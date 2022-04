Brighton staat op 5 punten verwijderd van zijn beste Premier League-seizoen ooit. De mannen van Engelse succestrainer Graham Potter brengen fris voetbal waarmee het zelfs de grootsten uit de Premier League bij wijlen het vuur aan de schenen kan leggen. Sleutelspeler in dit systeem is rode duivel Leandro Trossard. Een blik op zijn periode bij Brighton.

Leandro Trossard vertrok naar Brighton na wat nog steeds geldt als het hoogtepunt in zijn carrière: het kampioenenjaar van KRC Genk. Samen met sterren als Roeslan Malinovsky en Alejandro Pozuelo liet hij de Belgische voetballiefhebber een heel seizoen lang smullen van geweldig Genks voetbal. Na dat seizoen was ook duidelijk dat Trossard klaar was voor een stapje hogerop. Duchtig werd gespeculeerd over wat de bestemming van de Limburger zou worden. Uiteindelijk viel de keuze op Premier League-club Brighton & Hove Albion, dat hem voor 20 miljoen overnam. Trossard was niet de enige belangrijke transfer van Brighton die zomer. De jonge beloftevolle coach Graham Potter kwam over van Swansea City en reisde speciaal zelf naar België om Trossard te overtuigen van zijn visie op het spel. Dit charmeerde de Limburger. De speelstijl van de Engelsman paste goed bij Trossard en samen wilden ze hun stempel drukken op Brightons pad door de Engelse hoogste klasse. Trossard scoorde al meteen bij zijn debuut tegen West Ham en leek zich snel thuis te voelen bij de Seagulls. In zijn eerste seizoen met Brighton moest er gevochten worden tegen degradatie, al wist Brighton zich met een 15e plaats al bij al zonder veel kleerscheuren te redden. De cijfers van Trossard in zijn eerste seizoen zijn bescheiden: vier doelpunten en één assist zijn niet bepaald statistieken die je hoofd doen tollen. Toch liet hij vooral een positieve indruk na. Zo scoorde hij belangrijke doelpunten tegen Norwich, een rechtstreekse concurrent in de kelder van het klassement. Hij moest knokken voor een basisplaats maar liet zich wel telkens positief opmerken met goede invalbeurten die gesmaakt werden door de supporters. Na 3 maanden Brighton liet hij in Het Nieuwsblad optekenen dat 'het stadion vrolijker wordt als hij van de bank komt'. Ondanks zijn beperkte speeltijd was trainer Potter lovend. Uiteindelijk zal Trossard dat seizoen 31 keer in actie komen in de Premier League, al is dat zeker in de eerste seizoenshelft ook vaak vanop de bank. Tijdens dat seizoen maakte hij overigens ook zijn eerste speelminuten voor de Rode Duivels.Trossard wertke in stilte verder aan zijn goede vorm en dat begon iets op te leveren. In het seizoen daarna werd de filosofie van trainer Potter steeds aanweziger in het spel van de Seagulls. Voor het eerst begon de club afstand te doen van de klassieke 'Kick&Rush'-filosofie waarmee het zich nog tot in de Premier League speelde. Het voetbal werd flitsender en er werd meer van achteruit opgebouwd. Dat spelsysteem lag Trossard duidelijk goed, meer en meer werd hij een vaste basisspeler aan de kuststad. Toch bleef de ploeg onderaan het klassement vertoeven, het pakte te weinig punten. Vaak domineren ze de wedstrijd, maar laten ze de kansen liggen of staan ze achterin te fragiel. Tekenend daarvoor was de 1-2-thuisnederlaag tegen Crystal Palace in februari 2021. Brighton was daar 90 minuten baas, had 75 procent balbezit en 25 doelpogingen, maar kon niet winnen. Christian Benteke maakte toen de 1-2 in de 95e minuut, een pijnlijk moment voor Potter en co. Uiteindelijk eindigde Brighton toch weer op de 16e plaats, ondanks beter voetbal. Trossard zelf kon zijn seizoen wel mooi afsluiten met een heerlijk doelpunt in een 3-2 overwinning tegen Manchester City.Dit seizoen begon Brighton bijzonder sterk aan de Premier League. Het totaalvoetbal van Graham Potter vertaalde zich eindelijk in resultaten en gedurende de eerste seizoenshelft draaiden de Seagulls mee in de top 8 van de Premier League. Leandro Trossard was een belangrijke schakel in dit succes. Hij werd door coach Potter op verschillende posities uitgespeeld, maar viel vooral op in een rol als schaduwspits. Daar kreeg hij veel vrijheid om te bewegen rond spits Neil Maupay. Trainer Potter is enthousiast en geeft aan dat Trossard houdt van de verantwoordelijkheden die hij krijgt in een meer centrale rol. Bovendien bleef de ex-Genkenaar zo een hele wedstrijd sterk aanwezig in de wedstrijd, iets wat soms een pijnpunt was als hij vanop de flank speelde. 'De centrale rol ligt hem vermoedelijk meer omdat hij zo ook meer betrokken geraakt in het spel', zegt Potter in oktober. Het enthousiasme over de Rode Duivel is groot, meer en meer wordt hij gezien als de ster van Brighton. Maar Brighton en Trossard kenden na de sterke start een even sterke terugval. Het voorzichtig gespeculeer over Europees voetbal lijkt ondertussen alweer ver weg. Brighton kon van 26 december tot begin april namelijk geen enkele keer de eigen netten schoon houden. Het kon dat wel in een 0-0-gelijkspel tegen rode lantaarn Norwich afgelopen speeldag. Dat was ook de eerste keer in zes thuiswedstrijden dat Brighton thuis niet verloor, een pijnlijke statistiek. De ploeg zakte na de veelbelovende start af na een 13e plaats en lijkt zijn ambities om een subtopper in de Premier League te worden terug te moeten schroeven. Toch kan het seizoen mooi eindigen voor Brighton, als het in de laatste 7 speeldagen vijf punten haalt, kan het alsnog zijn beste seizoen ooit spelen. De mannen van Potter hopen hun negatieve spiraal te kunnen doorbreken en het seizoen mooi af te sluiten om met een goed gevoel de zomer in te trekken. Het volgende seizoen is het laatste in het contract van Leandro Trossard, of dat deze zomer verlengd zal worden is onduidelijk. Voorlopig is niet geweten waar de ambities van de Limburgse technicus liggen, al zou een consistent goed seizoen spelen met Brighton zeker niet slecht zijn.