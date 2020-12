De loonlast weegt zwaar in coronatijden. Spelers worden te veel betaald, maar er worden ook simpelweg te veel spelers betaald. Kijk maar naar de Serie A.

Een goed jaar na zijn vertrek doet David Okereke's ex-club Spezia Calcio het goed. Het promoveerde voor het eerst in zijn bestaan naar de Italiaanse eerste klasse, maar stelde op de eerste acht speeldagen van de competitie al 32 spelers op. Voor een topclub die op drie fronten mee wil dingen voor de prijzen is dat te begrijpen, maar niet voor een club die vecht voor het behoud en slechts één wedstrijd per week afwerkt. In principe mag een Italiaanse spelerskern maar 25 spelers bevatten, van wie vier gevormd binnen de club en vier andere in andere Italiaanse clubs. Aan 32 spelers kom je enkel door voetballers van de B-lijst toe te voegen. Die is op aangeven van de UEFA voorbehouden voor voetballers onder de 21 jaar, maar in Italië werd de leeftijdsgrens sinds 2018 opgetrokken tot 22: dus voor eenieder geboren vanaf 1 januari 1998, ongeacht de nationaliteit of de club waar hij opgeleid werd. Het gevolg? Dit jaar zijn in de Serie A in totaal 594 spelers geregistreerd, dat zijn er gemiddeld 29,7 per club. De Premier League, met zijn vele toppers en overvloed aan geld, heeft 554 spelers, La Liga 510. Vorig jaar stelden de Italiaanse clubs die degradeerden uit de Serie A flink wat spelers op: SPAL Ferrara gebruikte er 34, Brescia 32 en Lecce 30. Op de vraag hoe hij dat fikst, training geven aan 32 spelers, antwoordde Vincenzo Italiana, de trainer van Spezia Calcio heel eerlijk: 'Het aantal geblesseerden helpt daarbij.' Door Gianfranco Teotino