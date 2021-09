Ieder weekend geven we toelichting bij een opmerkelijke gebeurtenis in het buitenlandse voetbal. Geert Foutré stelt vast dat Genoa straks de zesde club uit de Serie A wordt die in Amerikaanse handen valt.

Als alles zoals voorzien verloopt, gaat de Italiaanse club van Zinho Vanheusden dinsdag 14 september over in Amerikaanse handen. Vandaag is Genoa, de oudste Italiaanse club en de eerste Italiaanse kampioen, nog het eigendom van Enrico Preciozi. De langst zittende voorzitter uit de clubgeschiedenis nam Genoa over in 2003 en is op zoek naar een investeerder sinds 2016.

De contacten met het Amerikaanse investeringsfonds 777, opgericht in november 2007, met vestingen in New York en Miami, werden begin dit jaar gelegd. Op het eind van vorig seizoen liet het fonds de financiën van de club doorlichten. Genoa werkte de afgelopen tien jaar met een zuinig en verantwoord beleid, erop gericht om spelers goedkoop in te kopen en aan een meerwaarde door te verkopen. Het gevolg is wel dat het nog amper een sportieve rol van betekenis speelde. De maandenlange onderhandelingen mondden nu uit in een akkoord.

777 heeft een vermogen van drie miljard dollar waarmee het sinds een jaar of tien actief is in het vrouwenvoetbal. Verder beheert het tv-rechten in Zuid-Amerikaanse sportcompetities, is het eigenaar van een Engelse basketclub (London Lions), en minderheidsaandeelhouder van de Spaanse voetbalclub FC Sevilla.

Het akkoord dat eerst voorzien werd voor eind oktober maar volgende week al zou afgesloten worden stipuleert dat Preciozi nog drie jaar deel uitmaakt van de club in een overgangsfase.

Genoa wordt zo de zesde Italiaanse eersteklasser in Amerikaanse handen, na AC Milan, La Spezia, Venezia, AS Roma en Fiorentina. Met Inter, dat in Chinese handen is, en Bologna, dat een Canadese hoofdaandeelhouder heeft, maakt dat acht clubs uit de Serie A met een buitenlandse hoofdaandeelhouder.

