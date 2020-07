Vijf jaar na de sekstapeaffaire rond Mathieu Valbuena heeft het parket van Versailles Karim Benzema opgeroepen om zich voor de rechtbank te komen verantwoorden. Een woordje uitleg bij een onverkwikkelijke zaak.

Waar gaat dit over?

In juli 2014, op een moment dat de Franse international Mathieu Valbuena voor Olympique Marseille voetbalt en op het punt staat om bij Dynamo Moskou te tekenen, vraagt hij aan iemand uit zijn entourage om alle contacten van zijn pc over te zetten naar zijn nieuwe smartphone. Tijdens deze overzetting ontdekt die man een sekstape.

Op een of andere manier komt die tape in handen van Karim Zenati, een jeugdvriend van Karim Benzema. Tijdens een etentje in Madrid vraagt Zenati aan Benzema om Valbuena bij de nationale ploeg te benaderen. Alleen als Valbuena een afkoopsom betaalt, wordt de tape vernietigd.

Wat is de rol van Karim Benzema in deze affaire?

Die is onduidelijk. Er zijn elementen die erop wijzen dat Benzema mee in het complot zit om Valbuena te chanteren. Zo bestaan er opnames van telefoongesprekken tussen Benzema en Zenati. Benzema pocht bij zijn jeugdvriend over het gesprek dat hij in het nationale trainingscentrum van Clairefontaine heeft gehad met Valbuena. Hij spreekt zonder schroom over 'het fiksen van diens probleem' en laat Valbuena verstaan dat hij hem in contact kan brengen met de eigenaar van het filmpje.

Maar er zijn ook anderen die beweren dat Benzema het slachtoffer is van de hele situatie en dat hij niet anders durft dan het afpersingsspelletje mee te spelen. Zenati heeft immers een strafblad. Hij zat acht jaar in de cel voor een gewapende overval en werd nadien nogmaals ingerekend in een zaak waarbij 200 kilo cannabis gevonden werd. 'De entourage van Benzema is altijd al een probleem geweest', zei een anonieme makelaar ooit in de Franse media.

Een speler van de Franse nationale ploeg pleitte Benzema ook al vrij, zij het alweer anoniem: 'In mijn ogen heeft Karim niets verkeerd gedaan. Hij wilde Mathieu, die hij als een persoonlijke vriend beschouwde, helpen. Karim heeft Mathieu aangeraden om de afkoopsom te betalen. Ik vind het dus te gek voor woorden wat Karim nu overkomt.'

Wat zijn de gevolgen voor Benzema?

Door de affaire heeft geen enkele Franse bondscoach Karim Benzema nog opgeroepen voor de nationale ploeg. Zijn laatste interland speelde hij op 8 oktober 2015, een oefenwedstrijd tegen Armenië (4-0). Hij miste dus het EK 2016 en het WK 2018.

Zijn makelaar Karim Djaziri, ook al een jeugdvriend, heeft er een verklaring voor. Hij zei ooit aan sportzender RMC: 'Benzema wordt gehaat wegens zijn origine. Hij is knap, jong, rijk en moslim en dat wekt tegenstrijdige gevoelens op bij de mensen. Ik heb ook gehoord dat hij niet van Frankrijk zou houden. Hij heeft Algerije, het land van zijn ouders en het land waar hij geboren is, laten vallen voor Frankrijk. Hij zit aan 81 caps voor Frankrijk. Wat moet hij nog meer doen om te bewijzen dat hij gehecht is aan dit land?'

Wat er ook van zij, het parket van Versailles wil Benzema en vier anderen die betrokken zijn bij de affaire, nu berechten. Er hangt de spits van Real Madrid een boete van 75.000 euro en een gevangenisstraf van vijf jaar boven het hoofd.

