Elke zaterdag berichten we hier over Eden Hazard bij Real Madrid. Deze week: een slag naar Vinícius, een kwestie van focus en de teller van Messi.

Hoe ze eraan komen, is ons een mysterie, maar de website van de Spaanse sportsite AS toonde deze week trainingsbeelden van Real Madrid. Daarop was te zien hoe Eden Hazard een aanvaring had met Vinícius Junior. Een aanvaring is misschien veel gezegd: toen Vinícius kameraadschappelijk een hand op de borst van Hazard wilde leggen, sloeg de Belg die hand weg.

'Het gebaar van Hazard naar Vinícius waar straks alle tv-debatten mee zullen openen', titelde AS. Om maar te zeggen: elke beweging van Eden Hazard wordt onder de loep gehouden. En van een mosquito wordt liefst meteen een elefante gemaakt. Thibaut Courtois kan ervan meespreken.

Focus

De uitschuiver tegen Club Brugge op dinsdag wordt door een deel van de Spaanse pers in de schoenen van de Belgische goalie geschoven, maar Marca houdt het eerder op een gebrek aan concentratie. Die focus was er wél in de toppers tegen FC Sevilla (0-1-winst) en Atlético (0-0-gelijkspel), maar tegen een 'kleine' Belgische ploeg konden Ramos en co zich blijkbaar pas na de rust opladen.

Ook van Hazard wordt nog steeds meer verwacht dan nul goals en nul assists na vijf wedstrijden. Uit een vergelijking met andere 'galácticos' - Luis Figo, Ronaldo, Zidane, David Beckham, Gareth Bale,... - blijkt dat er maar eentje is die slechter uit de startblokken kwam dan onze landgenoot: Michael Owen. De Brit was bij aankomst in 2004 niet eens zeker van een basisplaats. Zijn eerste goal kwam er pas op 19 oktober, tegen Dinamo Kiev. Daarna scoorde hij vier wedstrijden op rij.

Ook Hazard denkt dat dat het enige is wat ontbreekt om hem te lanceren: een goaltje of een assist. Misschien lukt dat straks om 16 uur wel thuis tegen Granada, de verrassende nummer twee in de Primera División met ex-Anderlechtspeler Federico Vico in de rangen.

Lukt het weer niet, dan zal de druk alleen maar toenemen. Want er komen wedstrijden aan die van levensbelang zijn. In de Champions League wordt de match in Galatasaray (dinsdag 22 oktober om 21 uur) er al eentje van do or die. Op zaterdag 26 oktober om 13 uur staat dan Hazards eerste clásico in Camp Nou op het programma. Bij Barça loopt een speler die op dit moment betere statistieken kan voorleggen dan Eden: Messi's teller staat namelijk op nul goals en één assist...

(Steve Van Herpe)