Op The Players' Tribune vertelde Jürgen Klopp ooit een prachtig verhaal uit zijn periode bij Borussia Dortmund.

The Players' Tribune is een portaal waar mensen uit de sportwereld zélf hun verhaal kunnen doen. Een rist bekende sporters passeerden er al de revue. Ook Jürgen Klopp, de huidige coach van Liverpool.

De Duitser vertelde er een geweldige anekdote van vroeger: 'We moeten terug naar 2011. Mijn team van Borussia Dortmund moest het opnemen tegen Bayern München. We hadden daar ongeveer twintig jaar niet meer gewonnen. Ik laat me vaak inspireren door films, dus dacht ik aan Rocky Balboa. Ik vind dat ze alle Rocky-films in scholen overal ter wereld moeten laten zien. Als je na het zien van die films geen berg wilt beklimmen, dan is er iets mis met je.'

'Dus de avond voor de match tegen Bayern verzamelde ik alle spelers in het hotel. De lichten gingen uit en ik vertelde hen de waarheid: 'De laatste keer dat Dortmund in München won, droegen jullie nog pampers.''

'Toen liet ik een aantal scènes zien van Rocky IV. Onder meer die met Ivan Drago, die op de loopband rent terwijl hij met draden vasthangt aan grote computerschermen en wetenschappers hem bestuderen. Ik zei tegen de jongens: 'Zien jullie dat? Bayern München is Ivan Drago. Het beste van alles! De beste technologie! De beste machines! Onstopbaar!'

'Daarna liet ik hen Rocky zien, in Siberië in zijn kleine blokhut. Hij hakt dennenbomen om en loopt naar de top van een berg. En ik zei tegen de jongens: 'Zien jullie dat? Dat zijn wij. Wij zijn Rocky. We zijn kleiner, ja. Maar wij hebben de passie! We hebben het hart van een kampioen! We kunnen het onmogelijke doen!!!''

'Op een bepaald moment keek ik naar de jongens om hun reactie te zien. Ik had verwacht dat ze helemaal uit hun dak zouden gaan. Maar iedereen zat naar mij te staren met een blik als om te zeggen: waar is die man in godsnaam over bezig?'

'Toen besefte ik plots: wacht eens, wanneer is Rocky IV uitgekomen, ergens begin jaren 80? Dus zei ik: 'Jongens, wie van jullie kent Rocky Balboa?' Slechts twee handen gingen de lucht in, die van Sebastian Kehlen Patrick Owomoyela. Mijn hele speech was dus nonsens! Het was de belangrijkste match van het seizoen en de trainer stond daar tien minuten te raaskallen over Sovjettechnologie en Siberië. Hahaha! Kun je dat geloven?'

'Zie je, dat is een verhaal uit het leven gegrepen. Trainers zijn ook maar mensen. Soms brengen we onszelf in verlegenheid. We denken dat we de beste speech uit de geschiedenis van het voetbal geven, maar eigenlijk verkopen we nonsens.'

