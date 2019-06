De roots van Leroy Sané: 'Leroy was mijn rechterhand op het veld, ook al was hij pas tien'

Geert Foutré Geert Foutré is redacteur bij Sport/Voetbalmagazine.

Ooit werd zijn papa Souleyman Sané vanwege zijn huidskleur uitgefloten in de Duitse voetbalstadions, maar vandaag geldt Leroy Sané als een van de vaandeldragers van Die Mannschaft. Op bezoek in Wattenscheid, waar vader en zoon Sané nog altijd thuis zijn. Aflevering 3 van een zomerreeks over de roots van aanstormende talenten.

Leroy Sané © belgaimage