Hij won dit jaar dan wel niet de Gouden Bal, maar Robert Lewandowski heeft het beste jaar uit zijn carrière achter de rug. Een overzicht in vijf records.

1. 43 doelpunten in één kalenderjaar in de Bundesliga

Het record dat meteen in het oog springt is dat van zijn aantal doelpunten dit jaar in de Bundesliga. In 2021 kwam de Poolse spits van Bayern München aan maar liefst 43 treffers! Daarmee doet hij beter dan Gerd Müller, die andere legende van de Beierse club. De Duitser kwam in 1972 aan 42 goals in de Duitse hoogste klasse.

Lewandowski is echter niet de eerste die het record van 42 competitiegoals in een kalenderjaar breekt. Het duurde tot 2012 tot ene Lionel Messi voorbij Müller ging. De Argentijn scoorde dat jaar 59 keer in La Liga. Nog niemand deed beter sinsdien.

2. 41 doelpunten in één Bundesligaseizoen

Net voor het EK had Lewandowski al een eerste record te pakken. Na 50 jaar werd het mythische aantal doelpunten van Gerd Müller in één Bundesligaseizoen gebroken. Lewandowski scoorde vorig seizoen namelijk 41 keer, eentje meer dan de illustere Duitse spits.

Al lukte het Lewandowski niet om dat seizoen ook te bekronen met een Europese titel met Polen. Dat deed Müller een halve eeuw geleden wel met Duitsland, toen het in het Brusselse Heizelstadion in de finale met 3-0 won van de Sovjet-Unie. Müller scoorde toen zelf ook twee keer.

3. 13 thuiswedstrijden op rij gescoord in de Bundesliga

Van 16 december 2020 tot 18 september 2021 scoorde Lewandowski in 13 thuiswedstrijden op rij. Ook in dit klassement moest Gerd Müller zijn record afgeven. Hij deelde die wel met Jupp Heynckes. Beide Duitsers kwamen ooit aan 12 thuiswedstrijden op rij met een goal.

© GETTY

4. 120 uitdoelpunten in de Bundesliga

Niet enkel thuis, ook op verplaatsing voelt Lewandowski zich in zijn tuin. Zo scoorde hij dit seizoen zijn 120ste uitdoelpunt in de Bundesliga. Daarmee ging hij eens een keertje niet over Gerd Müller, maar Klaus Fischer. De ex-spits van onder Schalke 04 maakte er in zijn carrière 117.

5. 7 keer op rij gescoord in seizoensopener

Robert Lewandowski scoort altijd en overal. Niet enkel in de momenten van de waarheid of tegen het einde van het seizoen staat de Pool er, ook op de allereerste wedstrijd is Lewandowski op de afspraak. Op 13 augustus scoorde de Bayernspits al voor de zevende keer op rij op de openingsspeeldag. Niemand deed ooit al beter.

Lees ook: Hoe Robert Lewandowski een ongeëvenaarde doelpuntenmachine werd

Het record dat meteen in het oog springt is dat van zijn aantal doelpunten dit jaar in de Bundesliga. In 2021 kwam de Poolse spits van Bayern München aan maar liefst 43 treffers! Daarmee doet hij beter dan Gerd Müller, die andere legende van de Beierse club. De Duitser kwam in 1972 aan 42 goals in de Duitse hoogste klasse. Lewandowski is echter niet de eerste die het record van 42 competitiegoals in een kalenderjaar breekt. Het duurde tot 2012 tot ene Lionel Messi voorbij Müller ging. De Argentijn scoorde dat jaar 59 keer in La Liga. Nog niemand deed beter sinsdien.Net voor het EK had Lewandowski al een eerste record te pakken. Na 50 jaar werd het mythische aantal doelpunten van Gerd Müller in één Bundesligaseizoen gebroken. Lewandowski scoorde vorig seizoen namelijk 41 keer, eentje meer dan de illustere Duitse spits. Al lukte het Lewandowski niet om dat seizoen ook te bekronen met een Europese titel met Polen. Dat deed Müller een halve eeuw geleden wel met Duitsland, toen het in het Brusselse Heizelstadion in de finale met 3-0 won van de Sovjet-Unie. Müller scoorde toen zelf ook twee keer.Van 16 december 2020 tot 18 september 2021 scoorde Lewandowski in 13 thuiswedstrijden op rij. Ook in dit klassement moest Gerd Müller zijn record afgeven. Hij deelde die wel met Jupp Heynckes. Beide Duitsers kwamen ooit aan 12 thuiswedstrijden op rij met een goal.Niet enkel thuis, ook op verplaatsing voelt Lewandowski zich in zijn tuin. Zo scoorde hij dit seizoen zijn 120ste uitdoelpunt in de Bundesliga. Daarmee ging hij eens een keertje niet over Gerd Müller, maar Klaus Fischer. De ex-spits van onder Schalke 04 maakte er in zijn carrière 117.Robert Lewandowski scoort altijd en overal. Niet enkel in de momenten van de waarheid of tegen het einde van het seizoen staat de Pool er, ook op de allereerste wedstrijd is Lewandowski op de afspraak. Op 13 augustus scoorde de Bayernspits al voor de zevende keer op rij op de openingsspeeldag. Niemand deed ooit al beter.