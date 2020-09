Het Duitse openbaar ministerie van Düsseldorf klaagt de 39-jarige ex-international aan wegens bezit en verspreiding van kinderporno.

Een jaar en twee dagen geleden, op 3 september 2019, werd bij de voormalige verdediger van Borussia Dortmund, Real Madrid en Schalke 04 - die effectief stopte met voetballen in juli 2014 - zijn telefoon en beslag genomen. Dat gebeurde toen na een tip van een vrouw uit Hamburg. Een jaar onderzoek bracht meer duidelijkheid, want nu ligt er ook een officiële beschuldiging op tafel tegenover de broer van gewezen controlerende middenvelder/verdediger Jan Malte Metzelder (38).

Driehonderd bestanden

Christoph Metzelder werd nu door het Duitse openbaar ministerie in Düsseldorf aangeklaagd voor het bezit maar ook de verspreiding van kinderporno. Op de mobiele telefoon van de ex-international werden volgens het Duitse weekblad Der Spiegel maar liefst driehonderd bestanden gevonden.

Daarmee komt de oud-prof, die in totaal 47 interlands uitkwam voor de Mannschaft, waaronder de WK-finale van 2002 en de EK-eindstrijd in 2008, in fameus nauwe schoentjes terecht. Zo raakte immers ook nog bekend dat hij die beelden niet alleen bijhield, maar blijkbaar verstuurde via WhatsApp en zo bezorgd aan derden.

Zwaarste opdracht

Voorlopig willen Metzelder, noch zijn raadsman, reageren volgens Der Spiegel op vragen. Maar ondertussen is hij meer dan ooit opgejaagd wild voor de Duitse sensatiepers. Hoe het allemaal zo ver kon komen, is niet echt duidelijk.

In september vorig seizoen zorgde de aanklacht er voor dat hij zijn functie als voorzitter bij zijn jeugdclub TuS Haltern in Noordrijn-Westfalen neerlegde, terwijl ook zijn optredens als analist-expert bij de Duitse openbare tv-omroep ARD werden beëindigd. Metzelder, die samen met zijn vriendin Julia Gödicke een dochter Emma (op 17 oktober wordt ze elf jaar oud) heeft, staat voor misschien wel de zwaarste opdracht in zijn leven: bewijzen dat beschuldigingen niet kloppen en de aanklacht ongegrond blijkt.

