Sinds Neymar in Parijs voetbalt, kampt hij jaar na jaar met blessures waardoor hij cruciale Champions Leaguewedstrijden mist. Ook dit seizoen moet hij al zeker de heenwedstrijd van de 1/8 finale tegen Barcelona laten passeren.

In 2015 won Barcelona de Champions Leaguefinale tegen Juventus. Neymar maakte in de slotminuten de 1-3, het beslissende doelpunt dat de finale compleet in een plooi liet vallen voor de Blaugrana. Dat was meteen Neymars tiende goal waarmee hij medetopschutter van het toernooi werd, naast Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Toen wist de Braziliaan het wel: intrinsiek is hij een grote, maar hij krijgt nog niet de vrijheid om dat te zijn.

Twee jaar later krijgt hij die wel in Parijs. Zlatan verliet de stad in 2016 en Paris Saint-Germain mistte een absolute ster. Edison Cavani - topschutter aller tijden van de club - straalt niet hetzelfde charisma uit. Het gidsende licht van de Eiffeltoren was even defect. De Ligue 1 winnen is geen probleem, maar de Qatarese eigenaars hebben hun zinnen op de trofee met de grote oren gezet. De Braziliaanse superster moet zijn tweede Champions Leaguemedaille in een PSG-shirt rond zijn nek hangen. Evident is dat tot nu toe nog niet gebleken.VerdrietigNeymar leidde vorig seizoen zijn ploeg naar de finale, maar in de jaren ervoor werd hij daar telkens van weerhouden door blessures. In het seizoen 2018/19 brak Neymar in de bekerwedstrijd tegen Strasbourg zijn middenvoetsbeentje, waardoor hij pas half april terug fit was. Daardoor miste hij de dubbele confrontatie, en de uitschakeling, tegen Manchester United in de achtste finales. Tijdens zijn eerste seizoen in Parijs mistte hij met eenzelfde blessure al de terugwedstrijd in dezelfde fase van het toernooi tegen Real Madrid. Daar moest PSG thuis een 3-1-achterstand moest ophalen, maar leed het zonder Neymar een 1-2-verlies. Ook in de vorige editie van de CL raakte hij net op tijd fit voor de 1/8 finale tegen Borussia Dortmund. Fans vinden online wel eens complottheorieën uit dat hij zich telkens in die periode blesseert omdat zijn zuster Rafaella op 11 maart verjaart en hij dat telkens uitgebreid wil vieren. Uiteindelijk kwam de Parijse club dat jaar erg dicht bij de beker met de grote oren, dichter dan ooit tevoren. In de finale verliep het spelbeeld zoals verwacht - Bayern had de bal hoog en dwong PSG terug -, maar qua kansen ging de wedstrijd best gelijk op. Mocht Mbappé geen grote kans hebben gemist, zag de 0-1-verliespartij er misschien heel anders uit.Maar er lijkt wel een vloek te zitten op Neymar en de Champions League. Woensdag verliet de Braziliaa het veld in de bekerwedstrijd tegen Caen en vandaag komen we te weten dat hij last heeft van zijn linker adductoren. Daardoor is Neymar een maand buiten strijd en mist hij al zeker de heenwedstrijd tegen ex-ploeg Barcelona. Opnieuw een belangrijke wedstrijd die hij moet missen. De terugwedstrijd op tien maart, een dag voor de verjaardag van zijn zus Rafaella, wordt ook een strijd tegen de klok. Op Instagram uitte Neymar donderdagavond zijn onvrede. Niet enkel over de blessure, maar ook over hoe met hem wordt omgegaan: 'Ik moet nogmaals een tijdje stoppen met voetballen, de sport waarvan ik houd. Ik voel me ongemakkelijk bij mijn speelstijl omdat ik veel dribbel en uiteindelijk word neergehaald. Het maakt me verdrietig om van spelers, trainers of commentatoren te horen dat ik moet aangepakt worden of dat ik huil en verwend ben. Ik weet niet hoe lang ik het volhoud, want ik wil gewoon gelukkig zijn en voetballen. Niets meer.'