Brazilië won gisteren na twaalf jaar nog eens een groot toernooi, maar deed dat op een zeer atypische manier.

'Het is gebeurd' zou Erik Van Looy zeggen. Brazilië heeft nog eens een groot toernooi kunnen winnen. De eerste sinds 2007, de laatste overwinning in de Copa América. Hoe dat lukt, maakt voor de modale Braziliaan al niet meer zo veel uit. Als dat op een berekende en misschien zelfs verdedigende manier moet gebeuren, dan moet dat maar. De tijd van Garrincha, Socrates, Romario en Pelé, toen het Braziliaanse voetbal pure samba was met veel aanvalsdrang en nog meer hoogstandjes, lijkt voorbij.

