De pijnlijke dagen van Ivan Leko: verhalen uit de schaduw

Het gebeurde allicht om de gespannen sfeer wat te ontmijnen, dat advocaat Walter Van Steenbrugge zijn cliënt, die duidelijk in shock was, vertelde dat diens naam zelfs de Atlantische Oceaan was overgestoken. Het was de prestigieuze Washington Post die melding maakte in zijn kolommen van het Belgische voetbalschandaal. Maar of het voldoende was om een glimlach te doen verschijnen op het gelaat van Ivan Leko, die een paar uur eerder door gewapende mannen van zijn bed werd gelicht, onder de ogen van zijn twee dochters? Dat weten we niet. We weten wel dat de Kroaat deze anekdote over de krant vertelde aan zijn agent en vriend Milos Maric, snel nadat hij weer in vrijheid werd gesteld. 'Besef je Milos, dat zelfs de Washington Post het over mij had?'

