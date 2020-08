Elke week belichten we een opvallend cijfer uit de sportactualiteit. Deze keer: 3,04. Of het aantal goals per match in het afgelopen Serie A-seizoen. Dat is, in Italië althans, heel uitzonderlijk.

De saaie Serie A is niet meer. Vergeet de bloedeloze scoreloze gelijke spelen en vergeet het catenaccio want sinds afgelopen seizoen wordt er véél gescoord in de Italiaanse hoogte klasse: 1154 goals in 380 matchen, oftewel 3,04 keer per partij. De laatste keer dat het doelpuntengemiddelde in de Serie A die kaap rondde? Het seizoen 1950/51...

Alleen het Serie A-seizoen 2016/17 kwam de jongste jaren dicht in de buurt met een gemiddelde van 2,96 goals, maar in de andere voorbije 6 seizoenen lag dat aantal veel lager, schommelend tussen 2,58 en 2,72.

De Serie A werd, qua aantal doelpunten, zo de derde meest spectaculaire competitie in Europa als we enkel de top 10 van de UEFA-ranking bekijken. Alleen in de Bundesliga (3,21 goals per match) en in de Nederlandse Eredivisie (3,08) werd er nog meer gescoord. Daarna volgt de Belgische Jupiler Pro League (2,82).

In de drie andere Big Five-competities werden er opvallend minder doelpunten gemaakt: in de Premier League 2,72 keer per match, in de Ligue 1 2,52 maal per partij en in de Primera División amper 2,48 keer per duel.

Atalanta scoorde vlot

Dat hoge cijfer in de Serie A kwam er mede door de aanvalsmachine van Atalanta Bergamo: 98 goals in 38 wedstrijden, of 2,58 per partij.

Ter vergelijking: kampioen Juventus trof 'slechts' tweemaal per duel raak, net als het oppermachtige Club Brugge in het afgelopen reguliere seizoen van de Jupiler Pro League.

Opgeteld met het aantal tegengoals vielen er in wedstrijden van Atalanta liefst 3,84 goals per match.

Ciro & Cristiano

Het hoge doelpuntengemiddelde is voor een stuk ook te danken aan Ciro Immobile en Cristiano Ronaldo, de topschutters van Lazio en Juventus, die elkaar pushten naar zeldzame doelpuntenhoogtes.

Immobile scoorde 36 keer, Ronaldo 31 maal, goed voor 46 en 41 procent van de goals van hun respectieve clubs.

2 spelers die meer dan 30 keer scoren in de Serie A, dat was ook al van 1951 geleden. Toen troefde AC Milanspits Gunnar Nordahl zijn collega Istvan Nyers bij Inter af met 34 treffers tegenover 31.

Ciro Immobile is ook pas de derde speler, en de eerste Italiaan, in de geschiedenis van de Serie A die minstens 35 keer scoorde in een seizoen.

Hij evenaarde zelfs het record van de Argentijn Gonzalo Higuaín (2015/16 voor Napoli), en werd zo de eerste Europese topschutter uit de Italiaanse hoogste klasse sinds Francesco Totti in 2006/07. Weliswaar zitten daar ook 14 penalty's bij, maar ook dat is een record. Het vorige hoogste aantal (12) stond op naam van Laziospeler Giuseppe Signori in het seizoen 1995/96, een aantal dat ook Ronaldo afgelopen seizoen evenaarde. Ter vergelijking: Robert Lewandowski scoorde voor Bayern München 34 keer, waarvan slechts 5 strafschoppen, en dus 29 veldgoals, tegenover 'slechts' 22 stuks voor Immobile. Zelfs Timo Werner van Leipzig maakte meer 'zuivere' doelpunten (25 van zijn 28 goals in totaal) dan de Italiaan .

Tot slot: Romelu Lukaku werd met 23 treffers voor Inter Milaan de zesde meest scorende speler uit de Europese topcompetities, na Immobile (36), Lewandowski (34), Ronaldo (31), Werner (28) en Lionel Messi (25).

De saaie Serie A is niet meer. Vergeet de bloedeloze scoreloze gelijke spelen en vergeet het catenaccio want sinds afgelopen seizoen wordt er véél gescoord in de Italiaanse hoogte klasse: 1154 goals in 380 matchen, oftewel 3,04 keer per partij. De laatste keer dat het doelpuntengemiddelde in de Serie A die kaap rondde? Het seizoen 1950/51... Alleen het Serie A-seizoen 2016/17 kwam de jongste jaren dicht in de buurt met een gemiddelde van 2,96 goals, maar in de andere voorbije 6 seizoenen lag dat aantal veel lager, schommelend tussen 2,58 en 2,72.De Serie A werd, qua aantal doelpunten, zo de derde meest spectaculaire competitie in Europa als we enkel de top 10 van de UEFA-ranking bekijken. Alleen in de Bundesliga (3,21 goals per match) en in de Nederlandse Eredivisie (3,08) werd er nog meer gescoord. Daarna volgt de Belgische Jupiler Pro League (2,82).In de drie andere Big Five-competities werden er opvallend minder doelpunten gemaakt: in de Premier League 2,72 keer per match, in de Ligue 1 2,52 maal per partij en in de Primera División amper 2,48 keer per duel.Dat hoge cijfer in de Serie A kwam er mede door de aanvalsmachine van Atalanta Bergamo: 98 goals in 38 wedstrijden, of 2,58 per partij. Ter vergelijking: kampioen Juventus trof 'slechts' tweemaal per duel raak, net als het oppermachtige Club Brugge in het afgelopen reguliere seizoen van de Jupiler Pro League.Opgeteld met het aantal tegengoals vielen er in wedstrijden van Atalanta liefst 3,84 goals per match.Het hoge doelpuntengemiddelde is voor een stuk ook te danken aan Ciro Immobile en Cristiano Ronaldo, de topschutters van Lazio en Juventus, die elkaar pushten naar zeldzame doelpuntenhoogtes.Immobile scoorde 36 keer, Ronaldo 31 maal, goed voor 46 en 41 procent van de goals van hun respectieve clubs. 2 spelers die meer dan 30 keer scoren in de Serie A, dat was ook al van 1951 geleden. Toen troefde AC Milanspits Gunnar Nordahl zijn collega Istvan Nyers bij Inter af met 34 treffers tegenover 31.Ciro Immobile is ook pas de derde speler, en de eerste Italiaan, in de geschiedenis van de Serie A die minstens 35 keer scoorde in een seizoen. Hij evenaarde zelfs het record van de Argentijn Gonzalo Higuaín (2015/16 voor Napoli), en werd zo de eerste Europese topschutter uit de Italiaanse hoogste klasse sinds Francesco Totti in 2006/07. Weliswaar zitten daar ook 14 penalty's bij, maar ook dat is een record. Het vorige hoogste aantal (12) stond op naam van Laziospeler Giuseppe Signori in het seizoen 1995/96, een aantal dat ook Ronaldo afgelopen seizoen evenaarde. Ter vergelijking: Robert Lewandowski scoorde voor Bayern München 34 keer, waarvan slechts 5 strafschoppen, en dus 29 veldgoals, tegenover 'slechts' 22 stuks voor Immobile. Zelfs Timo Werner van Leipzig maakte meer 'zuivere' doelpunten (25 van zijn 28 goals in totaal) dan de Italiaan .Tot slot: Romelu Lukaku werd met 23 treffers voor Inter Milaan de zesde meest scorende speler uit de Europese topcompetities, na Immobile (36), Lewandowski (34), Ronaldo (31), Werner (28) en Lionel Messi (25).