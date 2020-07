Met Orlando City-Inter Miami staat woensdagnacht de eerste wedstrijd op het programma van het MLS is back-toernooi. Te midden van afzeggingen, Disneybubbels en een president die afhaakt, moet de focus straks weer naar het voetbal gaan.

'Ik wil altijd alles geven voor mijn club, de supporters en de stad, maar het is beter voor de gezondheid van mijn familie om thuis te blijven en mijn vrouw bij te staan tijdens een riskante zwangerschap.' Het is een bericht van Carlos Vela, de Mexicaanse spits van Los Angeles FC, op de clubwebsite.

De afzegging van Vela is een serieuze domper voor het MLS is back-toernooi, dat woensdagnacht van start gaat. De Mexicaan was vorig seizoen MVP én topschutter. Met 34 goals troefde hij Zlatan Ibrahimovic af.

Vela is niet de enige die het risico niet wil nemen. Ook Fredy Montero, de Colombiaanse aanvaller van de Vancouver Whitecaps, liet op Instagram weten: 'Gezien de huidige situatie met Covid-19 nam ik de zware beslissing om bij mijn vrouw en dochters in Canada te blijven en niet af te reizen met het team naar Florida.'

Florida zwaar getroffen

Bij Los Angeles FC kon coach Bob Bradley zich vinden in de beslissing van Vela: 'We staan achter Carlos. Het is belangrijk voor hem om nu bij zijn familie te zijn.'

Bradley verwoordde ook wat er bij alle teams die deelnemen aan het MLS is back-toernooi leeft: 'Wat de Covidgevallen betreft: natuurlijk zijn we bezorgd. We maken ons zorgen over wat er in het land en de verschillende staten gebeurt. Allemaal volgen we het nieuws uit Orlando en uit de bubbel op de voet.'

En dat nieuws is niet zo rooskleurig. In de staat Florida, waar het MLS is back-toernooi doorgaat in het ESPN Wide World of Sports Complex (in Disney World) in Orlando, komen er dagelijks nog méér dan 10.000 nieuwe besmettingen bij. De teller is daardoor de 200.000 al gepasseerd. Alleen de staten New York en Californië zijn zwaarder getroffen.

Ook voor het MLS is back-toernooi kwam er slecht nieuws: tien spelers van FC Dallas testten positief op het coronavirus. Er werd meteen beslist om de ploeg te schrappen uit de tabellen.

Carlos Vela, dé ster van het afgelopen seizoen, wil niet meedoen aan het toernooi. Een serieuze aderlating voor de MLS. © GETTY

Disneybubbel

Het MLS is back-toernooi loopt van 8 juli tot 11 augustus (zie hieronder voor meer praktische informatie). De duur van het evenement was een heet hangijzer voor de spelers, omdat ze niet te lang weg willen zijn bij hun families. Want de regels in het ESPN Wide World of Sports Complex zijn streng.

Frank de Boer, de Nederlandse coach van Atlanta United, zei daarover in Voetbal International: 'We trekken ons terug in de Disneybubbel. Met spelers en staf en verder niks. Alleen voor WK's en EK's ben je langer samen op pad. En op zulke toernooien mag je nog af en toe het complex uit, maar dat kan nu niet.'

'Alle ploegen gaan in afgeschermde hotels op het Disneycomplex zitten. We kunnen nergens anders naartoe en mogen geen bezoek van buiten ontvangen. Ook je eigen gezinsleden niet.'

'Het langdurig in afzondering leven zal een interessante mentale test zijn', weet De Boer. 'Dit gaat een impact hebben op spelers, dat mogen we niet onderschatten. Zeker als je bedenkt dat we hiervóór ook al een tijd in quarantaine hebben geleefd. We hebben veel Zuid-Amerikaanse spelers in de selectie, sommigen hebben al maanden hun familie niet gezien.'

Een schrijnend voorbeeld daarvan is Fernando Meza. De Argentijnse verdediger kwam in januari uit Mexico over van Nexaca. Later zouden zijn vrouw en pasgeboren zoontje hem volgen. Door de coronacrisis en de reisrestricties hebben ze elkaar al een half jaar niet in levenden lijve gezien.

Knielen tijdens volkslied

Eén iemand zal het MLS-toernooi alvast niet volgen: president Donald Trump. Met het coronavirus heeft dat niets te maken, wel met de Black Lives Matter-beweging die ontstond in de nasleep van de moord op George Floyd.

Bij wijze van protest maken heel wat topsporters sindsdien een knielende beweging. Dat doen ze in navolging van Colin Kaepernick, de quarterback uit het American football die dat in 2017 al deed om het racisme in de Verenigde Staten aan te klagen.

Ook de Amerikaanse voetbalbond nam onlangs stelling en zei dat het spelers niet langer zal verplichten om recht te staan tijdens het volkslied. Dat was niet naar de zin van Donald Trump, die knielen tijdens 'The Star-Spangled Banner' een gebrek aan respect vindt voor de Amerikaanse vlag. Hij haalde op Twitter al uit naar de MLS: 'I won't be watching much anymore!'

Bij Atlanta United wil clubeigenaar Arthur Blank zich alvast niet afzijdig houden. Hij wil dat 'de club het goede voorbeeld blijft geven, in het creëren van gelijke kansen en door een goede samenwerking van mensen uit verschillende culturen', aldus zijn trainer Frank de Boer in Voetbal International.

Met al die issues zou je nog vergeten dat er straks ook nog gevoetbald wordt...

MLS is back-toernooi: wat en hoe? Het toernooi wordt van 8 juli tot 11 augustus afgewerkt. In de groepsfase speelt elke ploeg drie wedstrijden, telkens met minstens vier dagen rust. De eerste twee ploegen van elke groep én de vier beste derde teams gaan naar de 1/8 finales. De resultaten in de groepsfase worden meegenomen naar het reguliere MLS-seizoen dat waarschijnlijk half augustus hervat wordt. De inzet van dit MLS is back-toernooi: een ticket voor de CONCACAF Champoins League. Groepen Groep A: Orlando City SC Inter Miami CF New York City FC Philadelphia Union Chicago Fire FC Nashville SC Groep B: Seattle Sounders FC Vancouver Whitecaps FC San Jose Earthquakes FC Dallas (club werd uit competitie gehaald) Groep C: Toronto FC New England Revolution Montreal Impact DC United Groep D: Real Salt Lake Sporting Kansas City Colorado Rapids Minnesota United FC Groep E: Atlanta United FC FC Cincinnati New York Red Bulls Columbus Crew SC Groep F: Los Angeles FC LA Galaxy Houston Dynamo Portland Timbers Kalender Groepsfase: 8 juli tot 24 juli 1/8 finales: 25 juli tot 28 juli 1/4 finales: 30 juli tot 1 augustus 1/2 finales: 5 en 6 augustus Finale: 11 augustus

