Voor het tweede jaar op rij wordt de Spaanse supercup betwist onder vier ploegen. Die nieuwe formule levert uiteindelijk ook geld op voor het vrouwenvoetbal, het zaalvoetbal én het amateurvoetbal in Spanje.

Honderdtwintig miljoen euro. Dat zou het bedrag zijn dat de Spaanse voetbalbond ontvangt van Saoedi-Arabië om drie jaar lang de Spaanse supercup te organiseren. Die wordt niet langer betwist tussen de kampioen en de bekerwinnaar. Ook de nummer twee uit de competitie en de andere bekerfinalist doen eraan mee. Zo wordt het een minitoernooi met vier teams.Vorig jaar werd dat format voor de eerste keer toegepast. Valencia, Atlético Madrid, FC Barcelona en Real Madrid vlogen naar Saoedi-Arabië.Ze deden dat niet met tegenzin, want de financiële compensatie is niet gering. Officieel krijgt elke deelnemer bij de start 800.000 euro. Een ploeg die de finale bereikt, ontvangt nog eens 1,4 miljoen euro en de winnaar steekt 2 miljoen in de zakken. Maar dit jaar gaat het minitoernooi niet door in Saoedi-Arabië. Andalusië is deze keer het decor van de Spaanse supercup. Het coronavirus speelt daarin een rol.Aangezien er geen volk in de stadions kan worden toegelaten, gaven de Saoedi's eind vorig jaar zelf aan dat ze dit jaar verstek zouden geven. In ruil daarvoor wordt het contract tussen het land en de Spaanse voetbalbond met één jaar verlengd. De bedoeling is echter dat de deal met Saoedi-Arabië nog langer wordt doorgetrokken. Daar neemt de Spaanse voetbalbond nog dit jaar een beslissing over. Niet onbelangrijk, want met een deel van de inkomsten subsidieert de bond het vrouwenvoetbal, het zaalvoetbal én het amateurvoetbal. Bondsvoorzitter Luis Rubiales laat dan ook geen gelegenheid onbenut om het belang van het contract te onderstrepen. Volgens hem wordt de Spaanse supercup in 180 landen gevolgd en 'is het heel moeilijk om een korte competitie te vinden van zo'n hoog voetbalniveau'. Dat Saoedi-Arabië een land is waar de mensenrechten geschonden worden en waar vrouwen het nog steeds moeilijk hebben, lijkt dan bijzaak.Het land zendt, via piratenzender beoutQ, ook al jarenlang illegaal wedstrijden uit van onder meer La Liga en de Premier League. Dat is een doorn in het oog van onder meer Javier Tebas, voorzitter van de Spaanse profliga, die vindt dat het land 'het Europees voetbal steelt'.