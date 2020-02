Een sensatie bij Red Bull Salzburg, een hype in Dortmund. De stormachtige ontwikkeling van Erling Braut Haaland (19), hoop van Borussia dat dinsdag Paris Saint-Germain ontvangt.

Een koopje, klonk het eind december, toen bekend geraakte dat Borussia Dortmund de afkoopclausule van 20 miljoen voor Erling Braut Haaland had betaald. Barcelona, Real, Atlético Madrid, Manchester City, Arsenal, Bayern München, Chelsea en nog een tiental kleinere clubs hadden hem de voorbije maanden gescout en stonden in de rij om de 19-jarige Noorse spits van Red Bull Salzburg binnen te hengelen, maar Mino Raiola had zijn huiswerk goed gemaakt. De Nederlandse zaakwaarnemer van de jonge spits sprak met clubs, evalueerde het sportief project en onderhandelde over bedragen en commissies.

...

Een koopje, klonk het eind december, toen bekend geraakte dat Borussia Dortmund de afkoopclausule van 20 miljoen voor Erling Braut Haaland had betaald. Barcelona, Real, Atlético Madrid, Manchester City, Arsenal, Bayern München, Chelsea en nog een tiental kleinere clubs hadden hem de voorbije maanden gescout en stonden in de rij om de 19-jarige Noorse spits van Red Bull Salzburg binnen te hengelen, maar Mino Raiola had zijn huiswerk goed gemaakt. De Nederlandse zaakwaarnemer van de jonge spits sprak met clubs, evalueerde het sportief project en onderhandelde over bedragen en commissies. Red Bull Leipzig, de logische volgende stap in de carrière van een speler die schittert in Salzburg, was uiteraard geïnteresseerd. 'Een heel interessant profiel, zeker tegen volgende zomer, maar de speler maakte meteen duidelijk dat hij al in januari van club wilde wisselen', reageerde technisch directeur Markus Krösche. Dat lag moeilijk. De moederclub van het Red Bullconcern zat niet meteen te wachten op een nieuwe aanvaller. Veel concurrentie - Timo Werner, Yussuf Poulsen en Patrik Schick - én een pak duurder dan de naakte afkoopclausule. Dat bleek. Raiola wilde zelf 15 miljoen cashen. Voor papa, ex-voetballer Alf-Inge Haaland, moest er 10 miljoen klaarliggen. Juventus had tijdens de zomermercato al tien miljoen aan Raiola betaald om Matthijs de Ligt naar Turijn te halen en bedankte, terwijl Manchester United een rechtstreekse deal met vader Haaland probeerde te forceren. Tot woede van Raiola, die onlangs in La Repubblica nog zwaar uithaalde naar The Reds, waar zijn cliënt Paul Pogba op een dood spoor lijkt te zitten. 'Er is geen duidelijk sportief project. Ik zou niemand naar Old Trafford willen brengen', toeterde de Nederlander, in een vorig leven pizzabakker in het familierestaurant in Haarlem. En dus werd het Borussia Dortmund, waar de blonde spits de volgende 4,5 seizoenen 36 miljoen zal verdienen. Totale kostprijs, inclusief transfersom en commissies: 81 miljoen. Plus een akkoord dat zowel de manager als de vader ook een substantieel percentage op een eventuele doorverkoop pakken. 'Hij is ambitieus, atletisch, snel, fysiek sterk en hij heeft een neus voor goals. We mochten niet twijfelen', zei Michael Zorc, sportief directeur in Dortmund. De club had al eens getwijfeld. En dat had, achteraf bekeken, een pak geld gekost. In 2016 kwam hij voor het eerst op de radar van de scouts van Borussia, die hem bij Bryne Fotballklubb in de Noorse tweede klasse hadden ontdekt. De spits werd gevolgd, maar ook niet meer dan dat. Want: amper vijftien jaar. 'Zijn naam gonsde al een tijdje door het stadje, waar hij sinds zijn derde opgroeide. Hij was vrij groot, maar ook tenger. Goede loopacties, dat wel. Een ruw talent', analyseerde journalist Nils Henrik Smith. Hij had in 16 matchen geen enkele keer gescoord en werd na een test in Hoffenheim terug naar Noorwegen gestuurd. Te weinig, vonden ze in Zuid-West-Duitsland, maar hij kon aan de slag in Molde, waar hij zich na enkele maanden in de gunst van Ole Gunnar Solskjaer - zelf een klinische afwerker - speelde. 'Hij heeft sinds zijn komst om en bij de 12 kilogram aan gewicht gewonnen', zei Solksjaer in november 2017. De spits lachte ermee. 'Dit jaar ben ik slechts 5 centimeter gegroeid. Het jaar ervoor 12 centimeter', waarna hij in Molde in manchild werd herdoopt. Meer centimeter en meer kilo's = meer doelpunten. Vier in zijn eerste seizoen, zestien in zijn tweede. Met een uitschieter op het veld van ongeslagen competitieleider Brann: 4 goals in 21 (!) minuten. Opvallend: in de eerste veertien wedstrijden van het seizoen had de ijzersterke verdediging uit Bergen amper 5 doelpunten moeten slikken. 'Hij viel de eerste maanden totaal niet op, maar de snelheid waarmee hij zich heeft ontwikkeld, vind ik nog altijd ongezien', blikte zijn ex-ploegmaat Ruben Gabrielsen, nu in Toulouse, terug op Haalands debuutmaanden in de Eliteserien. 'Hij arriveerde als een jongetje en vertrok anderhalf jaar erna als een beest.' Opnieuw niet naar Borussia Dortmund, dat hem in de zomer van 2018 zelfs niet in zijn jeugdopleiding wil opnemen. De scouts van Juventus en Bayer Leverkusen zijn wél overtuigd, maar de grote voeten van de 18-jarige spits staan stevig op de grond. 'Ik ben geflatteerd, maar het is te vroeg voor Duitsland of Italië', zegt hij in augustus 2018, wanneer bekend geraakt dat hij in januari naar Salzburg zal verkassen. Red Bull betaalt acht miljoen, de spits tekent voor vijf seizoenen. 'Daar zal ik meer speelkansen krijgen.' Zijn eerste maanden in Salzburg zijn, net als in Molde, aarzelend. Meestal in de tribune, één basisplaats en vier korte invalbeurten, één schamel doelpuntje. Maar terwijl zijn ploegmaats een zesde opeenvolgende Oostenrijkse titel vieren, haalt hij op 30 mei de wereldpers wanneer hij op het WK met de Noorse U20 negen keer scoort tegen Honduras (12-0). Nooit eerder gebeurd. Noorwegen wordt nog in de groepsfase uitgeschakeld, maar hij is met zijn negen goals wel afgetekend topschutter van het toernooi. Een mentale boost, want bij zijn terugkeer in Salzburg lijkt hij herboren. Niet meer af te stoppen. Wanneer KRC Genk midden september in de Red Bull Arena zijn Champions Leaguecampagne op gang trapt, staat zijn teller al op 14 goals en 5 assists. In amper 8 matchen. Die avond prikt hij er nog eens 3 binnen, zijn vierde (!) hattrick van het nog prille seizoen. 'Hij scoort onwaarschijnlijk gemakkelijk', reageert middenvelder Zlatko Junuzovic kort na de 6-2 tegen de Limburgse landskampioen. 'Ik hoorde hier veel twijfel: 'Erling scoort wel in de competitie, maar op een hoger niveau lukt dat nooit.' En kijk, nóg een hattrick.' Hij schrijft weer geschiedenis en wordt de eerste speler sinds Wayne Rooney, in 2004, die bij zijn debuut in de Champions League een hattrick scoort. En, drie totaal verschillende goals. Een snoeihard schot met rechts, een geplaatste bal met de linkervoet en - na een knappe loopactie - een intikkertje. Hij blijft ijzig kalm wanneer een journalist hem na de wedstrijd vraagt hoe het voelt om 17 keer te scoren in 9 wedstrijden. 'Heel goed.' Het geheim? 'Hard werken.' Wie zijn voorbeelden zijn? ' Zlatan Ibrahimovic, van toen ik nog een kind was. De grootste van allemaal. En net als ik een Scandinaviër.' Of hij droomt van net zo'n carrière als Zlatan? 'Natuurlijk, maar in de wereld zijn er miljoenen kinderen die dezelfde droom koesteren.' Met een monkellachje op zijn babyface trekt hij naar de kleedkamer, zijn eerste Champions Leaguebal onder de arm. Zijn ploegmaat Maximilian Wöber, die op zijn 21e al voor Ajax en Sevilla voetbalde, is enthousiaster. 'Een fenomeen. Met zijn lengte toch zo wendbaar zijn en altijd controle over de bal hebben, ook op volle snelheid. Het is enorm moeilijk om op training tegen hem te spelen; een fout maken is vaak de enige oplossing. Vanavond bewees hij nog maar eens dat hij een van de allerbeste spitsen van de wereld kan worden.' En, benadrukt Jesse Marsch, zijn Amerikaanse coach: 'Een échte ploegspeler die ook meters voor andere jongens maakt.' De dag voor de match tegen Genk, verklapte kapitein Andreas Ulmer, reed Haaland door de straten van Salzburg, terwijl de hymne van de Champions League door de boxen van zijn auto knalde. 'Ik was aan het wandelen met de hond, toen ik plots een vertrouwde melodie hoorde. De auto stopte, het raam schoof naar beneden. Het was Erling, die naar de hymne aan het luisteren was. Om zichzelf op te peppen voor de match tegen Genk.' Het was, zegt hij later aan de website van Red Bull, zijn favoriete nummer. 'Ik ken het al van toen ik nog een kind was.' Het voelt een beetje als thuiskomen, klinkt het wat pathetisch wanneer hij twee weken na de opener tegen Genk met de selectie van Red Bull voet op Engelse bodem zet. Zijn vader, een potige middenvelder, had tien jaar in de Premier League gevoetbald (Nottingham Forest, Leeds en Manchester City) en hij was geboren in de schaduw van Elland Road, het stadion van Leeds. 'De Premier League is mijn droombestemming', klonk het in Aftenpostern, toen hij zich bij Molde in de schijnwerpers speelde. 'Leeds is mijn favoriete club. Daar wil ik ooit kampioen worden.' Ook Alf-Inge bewaarde de beste herinneringen aan Yorkshire, waar hij aan de zijde van onder anderen Harry Kewell en Alan Smith derde werd en de halve finale van de UEFA Cup speelde. Op de teller van zijn vader stonden 181 matchen in de Premier League, tot zijn carrière na een harde tackle van Roy Keane in de Manchesterderby van 2000 vroegtijdig werd beëindigd. 'Als ik zulke cijfers hoor, dan besef ik dat ik nog nergens sta. Een goed seizoen bij Molde en enkele goede maanden in Salzburg, dat is niet te vergelijken met de carrière van mijn vader.' Maar, geeft hij toe, 'het zou mooi zijn' om net als Alf-Inge in 1997 op Anfield te scoren. Het wordt een spektakelmatch. 3-0 voor Liverpool, 3-1, 3-2 en op het uur 3-3 door Haaland, die amper vier minuten op het veld staat. Even later bezegelt Mohamed Salah het wrede lot van de Oostenrijkers. In de dubbele confrontatie met Napoli scoort hij drie keer, in Genk legt hij - opnieuw als invaller - de 1-4 vast en in de Oostenrijkse Bundesliga en ÖFB-Cup brengt hij zijn totaal aan de winterstop op 28 goals en 7 assists in 22 matchen. Ongezien. Groot (1m94) en struis (87 kilogram), maar voor zijn lengte toch snel en goede voeten, waardoor hij zowel diep als met de rug naar doel nuttig kan zijn. En, uitzonderlijk: een versnelling in de versnelling, een dodelijk wapen in het omschakelingsvoetbal van Red Bull. In Dortmund keken ze mee naar zijn stormachtige ontwikkeling, gaf Markus Pilawa, hoofd scouting van Borussia, toe aan The Athletic, een betaalde sportwebsite. De club zag al zijn wedstrijden, live of op televisie, en analyseerde de fysieke en medische parameters van de spits. 'Er is nooit een garantie dat iemand die vaak scoort in Oostenrijk dat ook in de Bundesliga zal doen, maar er zijn wel factoren die de kans daarop verhogen. We kijken naar zijn fysieke ontwikkeling, zijn persoonlijkheid en lichaamstaal. Later, als de zaken concreter worden, probeer je een speler ook buiten het veld te scouten. Dan kijk je naar hoe iemand zich gedraagt tijdens gesprekken.' Thomas Delaney, de Deense middenvelder van Borussia, zegt aan Bundesliga.com dat 'Dortmund een spits zoals hij nodig heeft. Een jongen die gemakkelijk scoort en groot is, maar die ook snel en technisch vaardig is. Hij heeft dat beetje extra.' Een eerste charmeoffensief van de clubleiding van Borussia, die andere spelers whatsappjes laat sturen naar de Noor. Het plan is duidelijk: Haaland het gevoel geven dat ze hem écht willen. En hij komt. Zijn landgenoot Björn Gulden, die ook bij Bryne voetbalde en later in de Bundesliga (Nürnberg) én de directeursstoel van Puma (2013) belandde, hoopt dat hij Nike voor het Duitse sportmerk - sponsor van Borussia - zal inruilen. Tevergeefs. Hij blijft vooralsnog scoren met de Nike Mercurial Vapor 360. Drie bij zijn debuut in Augsburg (34 minuten), twee tegen 1. FC Köln (25') en Union Berlin (77'), eentje in de beker tegen Werder Bremen (45'). De teller in Dortmund staat op 8. And counting...