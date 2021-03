De muurligger: het is een fenomeen dat steeds meer raakt ingeburgerd in het voetbal. Vanwaar komt het en waarvoor dient het?

Mocht Juventus in de terugwedstrijd van de 1/8 finale van de Champions League tegen FC Porto een mannetje achter zijn muurtje hebben gelegd in de verlengingen, dan had Sérgio Oliveira nooit zijn vrije trap gescoord. 'Op videobeelden zagen we dat hun spelers springen bij een vrijschop. Daar hebben we dus op getraind en het wierp zijn vruchten af', vertelde ex-Anderlechtverdediger Chancel Mbemba na de wedstrijd. Dankzij deze ingeving zitten de Portugezen nu bij de laatste acht van het kampioenenbal.De videoanalisten van FC Porto verdienen dan ook de lof voor dit doelpunt. Het gebeurt namelijk steeds minder dat iemand zich neerlegt om een vrije trap te verdedigen, laat staan dat ieder lid van het muurtje springt.We zagen de laatste jaren veel technici scoren met een lage schuiver. Kevin De Bruyne tegen Cardiff City, Cristiano Ronaldo tegen Bayern München, Philippe Coutinho tegen West Ham, Lionel Messi tegen Uruguay, Alavés en Girona, of Andrea Pirlo tegen Siena, om er maar een paar te noemen.Het bekendste, soortgelijke doelpunt is wellicht het pareltje van Ronaldinho namens FC Barcelona thuis tegen Werder Bremen in 2006.Het was de eerste keer dat zo'n vrije trap op het allerhoogste niveau in Europa werd uitgevoerd, niet toevallig door een Braziliaan. In het land der Goddelijke Kanaries experimenteerden de creatievelingen al langer met zulke laagvliegers. Lucio Flavio was een vrijetrapspecialist bij Paraná Clube die met regelmaat de bal onder het muurtje stuurde en op die manier scoorde.In een bekerwedstrijd tegen Ponte Preta in 2014 legde een tegenstander zich neer, wat tot protest van Flavio leidde. Aangezien zijn klachten nergens toe leidden, besliste de technicus om de bal heerlijk in de bovenhoek te schilderen. Ook een jaar eerder werd specialist Jorge Valdivia in de Braziliaanse tweede klasse zo'n kunststukje geweigerd. 'Ik zag hem het al vaker doen, dus ging ik neerliggen', zei verdediger Ricardinho, die zijn ploeggenoten zodoende vroeg om zo hoog mogelijk te springen.Dit fenomeen brak in Europa pas écht door in 2018 toen Inter op verplaatsing bij Barcelona speelde. Luis Suárez probeerde in die periode al vaker vrije trappen over de grond te scoren en dat wisten ze in Milaan. Marcelo Brozovic veinsde recht te blijven staan, zodat El Pistolero een laag schot zou uitproberen. Tijdens diens aanloop ging de Kroaat liggen, wat uiteindelijk ook een doelpoging voorkwam.Een liggende muur kadert mee in het ruime concept van marginal gains. Iedere kans die een ploeg ook maar een percentje beter kan maken, moet gegrepen worden. 'De bedoeling lijkt me duidelijk. Als de muur springt, is de ruimte daaronder vrij en die moet worden afgeschermd', zei Ajaxcoach Erik ten Hag er onlangs nog over. 'Het is gewoon iets extra's om een tegendoelpunt te voorkomen. Als het plots wel gebeurt, sla je jezelf voor de kop dat je er niet op rekende', aldus Utrechtverdediger Joris van Overeem.