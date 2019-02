De ontbolstering van Mile Svilar

Als grote keepers voorbestemd zijn om geschiedenis te schrijven, dan start de profcarrière van Mile Svilar (19) onder een goed gesternte. Wanneer hij op 18 oktober 2017 met Benfica aantreedt in de Champions Leaguematch tegen Manchester United, heeft hij pas vier dagen eerder zijn eerste profmatch gespeeld. Bovendien is Svilar met 18 jaar en 52 dagen de jongste keeper ooit op het kampioenenbal, een record dat hij afsnoept van zijn idool Iker Casillas. In de terugmatch op Old Trafford pakt hij een penalty. Het toptalent uit de jeugdopleiding van Anderlecht geeft zijn visitekaartje af.

