Ieder weekend geven we toelichting bij een opmerkelijke gebeurtenis in het buitenlandse voetbal. Geert Foutré overschouwt de jaarcijfers van de verschillende Italiaanse topclubs en stelt vast dat die niet bepaald rooskleurig zijn.

Het blijft dit jaar maar podiumplaatsen regenen voor Italië, zij het ook al eens in negatieve zin. Op het podium van de zwaarste tekorten van de topclubs uit het afgelopen seizoen 2020-2021 prijkt weliswaar Barcelona bovenaan, met een tekort van 481 miljoen euro, maar plaats twee en drie zijn voor Italiaanse clubs.

Nooit eerder leed een Italiaanse club 246 miljoen euro verlies op één seizoen, zoals Inter afgelopen jaar. Een seizoen eerder bedroeg het verlies ook al 102 miljoen euro. Vandaar de drastische ingreep afgelopen zomer, met de verkoop van Hakimi en Lukaku die 180 miljoen euro bruto opleverden, waardoor de volgende balans minder rood moet kleuren, ook al omdat de stadions weer opengaan. Desondanks wordt toch nog een tekort van om en bij de 100 miljoen verwacht. Dat de huidige eigenaars, de Chinese holding Suning, niet over de middelen beschikken om extra geld in de club te pompen, laat maar één oplossing over (als ze de club niet willen verkopen): verder spelers verkopen en de loonmassa terugschroeven.

De derde podiumplaats is voor Juventus, met een tekort van 210 miljoen. In 2016-2017 maakte Juve nog 43 miljoen euro winst. Een jaar later bedroeg het tekort negentien miljoen, sindsdien is dat elk jaar verdubbeld. Eerst naar 40 miljoen, dan naar 90 en nu naar 210 miljoen. Positief in dit geval is dan weer dat hoofdaandeelhouder Andrea Agnelli aankondigde een kapitaalsverhoging van 400 miljoen door te voeren.

Bij AC Milan is men al een paar jaar aan het bezuinigen, maar ook daar bedroeg het tekort afgelopen seizoen 96 miljoen euro. Verwacht wordt dat ook de balans bij het AS Roma van José Mourinho straks opnieuw rood kleurt. Vorig jaar sloot AS Roma het jaar (niet het seizoen) 2020 af met een verlies van 162,9 miljoen.

