Juventus vertoefde vorige week in Zuid-Korea ter voorbereiding van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag stond een wedstrijd tegen een plaatselijke selectie op het menu, maar een uitverkocht stadion reageerde woedend omdat ze Cristiano Ronaldo niet aan het werk zagen.

Noem het gerust de Ronaldo-factor. Toen de Portugese wereldster vorig seizoen tekende bij Juventus schoot hun economisch aandeel als een raket de lucht in en hadden de truitjesmakers moeite om de gigantische vraag bij te houden. Champions Leaguesucces leverde dat voorlopig nog niet op, maar de titel ging wel opnieuw vlotjes naar De Oude Dame.

Woedend stadion

Net als andere Europese topclubs houdt Juve een internationale voetbaltournee in de zomermaanden om ook de buitenlandse fans een kans te gunnen hun sterrenensemble aan het werk te zien. Maar tijdens de wedstrijd tegen een selectie van de Zuid-Koreaanse K-League bleef Ronaldo echter negentig minuten op de bank en dat was niet naar de zin van het uitverkocht stadion.

Een grote groep Koreaanse fans heeft zich zelfs verenigd in een gezamenlijke klacht tegen de organisatoren van de wedstrijd omdat CR7, tegen de afspraken in, niet deelnam. De kaartjes gingen vooraf als zoete broodjes over de toonbank. In amper 2,5 uur verkocht organisator The Fanta Inc alle 65.000 tickets. Bovendien kwam er de belofte dat Ronaldo zeker een helft zou aantreden en dat hij tijd zou maken voor een handtekensessie. Sommigen betaalden tot 300 euro.

Juve's arrogantie

Na afloop uitten heel wat fans online hun ongenoegen en enkelen onder hen besloten een advocatenbureau aan te spreken om een schadevergoeding te eisen. 'Inmiddels hebben 2.500 mensen zich aangesloten bij de gezamenlijke klacht. Allemaal eisen ze hun geld terug', bevestigt een jurist verbonden aan het dossier. Ook de Koreaanse K-League haalde na afloop uit naar Juventus en schreef een protestbrief waarin de Italiaanse kampioen 'arrogantie en onverantwoordelijk gedrag' werd verweten.