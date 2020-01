Met de Braziliaan Reinier haalt de Koninklijke alweer een supertalent binnen.

120 miljoen euro. Dat is het bedrag dat Real Madrid uitgaf aan drie jonge Brazilianen: Vinícius Junior (45), Rodrygo (45) en afgelopen week nog Reinier (30). Het is opmerkelijk dat drie van de grootste Braziliaanse talenten voor Real Madrid tekenden, terwijl er ook interesse was tal van andere Europese topclubs. De reden heet: Juni Calafat. Calafat runt, samen met algemeen directeur José Angel Sánchez, de afdeling 'internationaal voetbal' van Real Madrid, dat verantwoordelijk is voor alle transfers van de Koninklijke. Calafat staat bekend als een grote kenner van het internationale voetbal. Hij heeft Braziliaanse roots en groeide op in São Paulo. Een speler als Rodrygo kent hij bijvoorbeeld al van diens vijftiende. Calafat zelf blijft meestal onder de radar: hij gaat zeer discreet maar efficiënt te werk. Zo gebruikt hij geen tussenpersonen om contact op te nemen met de makelaar van een voetballer in wie Real Madrid geïnteresseerd is. Hij speelde niet alleen een prominente rol in de transfers van de Brazilianen, maar ook in die van Eden Hazard - hij reisde vaak naar Londen om te onderhandelen - Luka Jovic, Takefusa Kubo, Federico Valverde en de Oekraïense keeper Andrij Loenin. Calafat is een van de uitvoerders van de nieuwe transferpolitiek van Real Madrid. De club wil niet meer meegaan in het megalomane opbod van transferbedragen voor spelers wier naam al gemaakt is, genre Paul Pogba. In plaats daarvan zet het in op tieners, voor wie het grof geld neertelt maar van wie het hoopt dat ze over enkele jaren een meervoud waard zullen zijn. Reinier (17, contract tot 2025) is de laatste in een rij supertalenten die de laatste jaren een meerjarig contract bij Real kregen: Martin Odegaard (21), Eder Militão (21), Achraf Hakimi (21), Takefusa Kubo (18), Luka Jovic (22), Rodrygo (18), Vinícius Junior (19), Federico Valverde (21), Andrij Loenin (20), Brahim Díaz (20), ... De toekomst van Real Madrid lijkt verzekerd.