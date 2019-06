Luka Jovic, de nieuwe aanvaller van Real Madrid, ging in januari 2016 van Rode Ster Belgrado naar Benfica. Een transfer die in de coulissen gearrangeerd werd door bestuursleden van Excel Mouscron.

De geschiedenis herhaalt zich. In april 2016 weigert de licentiecommissie in eerste instantie om haar goedkeuring te geven aan Mouscron, dat met de vinger gewezen wordt door OHL, STVV en Westerlo wegens zijn banden met makelaars. Zeven spelers van Les Hurlus worden begeleid door Lian Sports, het agentschap van Fali Ramadani, de man achter de overname in juni 2015, samen met een andere supermakelaar, Pini Zahavi. De twee zakenmannen zijn niet officieel betrokken, maar Marc Rautenberg, een vennoot van Ramadani, zit wel in de raad van bestuur van Mouscron en dat is verboden voor een makelaar. Het bestuur van Mouscron ontkent, maar uit een bepaalde transfer blijkt iets anders: in januari 2016 is Rautenberg in Lissabon om daar te onderhandelen over de handtekening van een aanvaller die bij het grote publiek dan nog onbekend is, Luka Jovic.

...