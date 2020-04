De 60-jarige Duitser is sinds 1 april de langstdienende bondscoach ter wereld.

Zijn laatste interland dateert al van november vorig jaar, toen de Mannschaft met 6-1 ruim te sterk bleek voor Noord-Ierland. De oefenduels tegen Spanje (vorige week vrijdag) en Italië (dinsdag) vielen weg, door de gevolgen van de coronapandemie. Het EK, normaal gezien gepland tussen 12 juni en 12 juli in twaalf verschillende Europese landen, werd door de Europese voetbalbond UEFA met een jaar opgeschoven.De noodgedwongen pauze voor alle nationale ploegen zorgt er voor dat Joachim Löw momenteel niet veel om handen heeft, want spelers scouten en/of livewedstrijden bekijken, dat kan al sinds midden maart niet meer. Maar in deze fase van het jaar slaagde de Duitse bondscoach er wel in om twee nieuwe records te vestigen. Al in februari overschreed de voormalige assistent van Jürgen Klinsmann (tussen 1 augustus 2004 tot en met 11 juli 2006) de ambtstermijn van de legendarische Sepp Herberger (1950 tot 1964) en Helmut Schön (1964 tot 1978) als sportief eindverantwoordelijke voor de Duitse nationale ploeg. Althans, wanneer je niet de dienstjaren van Herberger als 'Reichstrainer' van 1936 tot de oorlogsonderbreking in 1942 meetelt.Deze week viel de voormalige aanvallende middenvelder een tweede grote eer te beurt. Löw onttroonde immers de Uruguayaanse legende Oscar Tabárez als langstdienende bondscoach ter wereld. De 73-jarige trainer, een half jaar langer aan de slag dan de Duitser, werd vanwege het coronavirus met zijn volledige technische staf door zijn eigen voetbalbond ontslagen. Tabárez kan en mag nochtans terugblikken op een bijzonder succesvol parcours met Luis Suárez en co: vierde op het WK van 2010 en de beste van Zuid-Amerika in 2011.Löw zelf, die op 3 februari zijn zestigste verjaardag vierde, moet nu meer dan een jaar wachten om te bewijzen dat het WK-fiasco van 2018 een onfortuinlijke uitschuiver vormde. Want niemand in Duitsland twijfelt eigenlijk aan de kwaliteiten van de bondscoach, wiens balans na veertien jaar (sinds juli 2006) omwille van zijn sportieve verdiensten en menselijke kwaliteiten positief blijft. De WK-winst van 2014 bezorgde hem uiteraard ook het nodige krediet.Bij de Mannschaft is Löw nu volop bezig met een verjongingskuur, nadat hij een tijdje geleden een kruis zette door de namen van de routiniers Thomas Müller, Jérôme Boateng en Mats Hummels. Alleen aanvoerder Manuel Neuer ontsnapt als dertiger aan dat criterium. Löw zoekt ook naar nieuwe namen in het buitenland. Zo raakte via de Gazzetta dello Sport bekend dat de 25-jarige linksvoetige verdediger Robin Gosens (Atalanta Bergamo) een uitnodigingsbrief had gekregen voor de oefengalop tegen Italië. 'Ik had hem graag persoonlijk willen leren kennen', verklaarde Löw in Kicker over zijn voornemen. 'Helaas kwam het er niet van. Maar we houden Robin zeker in het oog als de bal weer gaat rollen. We bekeken hem al lange tijd. Robin is een veelzijdige speler, wiens dynamiek, enthousiasme en vastberadenheid indrukwekkend zijn.'Met een Duitse moeder en een Nederlandse vader kan Gosens kiezen tussen de Mannschaft van Joachim Löw of het Oranje van Ronald Koeman. 'Ik ben net over de grens in Duitsland opgegroeid', gaf de ploeggenoot van Timothy Castagne nog mee bij een interview met de NOS. 'Dus aan de ene kant voel ik me Duits. Maar ik voetbalde ook lang in Nederland. Het zijn allebei voetbalgekke landen, waar ze leven voor het voetbal. Als ik echt moet kiezen, vind ik het een lastige.'