Zes weken lang kiest Sport/Voetbalmagazine de beste voetballer aller tijden uit een bepaald land. Deel 1: Nederland. Een wandeling door Betondorp, de buurt waar Johan Cruijff opgroeide, in de schaduw van Stadion De Meer. Ajax als stip aan de horizon.

Het geruis van de autoweg klinkt in de verte en is zowat het enige geluid hier in de straten van Amsterdam. Een spaarzame fietser, een man die met gebogen rug een boodschappenkar met daarin drie tassen voortduwt, een claxonnerende automobilist... Ze kijken niet op of om. Dit is Betondorp, een dorp waar de anonimiteit van de stad regeert.

...