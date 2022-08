De Rode Duivel heeft met Everton en West Ham twee Premier Leagueclubs die erg geïnteresseerd zijn in zijn kunnen. Maar liefst 40 miljoen euro hebben ze voor hem veil. Maar kan de bankzitter van Lille het ook waarmaken in de grootste competitie ter wereld?

Op de grasvelden van het Domaine de Luchin, het zenuwcentrum van het Franse LOSC Lille, leek iedereen ervan overtuigd dat dit het seizoen van Amadou Onana zou worden. De kersverse Rode Duivel, die in juni door Roberto Martínez in de nationale ploeg werd gelanceerd, was voorbestemd om een hoofdrolspeler in de opstelling van de Dogues te worden. Het scenario was zorgvuldig geschreven bij Lille. Met het aangekondigde vertrek van Renato Sanches naar PSG, niet altijd regelmatig maar soms adembenemend in het noorden van Frankrijk, zou een plaats in het team van Paulo Fonseca vrijgemaakt worden voor de Belgische middenvelder. En ondertussen werd er al een andere jonge middenvelder naar de ex-club van Eden Hazard gelokt om een eventueel vertrek van Onana volgende zomer op te vangen. Maar uiteindelijk heeft de onverwachte honger van de clubs uit de Premier League naar de Rode Duivel die het afgelopen seizoen in slechts 40% van de totale speeltijd op het veld stond, de plannen van Lille grondig op zijn kop gezet. West Ham en vervolgens Everton hebben zich gemeld, en de bedragen die hiermee gemoeid zijn, zijn al duizelingwekkend voor een speler die nog maar 21 jaar moet worden.Als België zich in de handen wrijft bij de gedachte aan een transfer naar de meest competitieve competitie ter wereld voor de man die zij nu al zien als de opvolger van Axel Witsel, zijn het niet zijn defensieve kwaliteiten waarmee Onana de Engelse clubs heeft overtuigd miljoenen op tafel te leggen. Hoewel hij in staat is om het vuile werk op te knappen in een tweemansmiddenveld, met name dankzij zijn fysieke kracht in combinatie met een goede snelheid voor zijn grootte, is het vooral in balbezit dat de voormalige Hamburgmiddenvelder opvalt. Hij speelt namelijk meer als een nummer 8 dan een 6.Met de bal aan de voet veroorzaakt Onana ravage.Hij is zowel krachtig als behendig, met een constante wil om het spel vooruit te helpen. De Rode Duivel is in staat om met de bal aan zijn voeten linies af te breken dankzij zijn passing - snel en beheerst - en zijn lichaamsoriëntatie. Hij heeft nog niet de consistentie van een leider, maar weet hoe hij een perfect geplaatste steekbal moet geven op het veld van de tegenstander. In een Premier League die dol is op zo'n profielen, is Onana een interessante groeibriljant die kan omgevormd worden tot een box-to-boxspeler op de Engelse velden. Hoewel zijn productiviteit nog laag is (drie doelpunten en één assist vorig seizoen), zien de journalisten die de club en speler van nabij volgen dat er daar nog heel wat potentieel zit. De grote vraag voor de toekomst van de Belg is of hij in staat zal zijn om de volle 90 minuten te schitteren zoals hij dat momenteel in periodes kan doen. Als hij dat doet, is de Premier League nog niet klaar met onze landgenoten met lof te overladen.