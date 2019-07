Het WK vrouwenvoetbal in Frankrijk bleek een kijkcijfersucces. Vooral bij onze noorderburen.

Niemand die het zal kunnen tegenspreken: het WK bracht een mensenmassa op de been. In Frankrijk gaan er stemmen op om wedstrijden van het team van bondscoach Corinne Diacre, die mag aanblijven ondanks de uitschakeling in de kwartfinales, vaker in primetime uit te zenden op televisie. Maar kan het vrouwenvoetbal op middellange of lange termijn het audiovisuele monopolie van het mannenvoetbal echt doorbreken?

Verslaafde oranje menigte

Sinds 2017 ligt een deel van het antwoord boven de Moerdijk. Toen wonnen de Oranje Leeuwinnen het EK in eigen land. De passie die twee jaar geleden oplaaide na de eerste internationale titel is niet teruggevallen. Integendeel. De afgelopen vier weken is gebleken dat de Nederlanders intussen verslaafd zijn aan het vrouwenvoetbal.

Elke WK-stad waar de bende van Lieke Martens en Vivianne Miedema moest optreden, werd overspoeld door een indrukwekkende oranje menigte. Tegen Kameroen en Italië waren er in het Stade du Hainaut van Valenciennes telkens meer dan 16.000 Hollandse fans aanwezig om de ploeg naar een zege te schreeuwen.

Er keken meer noorderburen naar een 'onbelangrijke' WK-match dan naar Ajax-Real. © BELGAIMAGE

Aan het thuisfront was de volkswaanzin zowaar nog groter. Zo waren er in Nederland bijna 2,7 miljoen mensen aan hun televisiescherm gekluisterd voor de onbelangrijke derde poulematch tegen Canada. Wat overeenkomt met een marktaandeel van 65 procent. Ter vergelijking: de 1/8 finale van de Champions League tussen Ajax en Real Madrid haalde 'slechts' 2,6 miljoen kijkers.

Lees de volledige analyse na het WK vrouwen in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 10 juli.