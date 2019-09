Elke zaterdag berichten we hier over Eden Hazard bij Real Madrid. Deze week: een vakantiebuikje, het haar van Zidane en een witte trein.

'Het verrast me dat zijn gewicht een issue is. Het lijkt wel of de mensen hem de afgelopen zeven jaar niet bezig gezien hebben in de Premier League.' Cesc Fábregas was begin augustus nogal verbaasd dat de Spaanse pers van het vakantiebuikje van Eden Hazard een item had gemaakt. 'Ik twijfel niet aan hem, hij zal Real de weg tonen.'

Dat laatste is er nog niet van gekomen, een blessure verpestte zijn seizoensbegin. Voorlopig staan er nog maar 100 speelminuten op zijn teller: 30 tegen Levante (3-2-winst) en 70 tegen PSG (3-0-verlies). Daarop kan je hem echt niet beoordelen, hoewel de Spaanse pers dat wel al gretig doet.

100.000 meter

In Parijs ging onze landgenoot roemloos mee ten onder met het hele team. Real kampt met tal van problemen, waarover u woensdag alles leest in een groot verhaal in het magazine. Eén voorbeeldje zegt al veel: volgens cijfers van de UEFA legde het team in het Parc des Princes een totale afstand van 80.497 meter af. Dat is een koninklijk laagterecord. In de 117 Europese wedstrijden die Real Madrid de afgelopen tien jaar speelde, eindigde het steevast boven de 100.000 meter.

Dat er iets schort, is dus wel duidelijk. Mocht hij nog haar hebben, Zinédine Zidane zou er met zijn handen in zitten. Ook de seizoensstart in de competitie liep immers niet zoals verhoopt. Een geluk bij een ongeluk is dat ook aartsrivaal FC Barcelona punten liet liggen.

Beul FC Sevilla

Maar de situatie is ernstig. Uit de statistieken blijkt dat Real slechter bezig is dan vorig seizoen en dat werd al omschreven als 'dra-ma-tisch'. In de schaduw van het Bernabéu staat José Mourinho al te grijnzen, hoewel hij officieel van krommenaas gebaart.

Maar als we de Spaanse media mogen geloven, ligt het hoofd van Zidane al op het kapblok en is het alleen nog wachten op de beul. De bijl zou zondagavond vanaf 21 uur weleens kunnen vallen op het veld van FC Sevilla, voorlopig de leider in La Liga.

Alle ogen op Eden

Nee, in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán wordt best niet verloren en dus zijn alle ogen gericht op Eden Hazard, dé zomertransfer van de Koninklijke. Het lot van Zidane, en eigenlijk van de hele club, ligt in zijn voeten.

Als de kleine Belg in het zuiden van Spanje zijn (rode) duivels kan ontbinden en de Spaanse journalisten die hem nu al afgeschreven hebben lik op stuk kan geven, dan is de witte trein misschien vertrokken en kan Hazard zich eindelijk beginnen amuseren. We wensen het hem van harte toe.