De kogel is dan eindelijk door de kerk: Charles De Ketelaere heeft zijn droomtransfer naar AC Milan beet. Geert Foutré, die het Italiaanse voetbal op de voet volgt voor Sport/Voetbalmagazine, legt uit waarom het een win-winsituatie is voor zowel club als speler.

Al van begin juni was duidelijk dat AC Milan Charles De Ketelaere wilde. Waarom duurde het dan zo lang?

Al van begin juni was duidelijk dat AC Milan Charles De Ketelaere wilde. Waarom duurde het dan zo lang?Geert Foutré: 'Omdat Milan absoluut De Ketelaere wilde en niemand anders, maar niet kon betalen wat Club voor zijn talent wilde en wat het van andere clubs kon krijgen. Mensen vragen zich dan snel af: zo'n rijke Italiaanse club die een speler echt wil, die haalt toch het grote geld boven? Maar dat grote geld heeft Milan, dat bovendien deze zomer verkocht wordt, niet meer. Op 1 juni werd de verkoop door het Amerikaanse aandelenfonds Elliott aan een ander Amerikaans fonds, RedBird uit New York, aangekondigd. De afronding van de verkoop die zo'n 1,2 miljard zal opleveren wordt half september verwacht. Door die verkoop duurde het bijvoorbeeld tot de laatste dag van juni voor de contracten van technisch directeur Paolo Maldini en diens rechterhand, sportief directeur, Frederic Massara, vernieuwd werden. Daardoor konden zij pas vanaf één juli aan de slag op de transfermarkt.'De tweede reden is dat koper en verkoper overeen kwamen dat de nieuwe eigenaars zich net als de huidige/vorige aan de Financial Fair Play willen houden. Kortom: geen Italiaanse toestanden meer op financieel vlak, met een Amerikaanse koper én verkoper. Daardoor geeft Milan, ooit een big spender toen Silvio Berlusconi baas was, nog amper geld uit aan transfers. Vorig jaar spendeerden Maldini en co in de zomer slechts 22 miljoen euro, maar die habbekrats leverde wél de landstitel op, de 19e uit de clubgeschiedenis en de eerste in elf jaar. 'Half juni werd legden de huidige en de toekomstige eigenaar het te besteden transferbudget vast op maximaal 50 miljoen euro. Daarmee wilde Milan, dat al snel de transfervrije Origi bij Liverpool haalde, een verdediger, een middenvelder, een nummer tien en een nummer zeven of een speler die beide laatste posities kan combineren. Gaf Milan 35 tot 40 miljoen voor De Ketelaere aan Club, dan hield het geen geld meer over voor die andere posities. 'Club hield intussen lang het been stijf door het bod van Leeds, dat wel tussen de 37 en de 40 miljoen bood. Alleen wilde De Ketelaere absoluut naar Milan, ook verdient hij daar met 2,5 miljoen euro per jaar een flink stuk minder dan bij Leeds.'Waarom zocht Milan geen andere speler voor die positie?Foutré: 'Omdat het als politiek investeert in jonge spelers die het zelf nog beter kan maken en eventueel aan een meerwaarde doorverkopen. CDK is jong, groot, heeft ondanks zijn jonge leeftijd al ervaring zat (drie landstitels) en vooral: hij toonde ook in de Champions' League al tegen topteams wat hij kan. Het is veelbetekenend dat een Italiaanse topclub meer dan een maand geduld heeft om een speler te halen uit de Belgische competitie die in Italië amper gevolgd wordt. Pas op het laatst toen de zaak dreigde af te springen vroeg de club zich af of het toch niet voor Hakim Ziyech moest gaan. De ex-speler van Twente en Ajax is een stuk ouder en een loon van zes miljoen euro wil Milan hem niet betalen, maar een huurprijs (Ziyech is eigendom van Chelsea) had het zich wel makkelijker kunnen permitteren dan de door Club gevraagde transfersom voor Charles.'Eén en ander betekent wel dat Charles in Milan sportief veel krediet kan krijgen, tenminste in de eerste weken. Want de soap van de voorbije maand legt ook extra druk op hem. Veel voetballiefhebbers in Italië werden het getalm beu en vroegen zich op de fora af: is die jonge onbekende speler uit een niet zo hoog aangeschreven competitie echt zo goed dat wij daar zo lang moesten op wachten? Kortom: Charles' prestaties zullen vanaf minuut één onder een vergrootglas bekeken worden.'Worden Milan en CDK hier allebei beter van en wat wordt van De Ketelaere verwacht?Foutré: 'Goed voor Charles De Ketelaere is dat hij bij Milan door alle sportieve beleidsmakers erg gewild is. Paolo Maldini én sportief directeur Frederic Massara waren uitermate gecharmeerd (uiteindelijk vlogen ze allebei naar Oostende en naar Lugano om de zaak te deblokkeren, dat doe je niet voor een speler die je maar matig interesseert), en ook trainer Pioli zette meteen zijn naam bovenaan op zijn verlanglijstje en nam al vroeg met de speler contact op. In principe krijgt CDK bij de competitiestart half augustus een basisplaats, want een andere vaste trequartista, ofte nummer tien, heeft de club op dit moment niet. 'Bij Milan zal Charles in Pioli's vaste 4-2-3-1 centraal achter de diepe spits functioneren. Dat is Olivier Giroud, met Origi als mogelijke vervanger. Zlatan Ibrahimovic, die vorig jaar een nieuw contract van één jaar tekende waarmee hij een nettoloon van 1,1 miljoen gaat verdienen, is pas na Nieuwjaar weer fit na een operatie aan de knie. Maar Charles kan ook op de rechterflank, of eventueel links aantreden. Kortom: Milan haalt twee of drie spelers voor de prijs van één, zij het wel een erg dure. Maar één in wie Pioli echt gelooft. De trainer had al eerder een oog voor Belgisch talent. Hij was destijds degene die Radja Nainggolan bij Piacenza in het eerste elftal liet debuteren omdat hij rotsvast in zijn talent geloofde. Niet verkeerd gezien, achteraf bekeken.'