De toekomst van Barça: welke talenten staan klaar in wachtkamer?

Met Frenkie de Jong (21) en Emerson (20) heeft FC Barcelona er in de zomer twee jonge krachten bij en Carles Aleñà (21) kreeg dit seizoen al heel wat speelminuten in de A-ploeg, maar welke talenten uit de B-ploeg zouden vanaf volgend seizoen weleens in de A-kern kunnen opduiken? (Bij elke speler staat ook zijn afkoopclausule, verplicht in Spanje, vermeld.)

Moussa Wagué

20 jaar

rechtsachter

contract tot 2023 (afkoopclausule: 100 miljoen euro)

Product van de Aspire Academy die afgelopen zomer overkwam van KAS Eupen voor ongeveer 5 miljoen euro. Bij FC Barcelona zijn ze ervan overtuigd dat hij een grote toekomst heeft. Wel vreemd dat Barça eind januari 12 miljoen euro ophoestte voor Emerson, de 'nieuwe Dani Alves'.

Juan Miranda

19 jaar

linksachter

contract tot 2021 (afkoopclausule: 200 miljoen euro)

Op zijn positie voetbalt Jordi Alba, die incontournable is maar op 21 maart dertig wordt. Ernesto Valverde liet al aan Miranda weten dat hij vanaf komende zomer op die positie de vaste nummer twee wordt. Mocht dit seizoen al een paar keer proeven van het grote werk, met name in de Copa del Rey en in de Champions League.

Oriol Busquets

20 jaar

verdedigende middenvelder

contract tot 2021 (afkoopclausule: 200 miljoen euro)

Maak kennis met de gedoodverfde opvolger van zijn naamgenoot Sergio Busquets. Wordt beetje bij beetje klaargestoomd voor de hoofdmacht. Er wordt heel voorzichtig met hem omgesprongen omdat hij vorig jaar een zware knieblessure had die hem acht maanden van de velden hield.

Riqui Puig

19 jaar

middenvelder

contract tot 2021 (afkoopclausule: 100 miljoen euro)

Wordt omschreven als een speler met het Barça-DNA. Een heel technische voetballer met veel lef. Moet volgens zijn trainer bij Barça B echter nog verbeteren op zowat alle vlakken: meer scoren, meer in de zestien komen, beter verdedigen en meer kopduels winnen. Eindigde in een lezersenquête van Marca (meer dan 50.000 respondenten) over de beste canterano in Spanje op de derde plaats, na Brahim Díaz (nummer 2, Real Madrid) en Carles Aleñà.

Abel Ruiz

19 jaar

spits

contract tot 2021 (afkoopclausule: 100 miljoen euro)

Komt terug uit een vervelende hamstringblessure die hem een paar maanden aan de kant hield. Anders had hij misschien al een kans gekregen van Ernesto Valverde, die in januari wanhopig op zoek was naar een nummer 9. Abel Ruiz wordt intern gezien als de opvolger op lange termijn van Luis Suárez.