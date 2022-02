Ze staan of stonden onder contract bij Liverpool, Manchester City, Chelsea, Barcelona en Bayern München. De Jong Oranje-internationals Joshua Zirkzee, Ian Maatsen, Sepp van den Berg, Jeremie Frimpong en Ludovit Reis hebben gemeen dat ze op jonge leeftijd voor een topclub in het buitenland kozen. Momenteel spelen ze elders. Een blik op hun ontwikkeling stemt positief voor onze noorderburen.

Door Süleyman Öztürk

In Extra Time ging het enkele weken geleden over de ontwikkeling van Joshua Zirkzee. Volgens de heren aan tafel had de Nederlander bovenaan moeten staan in het topscorersklassement van de Jupiler Pro League. Hij moet zakelijker worden, luidde de conclusie. Met 12 treffers in 25 competitieduels doet de twintigjarige spits het lang niet slecht in zijn eerste jaar als basisspeler. Tel je al zijn goals sinds de start van het seizoen bij elkaar op, dan kom je uit op 21 doelpunten in 37 wedstrijden. 12 in de competitie, 2 in de beker van België en nog eens 7 in het shirt van Jong Oranje. Dat is overigens de helft van het verhaal. Zirkzee was in al die optredens ook goed voor 10 assists. De van Bayern München gehuurde aanvaller kan halverwege terugkijken op een leerzame en verrijkende verhuurperiode. Begin december kreeg hij in de media wel wat kritiek over zich heen, nadat hij in de maand november een paar duels op rij niet had weten te scoren. Zijn nonchalante voorkomen werd - niet voor het eerst - een gespreksonderwerp. 'Tijdens Seraing-Anderlecht schuifelde Joshua Zirkzee weer maar eens als een zombie over het veld.', concludeerde de clubwatcher van Het Nieuwsblad. Trainer Vincent Kompany nam de aanvaller in die periode in bescherming door te zeggen dat hij een voetballer van twintig jaar is. Dat mensen dat soms vergeten, die leeftijd, en je hem als talent mede moet beoordelen op de progressie die boekt.Zirkzee is geen nummer 9 die alleen maar bezig is met het maken van doelpunten. Hij heeft een fantastische basistechniek en koppelt die technische vermogens aan een bovengemiddeld inzicht. Hij is een snelle denker. Dat blijkt ook uit de passes waarmee hij ploeggenoten alleen voor de goal zet. Zirkzee heeft de neiging zich uit de spits te laten zakken en als nummer 10 met een assist bij te dragen aan het aanvalsspel. Midden januari was hij op die manier beslissend tegen Standard. Zirkzee liep weg bij de centrale verdedigers, nam aan met rechts en wipte de bal met gevoel in de loop van Yari Verschaeren. Met soortgelijke acties is hij de afgelopen maanden vaker beslissend geweest. In Extra Time vroeg Filip Joos zich af of er een spits bestaat met een 'betere kaats' dan de 20-jarige Nederlander. Hij bedoelde van alle spitsen op de hele wereld. Tikkeltje overdreven misschien, maar het zegt iets over het soort aanvaller dat Zirkzee is. Een prototype voor in een reclamefolder over de Hollandse School. Een spits vooral die volgens Kompany langzaam aan het ontdekken is hoe hij efficiënter kan worden. Het komt erop neer dat de ballerina meer killer moet worden. Of zoals zijn trainer het al verwoordde: 'Van nature is hij een artiest in het lichaam van een targetspits. Zirk is stilaan de stap aan het zetten om een ander deel van zijn spel te gebruiken. Zo helpt hij ons verder én zet hij zijn carrière op het juiste spoor.'Elk jaar zien de fans van Preston North End wel een interessant talent aan het werk. De Championship-club is een ideaal platform voor jonge voetballers op zoek naar speelminuten. Onder anderen Everton-doelman Jordan Pickford en VfL Wolfsburg-aanvaller Lukas Nmecha speelden zich in het noordwesten van Engeland in de kijker. Voor Sepp van den Berg geldt dit seizoen hetzelfde. Wie hem recent aan het werk zag tegen bijvoorbeeld West Bromwich Albion, Swansea City of Sheffield United, herkent de tiener van PEC Zwolle niet meer terug. In de achterhoede van Preston staat een kerel die fysiek sterker is geworden, aan persoonlijkheid heeft gewonnen en aan de bal zelfvertrouwen uitstraalt. Hij is in korte tijd uitgegroeid tot publiekslieveling en rots in de branding achterin.Van den Berg is voor Liverpool, zijn eigenlijke werkgever, een langetermijnproject. Hij werd in de zomer van 2019 voor twee miljoen euro binnengehaald en kweekt nu inhoud op het tweede niveau in Engeland. In zijn eerste maanden als huurling speelde hij regelmatig als rechterwingback. Een voor hem ongewone positie, maar Van den Berg bleek een snelle leerling die na een paar duels met veel energie en bravoure naar voren denderde. Begin dit seizoen maakte hij als opkomende back zelfs zijn eerste twee goals in het betaalde voetbal. Na een trainerswissel in december is de Jong Oranje-international vast onderdeel geworden van een driemansdefensie, waarin hij aan de rechterkant staat opgesteld. Manager Ryan Lowe is een fan van het 3-5-2-systeem. Van den Berg is met zijn passing belangrijk in de opbouwfase. Ook dribbelt hij regelmatig met de bal richting het middenveld om opties te creëren of stuurt hij met een lange bal een van de spitsen de diepte in. Verdedigend oogt hij stabiel. Met zijn lengte en inzicht wint hij veel van zijn duels en het lijkt erop dat de periode als opkomende rechtsback hem sneller, agressiever en wendbaarder hebben gemaakt. De duels als huurling bij Preston kunnen voor Van den Berg zomaar de definitieve zet richting het eerste elftal van Liverpool betekenen. Als verdediger toont hij veel kenmerken die Joël Matip ook heeft: kopkracht, spelintelligentie en pass- en dribbelvermogen. Daarnaast heeft hij laten zien als rechtervleugelverdediger uit de voeten te kunnen.De jongste verdediger in de vijf grote competities die dit seizoen al minimaal vijf assists heeft gegeven. Vlak voor de korte winterpauze in de Bundesliga blonk Jeremie Frimpong uit in het competitieduel met FC Augsburg. Als aanvalslustige rechtsback had hij een belangrijk aandeel in de 5-1 zege, waarmee Bayer Leverkusen de derde plaats in de Bundesliga verstevigde. In de aanloop naar de 4-1 speelde hij zichzelf in de buurt van zijn eigen zestienmetergebied vrij, dribbelde bijna het hele veld over en speelde aan de linkerkant de diepgaande Moussa Diaby precies op tijd aan. Het zijn acties die Frimpong voortdurend probeert in te zetten. Uit de statistieken komt naar voren dat hij dit seizoen 42 succesvolle dribbels op zijn naam heeft staan. In de grote competities zijn er maar twee verdedigers die tot een hoger aantal komen: Bayern-vleugelflitser Alphonso Davies en Javi Galán, de linksback van Celta de Vigo.Frimpong heeft zich sinds zijn vertrek bij Manchester City in tweeënhalf jaar spectaculair ontwikkeld. Als talent uit de U23 van City werd hij in zomer van 2019 als achttienjarige opgepikt door Celtic en maakte hij anderhalf jaar later voor twaalf miljoen euro de overstap naar de Bundesliga. Peter Bosz zag in hem een groot talent. De eerste maanden moest Frimpong enorm wennen aan de snelheid en kwaliteit van zijn tegenstanders. Bij Celtic was hij gewend op de helft van de tegenpartij zijn kunstjes te tonen en kwam de ploeg bijna nooit onder druk te staan. Dit seizoen heeft hij onder trainer Gerardo Seoane opnieuw een grote stap in zijn ontwikkeling gezet. Verdedigend is hij stabieler en als extra aanvaller begint hij een attractie te worden. Frimpong is razendsnel op de eerste meters, technisch vrij goed onderlegd en heeft in de eindfase steeds meer controle en overzicht. Volgens Seoane kan hij op dat gebied nog de meest progressie boeken en ligt daar de sleutel tot de volgende stap. In alle competities bij elkaar was Frimpong tot nu toe goed voor twee doelpunten en zeven assists. Het zal niet lang duren voordat de rechtsback van Jong Oranje in het vizier komt van de Europese topclubs die op zoek zijn naar een speler die in het profiel past van Alphonso Davies en/of Achraf Hakimi. In een kleine vier jaar profvoetbal scoorde hij tot aan zijn overgang naar Hamburger SV precies drie keer. Tweemaal als speler van FC Groningen en vorig seizoen in dienst van VfL Osnabrück. Ludovit Reis deelde een kleedkamer met Sergio Busquets en tekende in 2019 een vijfjarig contract bij Barcelona met het idee dat hij mogelijk de opvolger kon zijn van de Catalaan. Afgelopen zomer nam Reis een andere afslag. Hij stapte transfervrij over naar HSV, waar hij voor vier jaar tekende met als hoofddoel samen met die club naar de Bundesliga te promoveren.Nog voordat Reis zijn handtekening had gezet, liet trainer Tim Walter weten dat hij doelpunten verwacht van zijn Nederlandse aanwinst. De coach had hem in zijn ideale elf ingetekend als rechtermiddenvelder. Scoren is hij inderdaad gaan doen. Tegen Hansa Rostock schoot Reis in december alweer zijn derde goal van dit seizoen binnen. Al zijn treffers zijn min of meer identiek, doordat hij op tijd in de juiste ruimte verscheen. Bij HSV wordt van hem als middenvelder meer dynamiek zonder bal gevraagd en de Jong Oranje-international heeft die omslag prima gemaakt. Naast zijn kwaliteiten aan de bal, de rust en het overzicht, en zijn vermogen het spel simpel te houden, voegt hij dit seizoen bij zijn nieuwe club met diepteloopacties een belangrijk element toe aan zijn spel. Zijn vermogen tot pressen is Reis niet verloren. In Groningen viel hij als jong talent al op doordat hij meedogenloos was in de duels. Met dezelfde agressiviteit jaagt hij tegenstanders nu op in de Tweede Bundesliga. Met HSV doet hij mee om promotie. De club had met vijf overwinningen in de eerste tien duels een stroeve start, maar is de laatste maanden geklommen naar de derde plaats, op nog slechts één punt van leiders St. Pauli en Werder Bremen. Als wingback in een 3-5-2 speelt Ian Maatsen als huurling in het Championship in min of meer hetzelfde systeem als Chelsea op dit moment doet onder Thomas Tuchel. De vleugelverdediger kwam vorig seizoen een divisie lager uit voor Charlton Athletic en bewees als achttienjarige dat hij zich fysiek prima staande kon houden op het derde niveau in Engeland. Ook bij Coventry City heeft hij een basisplaats en sluit de speelwijze van manager Mark Robins perfect aan op zijn kwaliteiten. Maatsen bestrijkt de hele linkerflank, komt vaak aan de bal en heeft onder druk altijd wel een oplossing paraat. Op fysiek en verdedigend vlak heeft hij de grootste ontwikkeling moeten doormaken. In het Championship gaat alles net even sneller en zijn de opponenten groter en sterker. Voor de 1 meter 73 kleine Maatsen een uitdaging. In balbezit is hij moeilijk af te stoppen zodra hij even aanzet. In de opbouw is hij een belangrijke schakel en vindt hij met zijn technische capaciteiten meestal een goede voortzetting.Daardoor is de opbouw van Coventry City effectief en verzorgd. Met zijn snelheid, traptechniek en diepgang is Maatsen bij balbezit van zijn ploeg meer aanvaller dan verdediger. Het rendement op de vijandelijke helft mag wel omhoog. Tegen Fulham schoot hij begin oktober op geweldige wijze een bal diagonaal in de kruising en in dezelfde maand gaf hij tegen Hull City een voorzet waaruit clubtopscorer Matt Godden de enige goal binnenkopte. Het zijn tot nu toe Maatsens enige treffer en assist. Dat hij vanaf links een van de vrijeschoppennemers is, zegt iets over de trap in zijn linkerbeen. Bij Coventry krijgt hij de vrijheid het geluk te zoeken. Intussen kweekt hij steeds meer inhoud en leert hij om de drie dagen een topprestatie te leveren in een competitie die fysiek enorm veel eist. Zijn ontwikkeling in de voorbije maanden ligt in het verlengde van het advies dat Tuchel hem een paar maanden geleden meegaf. De Duitser vindt dat Maatsen op zijn leeftijd zo veel mogelijk moet spelen om erachter te komen waar het plafond van zijn talent ligt. Zijn eerste en enige wedstrijd voor Chelsea werkte Maatsen tweeënhalf jaar geleden af. Hij was zeventien toen Frank Lampard hem in september 2019 in het League Cup-duel met Grimsby Town inbracht. De droom van een echte doorbraak op Stamford Bridge hoeft hij nog niet op te geven, gezien zijn steile ontwikkelingscurve. Mason Mount, Reece James en Trevoh Chalobah hebben bewezen dat de deur naar het eerste elftal openstaat.