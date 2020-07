Wat is er geworden van de 10 duurste transfers van de zomer van 2019?

João Félix: 4/10

Benfica -> Atlético Madrid (126 miljoen euro)

Oké, João Félix is nog maar twintig en er was de druk van het prijskaartje, maar de 'nieuwe Cristiano Ronaldo' liet een te fletse indruk in zijn eerste seizoen op het allerhoogste niveau. Met zes goals en één assist bleef Félix, die weleens het verwijt krijgt te veel zijn eigen kans te gaan, ook ver onder de statistische verwachtingen. Het seizoen ervoor bij Benfica sloot hij nog af met 20 goals en 11 assists.

João Félix erfde zelfs het nummer 7 van Griezmann, maar in zijn eerste seizoen wist hij nog niet meteen te bevestigen. © GETTY

Antoine Griezmann: 6/10

Atlético Madrid -> FC Barcelona (120 miljoen euro)

De tridente voorin bij FC Barcelona zag er dit seizoen eerder uit als een duobaan Messi-Suárez met ernaast een duur betaalde stagiair. Griezmann, van nature niet echt een flankspeler, voelde zich op de linkerflank bij Barça nooit echt op zijn gemak. Van chemie met Messi was ook weinig sprake. Toch raakte de Fransman nog aan 15 goals en 4 assists, alle competities inbegrepen. Niet onaardig, maar voor verbetering vatbaar.

Antoine Griezmann heeft voorlopig nog geen connectie met Messi en dat is toch wel nodig om te slagen bij Barcelona © GETTY

Eden Hazard: 5/10

Chelsea -> Real Madrid (100 miljoen euro)

Eden Hazard moest de leider van het team van Zidane worden, maar dit seizoen is hij veeleer de lijder geweest. Na een barbecuevakantie kreeg hij de diesel al moeilijk op gang. Daar kwam dan nog eens de immense druk en de nieuwe omgeving bij. De rest van het seizoen ging grotendeels verloren door blessures. Maar wanneer onze landgenoot in de basiself stond, zorgde hij doorgaans wél voor de nodige vonken. Op naar het volgende seizoen dus!

Door blessures heeft Madrid de echte Hazard nog niet kunnen bewonderen © GETTY

Harry Maguire: 6/10

Leicester -> Manchester United (87 miljoen euro)

Harry Maguire ging vorige zomer Virgil van Dijk voorbij als duurste verdediger ooit. Alleen is Harry Maguire niet meteen van hetzelfde niveau als zijn Nederlandse collega. Maguire liet dit seizoen al vaker steekjes vallen die leidden tot een tegendoelpunt (kijk maar naar de pijnlijke bal door zijn benen aan de achterlijn tegen Bournemouth deze week). Hij is wel een van de weinige spelers in de Premier League die nog geen enkele minuut miste in de Premier League dit seizoen.

Een onuitwisbare indruk heeft Maguire nog niet nagelaten, maar hij miste nog geen enkele minuut in de competitie © GETTY

Matthijs de Ligt: 8/10

Ajax -> Juventus (85,5 miljoen euro)

Misschien wel de eerste echt geslaagde transfer in dit rijtje. Na de succesvolle Champions Leaguecampagne met Ajax belandde De Ligt vorige zomer bij Juventus, waar hij het geluk had dat Giorgio Chiellini nog voor het seizoen uitviel voor de rest van het jaar. Daardoor kreegt De Ligt al snel zijn kans onder de nieuwe coach Maurizio Sarri. In het begin vlotte het niet echt en kwam hij alleen in het nieuws met ongelukkige tussenkomsten. Maar de Nederlander liet zich niet kennen en knokte zich in de gratie van de Italiaanse supporters. Jammer genoeg staat De Ligt wel nog steeds bovenaan het lijstje van meeste veroorzaakte strafschoppen (drie keer hands).

Matthijs De Ligt heeft zich in geen tijd opgewerkt tot een van de sterkhouders van Juventus © GETTY

Nicolas Pépé: 6/10

Lille OSC -> Arsenal (80 miljoen euro)

De Ivoriaanse flankaanvaller stond op het lijstje van zowat alle grote clubs in Europa na zijn uitstekende prestaties bij Lille in 2018/19. Uiteindelijk werd Arsenal de gelukkige, maar daar kwam hij in een team dat niet goed draaide. Pépé kende zelf dan ook een seizoen met hoogtes en vooral veel laagtes. De Ivoriaanse snelheidsduivel is desalniettemin een belangrijke speler geworden in het geheel. Niemand bij Arsenal heeft, bijvoorbeeld, meer geslaagde dribbels dan de Ivoriaan en met zes assists doet hij beter dan eender wie in het team.

Nicolas Pépé heeft al getoond wat hij kan, maar zal dat volgend seizoen nog meer moeten laten zien. © GETTY

Lucas Hernández: 3/10

Atlético Madrid -> Bayern München (80 miljoen euro)

De Franse verdediger zag zijn seizoen grotendeels de mist ingaan door een blessure. Daarna was het voor hem vooral opboksen tegen de concurrentie. Centraal achterin was het duo Alaba-Boateng quasi onwrikbaar en op de linksachter, waar Hernández ook uit de voeten kan, was er de ontbolstering van Alphonso Davies. Zo werd het voor de Franse wereldkampioen vooral een seizoen nagelbijten in de ziekenboeg of op de bank.

Hopelijk kan Hernández zich volgend jaar meer laten zien, want 80 miljoen is heel erg veel geld voor Bayern © GETTY

Frenkie de Jong: 6/10

Ajax -> FC Barcelona (75 miljoen euro)

Na een weergaloos seizoen bij Ajax was Frenkie de Jong klaar voor het grotere werk. FC Barcelona leek de geknipte club voor hem. Alleen: op zijn favoriete positie speelt een monument: Sergio Busquets. Die valt voorlopig niet in zwijm voor de tandpastaglimlach van de 23-jarige Nederlander. Gevolg is dat De Jong veel minder tot zijn recht is gekomen dan vorig seizoen in de ArenA, maar dat is niet helemaal zijn eigen fout. 'Je gaat het pas zien als je het doorhebt', zou Johan Cruijff zeggen. Het is wachten op een coach die het ziet en die De Jong beter vindt dan Busquets.

Frenkie de Jong heeft zich nog niet helemaal kunnen tonen bij Barcelona, maar volgend seizoen zal dat zeker wel komen © GETTY

Rodri: 8/10

Atlético Madrid -> Manchester City (70 miljoen euro)

Pep Guardiola wou hem er deze zomer per se bij hebben. Uiteindelijk kwam Rodri voor 70 miljoen euro over van Atlético Madrid om de opvolger te worden van Fernandinho, op zijn 35e over zijn piek. Door de problemen in de verdediging, moest Fernandinho daar al snel bijspringen en werd Rodri meteen titularis. Tot dusver miste de Spanjaard tot nog maar drie wedstrijden in de Premier League en was het middenveld van City bij de beste van de wereld. Alleen blonk hij soms ook uit in statisch verdedigen, waardoor de aanval van de tegenpartij, eennmaal het middenveld voorbij, ineens oog in oog stond met de keeper. Een stuntelende verdediging hielp hem daar niet bij.

Guardiola wou Rodri er per se bij hebben en die liet ook meteen zien waarom © GETTY

Romelu Lukaku: 9/10

Manchester United -> Inter (65 miljoen euro)

Misschien wel de beste transfer uit dit rijtje. Antonio Conte wist wat hij zou krijgen met Lukaku en gaf al meteen een enorm percentage van het transfergeld uit aan de Belg. En dat loonde. In zijn debuutseizoen in een nieuwe competitie bij een team waar veel druk op staat, zit Lukaku al meteen aan twintig goals. De laatste die hem dat voordeed bij Inter was de Braziliaan Ronaldo. Dat zegt genoeg.

Lukaku is al in zijn eerste seizoen goed op weg om een legende te worden in Milaan. © AFP

