dunasjká's achterstand beperkt tot 'maar' elf punten, al een heuse verbetering. De 25-jarige Hongaarse aanvallende middenvelder Zsolt Kalmár, die tussen 2014 en 2018 in loondienst van RB Leipzig voetbalde, is met dertien doelpunten en vijf assists dé talisman van Storcks team.

